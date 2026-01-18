Con giáp gặp hạn Thái Tuế nặng nhất năm 2026

Những sao xấu trong năm Ngọ mệnh Hỏa báo hiệu người tuổi Tý sẽ phải nỗ lực nhiều mới gặt hái được thành quả trong công việc, đồng thời cần thận trọng khi đi lại.

Con giáp Tý gặp hạn Xung Thái Tuế trong năm Bính Ngọ 2026. Ảnh: Reve AI.

Năm Ngọ 2026 sẽ mang lại điều gì cho những người sinh năm Tý (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)? Thầy phong thủy nổi tiếng Tong Pik-ha đưa ra những dự đoán toàn diện cho cả năm, theo SCMP.

Số may mắn: 4, 9

Màu may mắn: Vàng, bạc

Ngũ hành may mắn: Kim

Trong năm Ngọ, người tuổi Tý gặp hạn xung Thái Tuế (đối xung trực tiếp) khiến vận trình cả năm biến động thất thường. Đây được coi là loại Thái Tuế có ảnh hưởng nặng nề nhất.

Việc đón năm mới bằng cách tham gia các hoạt động lễ hội có thể giúp giảm bớt vận xui. Sau tiết Lập Xuân, người tuổi Tý nên đi chùa để hóa giải Thái Tuế, đồng thời hiến máu hoặc đi lấy cao răng vào các tháng 5, 11 âm lịch nhằm giảm nguy cơ tai nạn, chấn thương. Nên tránh thăm người bệnh hoặc dự tang lễ để không bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng tiêu cực.

Tài lộc - Sự nghiệp

Người tuổi Tý có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp vào năm Ngọ. Tuy nhiên, do chịu tác động của nhiều sao xấu, thành công sẽ không tự nhiên đến mà đòi hỏi nỗ lực cá nhân rất lớn.

Có một sao xấu gây hao tài, vì vậy, tuổi Tý không nên tham gia các khoản đầu tư rủi ro cao. Nếu người thân hoặc bạn bè nhờ vay mượn hay bảo lãnh, họ cần cân nhắc kỹ để tránh những tranh chấp tài chính bất lợi.

Vận trình khả quan hơn với người làm kinh doanh, tự do hoặc chủ doanh nghiệp: thu nhập nhìn chung ổn định và có xu hướng tăng. Người tuổi Tý làm chủ nên nỗ lực tăng doanh thu, nắm bắt cơ hội thị trường và củng cố quan hệ khách hàng để thúc đẩy tăng trưởng.

Với người làm công ăn lương, thu nhập không đổi nhưng chi tiêu gia tăng, do đó cần tránh mua sắm bốc đồng và tiết giảm chi phí sinh hoạt hàng ngày. Sự xuất hiện của một sao hung cho thấy dù rất cố gắng, người tuổi Tý vẫn khó nhận được sự ghi nhận và đánh giá cao từ cấp trên.

Những ai có ý định chuyển việc trong năm Ngọ cần chuẩn bị thật kỹ, tránh hành động nóng vội và tuyệt đối không nghỉ việc khi chưa có phương án dự phòng.

Do xung Thái Tuế, người tuổi Tý trong năm Ngọ sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực ở nhiều khía cạnh. Ảnh: Astrala.

Tình cảm

Xung đột với Thái Tuế khiến các mối quan hệ của người tuổi Tý trong năm nay dễ biến động. Với những người đang có mối quan hệ ổn định, đây có thể là thời điểm phù hợp để bước sang một giai đoạn mới của cuộc sống, chẳng hạn như chuẩn bị kết hôn, nhằm hóa giải những thay đổi.

Với những cặp đôi chưa thể tổ chức đám cưới, việc duy trì mối quan hệ đòi hỏi sự chăm sóc nhiều hơn. Tránh than phiền quá mức với đối phương. Các cặp vợ chồng có thể thường xuyên tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt. Chiến lược “xa để nhớ” được khuyến nghị, bởi càng ít thời gian ở cạnh nhau thì càng giảm khả năng xảy ra xung đột.

Nam giới độc thân nên chủ động hơn trong việc tìm kiếm tình yêu và tham gia các buổi gặp gỡ, giao lưu. Nữ giới độc thân có cơ hội gặp được đối tượng phù hợp tại nơi làm việc. Tuy nhiên, nếu đối phương đã có người yêu, họ cần dứt khoát và tránh rơi vào các mối quan hệ mập mờ.

Sức khỏe

Sự xung khắc với Thái Tuế không chỉ tác động xấu đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến vận khí gia đình. Vì vậy, người tuổi Tý cần đặc biệt chú ý tới thể trạng. Những ai mắc bệnh mạn tính nên đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường.

Sự hiện diện của một sao xấu khiến năm nay đặc biệt không thuận lợi cho việc đi xa, làm tăng nguy cơ tai nạn, mất mát tài sản hoặc chấn thương. Người tuổi Tý nên mua bảo hiểm du lịch trước mỗi chuyến đi để giảm thiểu rủi ro tài chính do các tình huống ngoài ý muốn.

Sau tiết Lập Xuân, nhất là vào các tháng âm lịch thứ 5 và 11, người tuổi Tý nên đến chùa để hóa giải Thái Tuế. Việc hiến máu hoặc làm sạch răng cũng được cho là giúp cải thiện vận may.