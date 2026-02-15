Nấu 'bữa sáng sấm sét' cho con, bà mẹ hút 900 triệu lượt xem trên mạng

Chuẩn bị loạt bữa sáng cho cậu con trai với các món ăn kỳ dị, bà mẹ họ Zhang (Trung Quốc) bất ngờ trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội.

Zhang Liping, kinh doanh cửa hàng quần áo, hiện sống tại tỉnh Chiết Giang (miền Đông Trung Quốc) cùng chồng và con trai 16 tuổi. Tháng 12/2025, Zhang bắt đầu đăng tải một số video ghi lại bữa sáng của con trai lên mạng xã hội, trong đó chỉ có vài lát bánh mì khô, bánh gạo và một cốc nước nóng.

Nhiều dân mạng nhanh chóng chỉ ra rằng bữa sáng này thiếu dinh dưỡng. Có người còn cáo buộc cô “bỏ bê con”, người khác thì đùa rằng đó là “bữa sáng của mẹ kế”, theo South China Morning Post.

Mặc làn sóng chỉ trích, Zhang bắt đầu bung sức sáng tạo, tiếp tục chuẩn bị những bữa sáng có cách kết hợp lạ lùng cho con. Một buổi sáng, cậu con trai còn ngái ngủ phát hiện trên bàn là một xiên trái cây ngào đường, canh cá chua và sữa. Trong video khác, Zhang dọn bữa gồm đồ nướng, cà phê và bún ốc cay.

Những sự kết hợp đáng nhớ khác còn có sầu riêng ăn kèm lẩu bò, dâu tây với bánh bao súp, hay chân gà hầm ăn cùng nước ngọt coca.

Zhang cũng sáng tạo các món “dị” như “hamburger Trung Quốc” làm từ snack cay, bắp cải và táo thái lát, hoặc bánh bao ngô hấp tạo hình người ngoài hành tinh. Những bữa sáng kỳ quặc này được cư dân mạng gọi là “bữa sáng sấm sét” - cách nói vừa hài hước vừa khen ngợi sự nhanh gọn và sáng tạo của cô.

Zhang chuẩn bị cho con trai những bữa sáng lạ lùng. Ảnh: Weixin.

Sự đối lập giữa các món ăn đầy sáng tạo và hình ảnh cậu con trai bình thản ăn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cũng khiến nhiều người thích thú. Các video của Zhang hiện hút hơn 900 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc, mang về cho cô gần 1,3 triệu người theo dõi.

Chia sẻ với Jimu News, Zhang cho biết con trai cô ăn sáng lúc 6h trước khi đi học, vì vậy cô luôn dậy từ 5h để chuẩn bị bữa ăn rồi mới đi làm.

“Con trai tôi chưa bao giờ thích các món ăn sáng truyền thống của Trung Quốc như sủi cảo, bánh bao hay mì. Con chỉ thích thịt và đồ ngọt”, cô nói.

Việc con kén ăn khiến Zhang dần rời xa các chuẩn mực bữa sáng thông thường, và sự cổ vũ từ dân mạng càng đẩy sự sáng tạo của cô lên cao.

“Giờ tôi dốc hết sức cho bữa sáng của con. Khi thấy con ăn ngon miệng, tôi cũng có thêm năng lượng", cô chia sẻ.

Bữa sáng truyền thống ở Trung Quốc thường có bánh bao, bánh nướng hay mì. Ảnh: Xinhua.

Điều khiến Zhang cảm động nhất là những lời khen dành cho không khí gia đình mình.

“Nhiều người nói con trai tôi có tâm lý ổn định, mối quan hệ giữa hai mẹ con rất tốt và gia đình tôi luôn vui vẻ. Điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc vì đó chính là con người thật của chúng tôi", cô chia sẻ.

Trong một video, con trai Zhang còn xếp hạng các bữa sáng yêu thích của mình, với món sầu riêng ăn kèm lẩu đứng đầu danh sách. Zhang cho biết sẽ tiếp tục thử nghiệm những bữa sáng độc lạ, dùng sự sáng tạo để đồng hành và ủng hộ con trai trong những năm học tập.

“Sự nổi tiếng trên mạng rồi cũng sẽ phai nhạt, nhưng tình yêu của người mẹ đằng sau những 'bữa sáng sấm sét' thì sẽ không bao giờ mất đi”, cô bày tỏ.

Zhang hiện cũng được xem là hình ảnh tiêu biểu cho nhóm “phụ huynh trừu tượng” ở Trung Quốc - thuật ngữ dùng để chỉ những cách nuôi dạy con tưởng chừng phi logic nhưng lại hài hước và truyền cảm hứng. Một ví dụ khác là “bố Shaobing”, người gây áp lực cho con trai nhỏ khi chơi game bắn súng, đến mức làm bài tập về nhà trở thành cách thư giãn duy nhất của cậu bé.

Trong khi đó, một số phụ huynh Trung Quốc lại áp dụng kiểu “nuôi dạy ngược”, bắt chước lối sống thong thả của con cái như dùng điện thoại, xem tivi, còn các việc như nấu ăn hay dắt chó đi dạo thì giao lại cho trẻ.