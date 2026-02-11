Con giáp vướng hạn Tam Tai nhưng vẫn gặp may bất ngờ năm 2026

Năm Bính Ngọ 2026, con giáp Mùi đối mặt nhiều biến động công việc nhưng có thể cải thiện tài lộc, tình cảm và sức khỏe nhờ áp dụng phong thủy phù hợp.

Tuổi Mùi gặp nhiều biến động công việc tong năm 2026. Ảnh: AI.

Trong quan niệm Á Đông, Tam Tai là 3 năm liên tiếp mà một nhóm tuổi có thể gặp thử thách nhiều hơn bình thường. Năm Ngọ thuộc hành Hỏa 2026, bộ ba tuổi Hợi - Mão - Mùi (thuộc hành Mộc) bước vào năm thứ 2 của chu kỳ Tam Tai. Năng lượng của nhóm tuổi này dễ bị tiêu hao, dẫn tới cảm giác mệt mỏi, áp lực hoặc thành quả đến chậm hơn kỳ vọng.

Theo SCMP, trong năm nay, người tuổi Mùi (sinh năm 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003) có cơ hội nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân mang năng lượng nữ. Tuy nhiên, môi trường công việc có thể xuất hiện không ít thử thách, đặc biệt là các mối quan hệ dễ phát sinh nói xấu sau lưng. Đây lại là thời điểm phù hợp để cân nhắc học thêm kiến thức mới hoặc ấp ủ ý tưởng kinh doanh.

Về tình cảm, tuổi Mùi được đánh giá là khá thuận lợi. Những người đã có đôi sẽ cảm thấy gắn kết hơn, trong khi các mối quan hệ mới có xu hướng tiến triển tích cực.

Năm nay, Thái Tuế (còn gọi là Đại Tuế - sao Mộc) ở trạng thái hài hòa với tuổi Mùi, giúp việc kết nối, mở rộng quan hệ và gặp gỡ người mới trở nên dễ dàng hơn. Dù vậy, họ được khuyên nên tránh khơi gợi sự ganh tỵ vì điều này có thể dẫn đến thị phi và mâu thuẫn ngầm.

Riêng những người tuổi Mùi mang hành Hỏa có thể trải qua một năm khá áp lực, dễ làm việc quá sức. Việc giữ lịch sinh hoạt đều đặn và dành thời gian nghỉ ngơi là cần thiết để cân bằng thể chất và tinh thần.

Chỉ cần kiên trì, không bỏ cuộc và tránh thay đổi công việc đột ngột, người tuổi Mùi vẫn sẽ tìm thấy cơ hội trong khó khăn và có bước ngoặt tích cực vào cuối năm.

Nếu dự báo tử vi cảnh báo một năm nhiều thử thách, phong thủy có thể là công cụ giúp giảm rủi ro và tăng vận may. Đây là nghệ thuật sắp đặt không gian có lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ triết lý Đạo giáo, với mục tiêu hài hòa dòng năng lượng (khí) giữa con ngfười và môi trường sống.

Chuyên gia phong thủy Andrew Kwan nhận định việc đặt các màu sắc, vật phẩm hoặc biểu tượng cát tường đúng vị trí trong nhà sẽ giúp thu hút năng lượng tích cực và giảm ảnh hưởng xấu. Những điều chỉnh này được cá nhân hóa theo từng con giáp. Gợi ý bố trí phong thủy cho tuổi Mùi năm 2026:

Tài lộc: Vị trí tài lộc nằm ở hướng Tây Bắc. Người tuổi Mùi nên đặt các vật trang trí hình heo màu đen hoặc làm từ đá obsidian tại khu vực này trong nhà hoặc văn phòng.

Tình duyên: Vị trí tình cảm ở hướng Bắc. Có thể trang trí bằng vật phẩm hình chuột màu đen để tăng vận đào hoa.

Sức khỏe và vận may chung: Hướng Đông là khu vực tốt cho sức khỏe. Nên đặt vật trang trí hình thỏ màu nâu hoặc làm từ đất sét để hỗ trợ năng lượng tích cực.