Con giáp phạm Thái Tuế nhưng 'biến hung thành cát' năm 2026

Người tuổi Sửu gặp xung Thái Tuế nhẹ trong năm Bính Ngọ 2026, nhưng các sao cát tinh mang lại vận may về sự nghiệp và tài chính.

Con giáp Sửu gặp hạn Thái Tuế trong năm 2026 nhưng mức độ nhẹ. Ảnh minh họa: AI.

12 con giáp tương ứng với chu kỳ 12 năm của sao Mộc quanh Mặt Trời. Mỗi năm âm lịch còn gắn với một vị thần cai quản được gọi là Thiên Tướng, Tuế Quân, Đại Tuế hay Thái Tuế.

Theo SCMP, việc con giáp xung khắc với Thái Tuế thường được xem là điềm báo của khó khăn hoặc biến động.

Theo thần thoại Trung Hoa, phong tục phổ biến nhất để hóa giải Thái Tuế là thực hiện nghi lễ bái Thái Tuế tại chùa có bàn thờ Thái Tuế. Nghi lễ này giúp người tham gia nhận được bùa hộ mệnh, được tin là có thể bảo vệ khỏi xui rủi trong suốt năm đó. Người ta cũng cho rằng cần quay lại chùa trước Tết Nguyên đán năm sau để tạ lễ, nếu không, vận xui có thể kéo dài.

Ngoài ra, việc đeo bùa hoặc sắp xếp lại nhà cửa, nơi làm việc theo phong thủy cũng được xem là cách tránh vận xui. Những con giáp nằm trong nhóm xung Thái Tuế năm Ngựa Lửa 2026 gồm: Ngọ, Tý, Sửu và Mão, theo lời thầy tử vi Tong Pik-ha.

Với người tuổi Sửu, các mối quan hệ xã hội sẽ chịu ảnh hưởng nhưng mức độ ảnh hưởng tương đối nhẹ. Chỉ cần chú ý lời nói và hành động, tránh vô tình làm phật ý người khác và giữ thái độ khiêm tốn, bạn có thể giảm thiểu hiệu quả các tác động tiêu cực.

Đây là năm của lao động chăm chỉ và gặt hái thành quả với người tuổi Sửu, khi nhiều sao cát tinh liên quan chặt chẽ tới sự nghiệp và tài lộc chiếu mệnh. Nhờ đó, vận trình tổng thể của bạn sẽ cải thiện rõ rệt so với 2 năm trước, đánh dấu giai đoạn công việc hanh thông và tài chính dồi dào.

Dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của 2 sao tốt, con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra rất suôn sẻ. Bạn có khả năng nhận được sự giúp đỡ và ghi nhận từ quý nhân.

Đừng ngần ngại chủ động thể hiện năng lực và nắm bắt cơ hội để chứng minh bản thân. Nỗ lực của bạn chắc chắn sẽ được công nhận. Ngay cả khi gặp khó khăn hay thử thách trong công việc, cũng không cần quá lo lắng vì sự trợ giúp sẽ đến đúng lúc, giúp bạn tháo gỡ vấn đề và vượt qua trở ngại.

Năm nay còn được phù trợ bởi một sao cát tinh khác, tượng trưng cho quyền lực và tầm ảnh hưởng, mang đến cơ hội thăng chức, tăng lương. Nếu bạn đang cân nhắc thay đổi công việc, đây là thời điểm thuận lợi để hành động và có thể tìm được vị trí phù hợp hơn.

Tuy nhiên, do sự xuất hiện của một số hung tinh, người tuổi Sửu vẫn cần thận trọng trong mọi việc. Một hung tinh báo hiệu biến động tài chính lớn, trong khi một hung tinh khác mang đến vận xui khi đi xa, cho thấy nguy cơ cao hơn về tai nạn hoặc thất thoát tiền bạc khi ra ngoài hoặc ở nước ngoài.