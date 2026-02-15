Vợ chồng thủ môn Đình Triệu đón 'chiến mã' trong năm Bính Ngọ

Sau hơn 2 năm sinh con gái đầu lòng, vợ chồng thủ môn Đình Triệu chuẩn bị đón thêm thành viên mới trong năm Bính Ngọ 2026.

Tin vui được thủ thành sinh năm 1991 chia sẻ trên trang cá nhân đúng ngày Lễ Tình nhân 14/2.

"Happy Valentine’s day. Kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng mình. Cảm ơn vợ yêu đã tặng cho anh 1 thiên thần nhỏ. Năm tới mình đón chào thêm 1 chiến mã nhé", Đình Triệu chú thích bức ảnh gia đình.

Trên trang cá nhân, Phan Diễm Tường Linh - bà xã Đình Triệu - cũng xác nhận tin vui bằng hình ảnh "2 vạch" trên que thử thai. "Valentine năm nay chồng tặng cho hẳn một con Ferrari nguyên bản", cô hóm hỉnh.

Thủ môn Đình Triệu và Tường Linh (sinh năm 1999) là một trong những cặp đôi đẹp của làng bóng đá Việt.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, nàng WAG quê Đồng Nai cho biết cả hai quen nhau năm 2022, nhờ vài cầu thủ là bạn Linh kết nối.

"Chỉ sau 6 tháng hẹn hò, anh đã cầu hôn. Sau khi nhận lời, tôi cũng không cần quá nhiều thời gian để cân nhắc chuyện chuyển ra Bắc với anh", Linh kể.

Tháng 3/2023, cặp đôi tổ chức đám cưới. Sau một năm sống ở quê chồng Thái Bình, Linh tiếp tục cùng anh chuyển ra Hải Phòng sinh sống.

Cặp đôi về chung một nhà vào đầu năm 2023. Ảnh: Nguyễn Đình Triệu, Phan Diễm Tường Linh/Facebook.

Chia sẻ về quyết định kết hôn nhanh chóng và theo chồng ra Bắc, Tường Linh nói giống Đình Triệu, cô cảm nhận hai người rất hợp và hiểu nhau, như đã quen từ lâu. Nam thủ thành cũng đem lại cảm giác tin cậy, chín chắn để cô có thể dựa vào. Cứ vài tháng, cô lại về quê ngoại thăm gia đình nên không có cảm giác quá xa xôi.

Sau khi sinh con gái đầu lòng vào tháng 9/2023, Tường Linh được khen nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn và luôn duy trì phong độ nhan sắc. Trước khi trở thành bà xã thủ môn Đình Triệu, cô từng tham dự chương trình truyền hình thực tế The Face Vietnam năm 2022.