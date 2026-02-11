Biệt thự chục tỷ của Văn Hậu, Thành Chung rực rỡ ngày cận Tết

Trước đó, Hải My nhận nhiều lời khen khi đăng hình ảnh mâm lễ cúng ông Công ông Táo hôm 23 tháng Chạp. Cô thoải mái chia sẻ khi người theo dõi đặt câu hỏi về cách chăm chút các loại hoa chưng Tết. Đây cũng là năm đầu tiên gia đình Văn Hậu - Hải My đón năm mới trong căn biệt thự giá hàng chục tỷ đồng vừa hoàn thiện. Tổ ấm này thuộc khu dân cư cao cấp tại Hà Nội, cao 4 tầng, có tổng diện tích mặt sàn 142 m2. Ảnh: Doan Hai My/Instagram.