Hoàng Đức khoe căn hộ chục tỷ cận Tết, Đình Bắc thăm nhà Quế Ngọc Hải

Sát Tết Nguyên đán, cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức cũng đã kịp trang trí cho tổ ấm bằng nhiều hoa tươi. Căn chung cư trị giá 10 tỷ đồng cũng là một trong số những tài sản đáng ngưỡng mộ mà tiền vệ 28 tuổi có được sau nhiều năm theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp. Căn hộ cao cấp rộng 120 m2 được anh mua từ năm 2024 và hoàn thiện với nội thất sang trọng hồi cuối năm 2025. Ảnh: @hoang.duc.98/Instagram.