Dự báo vận may năm Bính Ngọ cho 12 con giáp

Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo sẽ mang đến nhiều biến động và cơ hội mới trong sự nghiệp, tình cảm cũng như nhiều khía cạnh khác của 12 con giáp.

Năm Bính Ngọ 2026 mang hành Hỏa, còn được gọi là năm "Ngựa Lửa". Ảnh: Justdial.

Theo SCMP, ngày 17/2 (Dương lịch) đánh dấu sự bắt đầu của năm Bính Ngọ. Trong âm lịch, chu kỳ này lặp lại 60 năm một lần và được biết đến là giai đoạn của những thay đổi nhanh chóng.

Nhà phong thủy nổi tiếng Trung Quốc Tong Pik-ha đưa ra những dự báo toàn diện cho năm mới, đi sâu vào những ảnh hưởng tinh tú sẽ định hình vận mệnh của mỗi con giáp trong năm Bính Ngọ.

Ngọ (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Số may mắn: 1

Màu may mắn: Đen

Yếu tố may mắn: Ngọc xanh biển

Trong năm bản mệnh, người tuổi Ngọ vừa chịu ảnh hưởng của Trực Thái Tuế vừa Hình Thái Tuế, báo hiệu một năm của những biến động và thay đổi.

May mắn thay, vẫn có nhiều cát tinh nâng đỡ để giảm bớt những tác động bất lợi. Trong đó, một sao về tài lộc và một ngôi sao khác mang đến sự thuận lợi trong vai trò lãnh đạo, có thể mang lại lợi thế cho những người trong lực lượng vũ trang hoặc các ngành như xây dựng và kỹ thuật.

Mùi (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Số may mắn: 4

Màu may mắn: Trắng

Yếu tố may mắn: Bạc 925

Đây là một năm tốt lành cho người tuổi Mùi với vận trình tổng thể cải thiện đáng kể so với năm ngoái.

Nhiều cát tinh tỏa sáng, bao gồm một sao thúc đẩy tài lộc, đặc biệt là trong công việc, nơi các kế hoạch dài hạn có thể được triển khai với sự hỗ trợ của các quý nhân (đặc biệt là nam giới).

Một ngôi sao khác mang lại vận may cho những người làm trong các ngành như đồng hồ, ô tô và tài chính. Ngôi sao thứ ba tượng trưng cho "Kim Dư" (xe vàng), báo hiệu một năm tài lộc dồi dào.

Năm Bính Ngọ được dự báo mang đến những thay đổi nhanh chóng. Ảnh: SCMP.

Thân (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Số may mắn: 5

Màu may mắn: Vàng

Yếu tố may mắn: Thạch anh vàng

Có 2 sao may mắn soi đường cho tuổi Thân trong năm Ngọ, báo hiệu sự thăng tiến rõ rệt về sự nghiệp và tài chính so với năm Tỵ.

Một trong các cát tinh tượng trưng cho việc đi lại, vì vậy người tuổi Thân cần chủ động tạo ra những cơ hội dịch chuyển. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tạo ra thu nhập trong suốt cả năm thông qua việc “xoay vòng” hoặc “luân chuyển” dòng tiền.

Nếu bạn đang cân nhắc việc định cư ở nước ngoài hoặc mua bất động sản tại nước ngoài, thì đây chắc chắn là một năm thuận lợi để hiện thực hóa những kế hoạch đó.

Dậu (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Số may mắn: 5, 10

Màu may mắn: Nâu đậm

Yếu tố may mắn: Đá mắt hổ

Người tuổi Dậu sẽ được quý nhân bao quanh trong năm nay. Thêm vào đó, có 2 cát tinh mang lại vận may về tài chính và sự nghiệp. Một sao tượng trưng cho mùa màng bội thu, trong khi sao kia biểu trưng cho sự chuyển động và các mối quan hệ.

Điều này có nghĩa là các hỷ sự như kết hôn hoặc sinh con có thể xảy ra. Những người tuổi Dậu đã kết hôn có thể muốn nắm bắt cơ hội này để lên chức bố mẹ.

Tuất (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Số may mắn: 6

Màu may mắn: Xám

Yếu tố may mắn: Lam ngọc (sapphire)

Một năm yên bình, ổn định đang chờ đón người tuổi Tuất. Với sự phù hộ của nhiều cát tinh, tuổi Tuất sẽ gặt hái thành công và năng suất cao trong tài chính và sự nghiệp.

Có một ngôi sao đại diện cho việc nâng cấp bản thân thông qua tư duy và mục tiêu rõ ràng, rất có lợi cho việc thăng tiến. Một sao khác sẽ giúp tuổi Tuất tránh được tai ương và giải quyết các rắc rối.

Một năm yên bình, ổn định đang chờ đón người tuổi Tuất. Ảnh: Royalmint.

Hợi (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Số may mắn: 2, 7

Màu may mắn: Đỏ

Yếu tố may mắn: Hồng ngọc (ruby)

Tuổi Hợi có hai cát tinh liên quan đến sự nghiệp và tài lộc, định hướng cho sự phát triển mạnh mẽ.

Một sao giúp giảm nhẹ thiên tai, mang lại hòa bình, hỗ trợ cải thiện các mối quan hệ và xây dựng mạng lưới xã hội. Đối với người làm tự do hoặc kinh doanh, đây chính là năm để mở rộng quy mô.

Ngôi sao còn lại có khả năng xoay chuyển tình thế, khi gặp khó khăn, quý nhân sẽ xuất hiện để giúp đỡ và hóa giải thách thức.

Tý (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Số may mắn: 4, 9

Màu may mắn: Vàng kim

Yếu tố may mắn: Vàng

Người tuổi Tý sẽ trải qua một năm đầy biến động như tàu lượn siêu tốc do chịu ảnh hưởng của Xung Thái Tuế. Tốt nhất, nếu có thể, hãy chào đón năm mới bằng các sự kiện vui vẻ như kết hôn, mua nhà, sinh con hoặc khởi nghiệp để hóa giải vận xui.

Mặc dù không có nhiều cát tinh trực chiếu, nhưng đây vẫn là một năm có vận trình sự nghiệp tốt với triển vọng thăng tiến.

Sửu (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Số may mắn: 2

Màu may mắn: Tím

Yếu tố may mắn: Thạch anh tím

Tuổi Sửu phạm Hại Thái Tuế trong năm nay, có nghĩa là một năm yếu về mặt quan hệ và mạng lưới xã hội. Tuy nhiên, các cát tinh lại tạo ra sự khác biệt về sự nghiệp và tiền bạc.

Đây là năm "gieo nhân nào gặt quả nấy", lợi nhuận sẽ tỷ lệ thuận với công sức bạn bỏ ra. Quý nhân cũng sẽ xuất hiện để hỗ trợ trong công việc. Đây cũng là năm để thể hiện kỹ năng, giành được sự công nhận và nắm bắt cơ hội.

Dần (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Số may mắn: 1

Màu may mắn: Đen

Yếu tố may mắn: Đá núi lửa

Đây là một năm rực rỡ đối với người tuổi Dần với 3 cát tinh cùng chiếu mệnh. Vận may cá nhân và nghề nghiệp thăng hoa nhờ sự trợ giúp của quý nhân. Đây là thời điểm để nắm bắt cơ hội và tỏa sáng thông qua làm việc chăm chỉ và hoàn thiện bản thân.

Tuy nhiên, có một hung tinh chỉ ra sự hiện diện của một người phụ nữ có năng lượng áp chế và vô lý. Do đó, tuổi Dần nên kiên nhẫn và kiềm chế cảm xúc để tránh xung đột với họ.

2026 là một năm rực rỡ đối với người tuổi Dần với 3 cát tinh cùng chiếu mệnh. Ảnh: iStock/The Independent.

Mão (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Số may mắn: 8

Màu may mắn: Xanh lá

Yếu tố may mắn: Ngọc lam, ngọc bích

Tuổi Mão phạm Phá Thái Tuế năm nay, khiến các mối quan hệ và cảm xúc không ổn định. May mắn thay, đây lại là một năm mạnh về tài lộc, sự chăm chỉ sẽ được đền đáp.

Sự chiếu sáng của các cát tinh quyền năng sẽ giúp tuổi Mão đạt được tiến bộ đáng kể trong sự nghiệp và cải thiện tài chính. Hỷ sự như cưới hỏi, sinh con cũng có khả năng xảy ra. Một cát tinh khác sẽ mang quý nhân đến giúp đỡ mỗi khi tuổi Mão rơi vào tình huống khó khăn.

Thìn (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Số may mắn: 10

Màu may mắn: Nâu

Yếu tố may mắn: Kim cương

Người tuổi Thìn sẽ được đền đáp cho sự làm việc chăm chỉ của mình trong năm Ngọ. Có những cát tinh hỗ trợ cho sự nghiệp của họ.

Đối với người làm công ăn lương, đây là năm để thăng quan tiến chức và nhận được mức lương như mong đợi. Những người làm tự do hoặc kinh doanh sẽ gặt hái thành quả từ nhiều năm nỗ lực.

Sự hiện diện của cát tinh cũng giúp biến rủi thành may, các rắc rối như kiện tụng hay bệnh tật có thể được ngăn chặn hoặc giải quyết.

Tỵ (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Số may mắn: 6

Màu may mắn: Xanh dương

Yếu tố may mắn: Ngọc trai

Đây là năm của sự mở rộng có tính toán đối với tuổi Tỵ, nghĩa là họ có thể hưởng lợi từ việc học tập và tự hoàn thiện bản thân. Sự cải thiện đáng kể về tài chính, sự nghiệp và tình duyên đang ở phía trước.

Những người làm tự do hoặc kinh doanh sẽ được khách hàng khen ngợi và tỏa sáng giữa các đối thủ cạnh tranh. Người làm công ăn lương nên chủ động thể hiện năng lực khi cơ hội thăng tiến đến, hoặc có thể tận dụng thời cơ để chuyển việc sang nơi có điều kiện tốt hơn.