Biệt thự chục tỷ của Văn Hậu, Thành Chung rực rỡ ngày cận Tết

Những ngày cận Tết, Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu - gây chú ý khi khoe những góc trang trí rực rỡ trong biệt thự chục tỷ đồng ở Hà Nội. Nàng WAG sinh năm 2001 chăm chút cho không gian với hoa đào, tuyết mai, cẩm tú cầu... Ảnh: Doan Hai My/Instagram.
Trước đó, Hải My nhận nhiều lời khen khi đăng hình ảnh mâm lễ cúng ông Công ông Táo hôm 23 tháng Chạp. Cô thoải mái chia sẻ khi người theo dõi đặt câu hỏi về cách chăm chút các loại hoa chưng Tết. Đây cũng là năm đầu tiên gia đình Văn Hậu - Hải My đón năm mới trong căn biệt thự giá hàng chục tỷ đồng vừa hoàn thiện. Tổ ấm này thuộc khu dân cư cao cấp tại Hà Nội, cao 4 tầng, có tổng diện tích mặt sàn 142 m2. Ảnh: Doan Hai My/Instagram.
Từ Tết Dương lịch, vợ chồng cầu thủ Thành Chung đã check-in với bối cảnh căn biệt thự gia đình được trang hoàng với cây đào rực rỡ. Ảnh: Ngô Tố Uyên/Facebook.
Bên trong nhà được trang trí bằng các loại hoa, cây cảnh khác nhau như cành mận, cành hồng nguyên quả. "Đổi cảnh ngay được", Thành Chung viết dòng caption hài hước khi bày trí trong nhà thay đổi chỉ sau ít ngày Giáng sinh kết thúc. Ảnh: Nguyễn Thành Chung/Facebook.
Tố Uyên tiết lộ Thành Chung là người trang trí cây cảnh Tết năm nay. Đây cũng là năm đầu tiên vợ chồng cô dọn vào tổ ấm mới, được cho là có giá hơn chục tỷ đồng. Trước đó, nam trung vệ từng khoe cận cảnh không gian bên trong căn biệt thự có 3 tầng ở, một tầng mái và sân thượng, được thiết kế theo phong cách hiện đại, với tông màu trắng chủ đạo. Ảnh: Ngô Tố Uyên/Facebook.
Trong bức ảnh chụp gia đình mới đây, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn hé lộ hình ảnh bên trong nhà đã được trang trí đầy sắc xuân, với cành đào huyền khoe sắc. "Nhà toàn cháu trai", anh viết. Dưới bài đăng, nhiều đồng đội và bạn bè thân thiết hài hước giục anh "kiếm cháu gái". Đáp lại, Văn Toàn vui vẻ nói: "Cũng hơi nóng vội rồi bạn ơi". Ảnh: Nguyễn Văn Toàn/Facebook.
Bà xã Quế Ngọc Hải, Dương Thùy Phương, cũng khoe đã sắm chậu lan để trang trí tại căn nhà 3 tầng, mặt phố ở Nghệ An. Chậu hoa màu hồng nở rộ, được đặt ở góc treo đầy huy chương của cầu thủ tuyển Việt Nam. Ảnh: Dương Thùy Phương/Facebook.
Những ngày cận Tết, cựu hoa khôi ĐH Vinh cũng vui vẻ khoe bộ ảnh "chạy theo đường đua áo dài", hay cùng con nhỏ check-in ở những góc đậm không khí mừng năm mới. Ảnh: Dương Thùy Phương/Facebook.
