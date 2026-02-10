Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bùi Vĩ Hào báo tin vui sau 2 năm cưới vợ hot girl

  • Thứ ba, 10/2/2026 10:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 9/2, tiền đạo Bùi Vĩ Hào (sinh năm 2003) tiết lộ thông tin bà xã Dương Ngọc Thảo Vy đã mang bầu con đầu lòng.

Trong bức ảnh đăng trên story trang cá nhân, cầu thủ 22 tuổi cầm trên tay tấm chụp phim siêu âm, kèm theo sticker con ngựa - ẩn ý sắp có em bé tuổi Ngọ trong năm 2026.

Bùi Vĩ Hào là cầu thủ kết hôn sớm của tuyển Việt Nam. Anh và Thảo Vy về chung nhà vào năm 2023, ngay khi cầu thủ quê An Giang đủ tuổi lấy vợ. Hôn lễ được tổ chức ngay trước thời điểm anh cùng U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan.

Tháng 6 năm ngoái, anh và bà xã chia sẻ kỷ niệm tròn 2 năm ngày cưới. Trước một số bình luận tiêu cực về việc nam cầu thủ kết hôn quá sớm, Vĩ Hào đáp lại: "Có gia đình làm động lực để phấn đấu ạ".

Trong khi chồng chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng, Thảo Vy khá kín tiếng, chủ yếu chia sẻ ảnh đời thường và những bài đăng cổ vũ chồng. Cô được khen sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút và theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.

Bui Vi Hao anh 1Bui Vi Hao anh 2

Bùi Vĩ Hào và bà xã đón tin vui sau hơn hai năm kết hôn.

Bùi Vĩ Hào hiện là một trong những cầu thủ trẻ được đánh giá cao, đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Anh từng góp mặt ở các đấu trường châu lục như U20, U23 châu Á và ASIAD.

Tại ASEAN Cup 2024, Vĩ Hào được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính ở các trận đấu với Lào, Philipines, Myanmar, Singapore (lượt đi) và đóng góp được 1 bàn thắng vào lưới Myanmar.

Tuy nhiên, anh là trường hợp đáng tiếc khi phải chia tay VCK U23 châu Á 2026 trước ngày khởi tranh hồi tháng 1 do không kịp bình phục chấn thương. Anh bị đa chấn thương ở chân phải, cần thực hiện phẫu thuật và mất khoảng 10 tháng để bình phục.

Sau giải đấu vào cuối tháng 1, trên trang cá nhân, Vĩ Hào chia sẻ đoạn tin nhắn nhận được khoản tiền chuyển từ thủ thành Trần Trung Kiên. Dòng tin nhắn ngắn gọn, nhưng đủ ấm áp để nói lên tinh thần tập thể của U23 Việt Nam.

