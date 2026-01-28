Đi chợ ở Trung Quốc, CEO Nvidia gặp cảnh dở khóc dở cười

Jensen Huang, CEO của Nvidia, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi đến thăm một khu chợ truyền thống ở Thượng Hải và lì xì cho các tiểu thương.

Jensen Huang đi chợ truyền thống ở Thượng Hải, mua hàng và lì xì một số tiểu thương. Ảnh: Jimu.

Theo thông lệ hàng năm, trước Tết Nguyên đán, ông Jensen Huang thường ghé thăm các văn phòng của công ty tại Trung Quốc rồi bay sang Đài Loan. Trưa 24/1, ông cùng đoàn của mình đỗ xe gần chợ Jinde, thuộc khu Lục Gia Chủy của thành phố Thượng Hải.

Điểm dừng chân đầu tiên của ông là quầy Haohao Chestnuts King, một sạp nhỏ gần lối vào chợ, nơi ông mua hạt dẻ rang và táo gai bọc đường. Một nhân viên đi cùng đã quét mã QR để giúp ông thanh toán 65 nhân dân tệ ( 9,3 USD ), theo South China Morning Post.

Sau đó, Huang lấy ra một phong bao lì xì năm mới in họ của mình bằng tiếng Trung Quốc, ký tên tiếng Anh ở mặt sau rồi tặng cho chủ quầy họ Xu. Theo Jimu News, Xu chia sẻ trên mạng xã hội rằng bên trong phong bao có 600 nhân dân tệ ( 86,2 USD ) tiền mặt. CEO Nvidia khá lúng túng khi một số người không nhận ra và thậm chí hỏi ông là ai.

“Ban đầu tôi không nhận ra ông ấy. Thấy nhiều người tụ tập chụp ảnh, tôi mới biết đó là Huang”, Xu nói.

Một tiểu thương khoe phong bao lì xì nhận được từ Huang. Ảnh: Jimu.

Sau khi Huang ghé mua hàng, rất nhiều khách kéo đến chụp ảnh quầy của Xu và mua những món tương tự ông đã chọn. Ở các sạp khác trong chợ, Huang tiếp tục mua bánh ngọt, trái cây và lì xì năm mới cho một số tiểu thương.

Tại một cửa hàng trái cây, Huang mua cam với tổng trị giá 2.200 nhân dân tệ (khoảng 320 USD ). Chủ quầy (không tiết lộ tên) kể: “Tôi mời ông ấy nếm thử trái cây và hỏi có cần rửa trước không, nhưng ông ấy nói không cần rồi cầm lên ăn luôn”.

Một tiểu thương khác mời Huang nếm thử thịt bò tẩm gia vị. Ban đầu ông lịch sự từ chối với nụ cười, nói rằng mình đã no. Nhưng sau đó ông vẫn thử một miếng và nói bằng tiếng Anh: “Rất ngon”, theo lời một người chứng kiến.

Chuyến thăm chợ của Huang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: RedNote.

Tại bữa tiệc tất niên của công ty, Huang còn được ghi lại cảnh phát một giỏ cam cho nhân viên. “Tôi mua ở chợ hôm nay đấy”, ông nói với các nhân viên đang hào hứng.

Trên mạng xã hội, một phụ nữ có tài khoản tên Limuzi 88 đã đăng video về chuyến thăm chợ của Huang, thu hút 340.000 lượt thích.

“Tôi vui không thể tả. Tôi đã tình cờ gặp ‘Bố già AI’, ông chủ Nvidia Jensen Huang, ở một khu chợ truyền thống. Hy vọng vận may tài lộc của ông ấy sẽ lan sang tôi. Ông ấy thật sự rất hiền hậu và thân thiện", cô viết.

Một dân mạng hóm hỉnh bình luận: “Cửa hàng trái cây đó nên treo biển ‘được Jensen Huang lựa chọn’".

Jensen Huang (sinh năm 1963) là CEO của Nvidia - hãng chip nghìn tỷ USD và là "ngôi sao" của ngành bán dẫn. Ông sở hữu khối tài sản ước tính hàng trăm tỷ USD. Trên mạng xã hội, tỷ phú 63 tuổi được yêu mến nhờ những đóng góp nổi bật cho lĩnh vực AI và tính cách thân thiện. Người hâm mộ trìu mến gọi ông là “Bố già của AI”.