Con giáp phạm Thái Tuế nhưng 'gặp dữ hóa lành' năm 2026

Năm Bính Ngọ 2026, người tuổi Mão xung Thái Tuế, dễ gặp xáo trộn trong các mối quan hệ nhưng bù lại được nhiều cát tinh hỗ trợ, giúp công việc và tài lộc vẫn khởi sắc.

Người tuổi Mão vẫn được dự báo có nhiều cát tinh nâng đỡ. Ảnh: AI.

Theo quan niệm văn hóa Á Đông, mỗi người đều có con giáp gắn với năm sinh. Nhiều người khi tìm hiểu về con giáp của mình sẽ gặp khái niệm Thái Tuế - vị thần hộ mệnh của từng năm. 12 con giáp tương ứng với chu kỳ 12 năm quay quanh Mặt Trời của sao Mộc.

Mỗi năm âm lịch lại gắn với một vị thần trên trời đối nghịch với sao Mộc, còn được gọi là Thiên tướng, Tuế quân hay Thái Tuế. Khi con giáp của một người "xung" với Thái Tuế của năm đó, dân gian tin rằng có thể gặp trắc trở hoặc xáo trộn trong cuộc sống, theo SCMP.

Theo các bảng tính truyền thống, mỗi trong số 60 vị Thái Tuế sẽ xung với những con giáp nhất định và từ đó dự báo những khó khăn có thể xảy ra trong năm.

Trong văn hóa Trung Hoa, cách phổ biến nhất để "hóa giải" Thái Tuế là thực hiện nghi lễ cúng Thái Tuế tại chùa. Sau nghi lễ, người tham gia thường nhận được một lá bùa hộ mệnh, được tin là giúp tránh vận xui trong năm. Ngoài ra, người đã cúng Thái Tuế cần quay lại chùa trước Tết Nguyên đán năm sau để tạ lễ.

Theo quan niệm dân gian, nếu không làm điều này, vận xui có thể kéo dài. Một số biện pháp khác gồm đeo bùa phù hợp hoặc điều chỉnh nhà ở, nơi làm việc theo phong thủy.

Trong năm Ngọ 2026 (Ngọ Hỏa), các con giáp Ngọ, Tý, Sửu và Mão được cho là sẽ xung với Thái Tuế. Dưới đây là dự báo dành cho người tuổi Mão, theo thầy phong thủy Tong Pik-ha.

Với người tuổi Mão (sinh năm 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999), năm mới đánh dấu thời điểm xung Thái Tuế. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng được đánh giá là khá nhẹ. Tác động chính nằm ở các mối quan hệ, có thể gây xáo trộn trong chuyện tình cảm, gia đình hoặc giao tiếp xã hội.

Dù vậy, tổng thể vận trình của người tuổi Mão trong năm Ngọ lại khá tích cực. Đây được xem là năm có tài lộc dồi dào, thành quả đến từ những nỗ lực trước đó. Dưới sự hỗ trợ của nhiều cát tinh, người tuổi Mão được dự báo sẽ có bước tiến rõ rệt về công việc và tài chính.

Một sao đào hoa tốt xuất hiện, báo hiệu những sự kiện vui như cưới hỏi, sinh con hoặc các dịp sum họp, chúc mừng trong gia đình. Bên cạnh đó, các sao may mắn khác giúp tình hình xoay chuyển theo hướng thuận lợi, giảm bớt khó khăn và thử thách. Có sao mang ý nghĩa được quý nhân giúp đỡ, lại có sao tượng trưng cho may mắn tìm đến tận cửa.

Vì vậy, dù xung Thái Tuế, người tuổi Mão vẫn có khả năng "gặp nguy hóa an", nhận được sự hỗ trợ đúng lúc và vượt qua trở ngại.

Tuy nhiên, năm nay cũng xuất hiện một số hung tinh. Khi kết hợp với việc xung Thái Tuế, những sao này có thể ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong gia đình và các mối quan hệ xung quanh, dễ gây căng thẳng. Đây là năm có nguy cơ phát sinh tranh cãi bằng lời nói, thậm chí vướng rắc rối pháp lý. Vì vậy, người tuổi Mão được khuyên nên cẩn trọng khi giao tiếp, tránh đối đầu trực diện.

Một hung tinh khác có thể tác động đến sức khỏe và đời sống gia đình. Ngoài ra, sự xuất hiện của sao đào hoa cũng mang theo rủi ro liên quan đến các mối quan hệ tình cảm ngoài luồng. Người đã lập gia đình cần đặc biệt giữ chừng mực để tránh những tình huống phức tạp.

Tóm lại, dù xung Thái Tuế trong năm Ngọ 2026, người tuổi Mão vẫn được nhiều cát tinh nâng đỡ, giúp cân bằng mặt bất lợi và mang lại triển vọng tốt về sự nghiệp lẫn tài chính. Theo lời khuyên của thầy Tong Pik-ha, người tuổi Mão có thể đeo mặt dây chuyền hoặc trang sức hình con dê hoặc heo để giúp hóa giải ảnh hưởng của Thái Tuế trong năm nay.