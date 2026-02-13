Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hoàng Đức khoe căn hộ chục tỷ cận Tết, Đình Bắc thăm nhà Quế Ngọc Hải

  • Thứ sáu, 13/2/2026 16:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Những ngày cuối năm âm lịch, nhiều cầu thủ bóng đá Việt Nam tranh thủ trở về quê, dành thời gian bên gia đình, bạn bè và chia sẻ nhiều hình ảnh đời thường gần gũi.

dinh bac anh 1

Ngày 12/2, tiền đạo Đình Bắc tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi để trở về quê nhà Nghệ An và ghé thăm gia đình đàn anh đồng hương Quế Ngọc Hải. Hai cầu thủ còn có màn trao đổi áo đấu cảm xúc, khi Đình Bắc tặng Hải Quế chiếc áo số 7 có chữ ký của nhiều đồng đội, còn trung vệ sinh năm 1993 cũng đưa người em áo đấu số 3 quen thuộc. Đặc biệt, Hải Quế ghi lời chúc nhắn nhủ Đình Bắc: "Chúc ĐB7 (biệt danh Đình Bắc - PV) sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đến WC (World Cup - PV) 2030". Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.
dinh bac anh 2

Đình Bắc từ lâu đã bày tỏ sự hâm mộ dành cho Quế Ngọc Hải, cho rằng đàn anh là hình mẫu của sự bản lĩnh mà bản thân cần học hỏi. Khi tiền đạo sinh năm 2004 tỏa sáng với các giải đấu như SEA Games 33, U23 châu Á, Quế Ngọc Hải cũng dành nhiều lời khen, cổ vũ đàn em. Nhiều tương tác đáng yêu của cặp cầu thủ Nghệ An trên mạng xã hội cũng được người hâm mộ phát hiện và thích thú chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.
dinh bac anh 3

Sát Tết Nguyên đán, cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức cũng đã kịp trang trí cho tổ ấm bằng nhiều hoa tươi. Căn chung cư trị giá 10 tỷ đồng cũng là một trong số những tài sản đáng ngưỡng mộ mà tiền vệ 28 tuổi có được sau nhiều năm theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp. Căn hộ cao cấp rộng 120 m2 được anh mua từ năm 2024 và hoàn thiện với nội thất sang trọng hồi cuối năm 2025. Ảnh: @hoang.duc.98/Instagram.
dinh bac anh 4

Có mặt tại quê nhà Tây Ninh đón năm mới, Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ bức ảnh tình tứ bên bà xã Ngọc Lan cùng chú thích: "My angle" (tạm dịch: Thiên thần của tôi). Là một trong những cầu thủ U23 Việt Nam sớm lập gia đình, cầu thủ sinh năm 2003 hiện đã có một cô con gái gần 1 tuổi. Anh thường xuyên thể hiện sự yêu chiều, quan tâm vợ con trên mạng xã hội. Ảnh: @ntnhan_28/Instagram.
dinh bac anh 5

Trong khi đó, Vũ Văn Thanh đưa bạn gái Bích Hạnh về thăm quê nhà Hải Dương trước thềm năm mới Bính Ngọ. Qua story trang cá nhân, Bích Hạnh còn tiết lộ bạn trai sẽ đón Tết cùng mẹ trong căn nhà mới hoàn thiện. Ảnh: Trần Bích Hạnh/Facebook.
dinh bac anh 6

Háo hức diện áo dài sớm check-in Tết, Nguyễn Văn Toàn gây cười với dòng chú thích: "Nhà toàn cháu trai". Dưới phần bình luận, cầu thủ sinh năm 1996 bị nhiều bạn bè giục cưới, sớm bổ sung thành viên nữ cho gia đình. So với đồng đội cùng lứa, Văn Toàn hiện là một trong những cầu thủ hiếm hoi chưa lập gia đình. Ảnh: Nguyễn Văn Toàn/Facebook.
dinh bac anh 7

Cùng tụ tập liên hoan trước năm mới, nhóm bạn gồm vợ chồng Thành Chung, Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Văn Toàn, Lý Đức cùng chụp ảnh check-in ghi lại kỷ niệm. Sự tương tác, thân thiết giữa nhiều cái tên nổi bật của làng bóng đá Việt Nam khiến người hâm mộ thích thú, cho thấy hình ảnh thoải mái của các cầu thủ ngoài sân cỏ. Ảnh: @uyenkem_/Instagram.

