Đức Huy và 'chị đẹp' MC lần đầu gặp 8 năm trước

Trong lần đầu gặp mặt trực tiếp, Đức Huy đang là cầu thủ nổi tiếng sau giải đấu ở Thường Châu, còn Huyền Trang là MC chương trình phụ trách giao lưu với đội tuyển U23 Việt Nam.

Ngày 8/2, MC Huyền Trang (Mù Tạt) khiến nhiều người theo dõi thích thú khi chia sẻ lại bức ảnh chụp 8 năm trước cùng dàn cựu cầu thủ U23 Việt Nam gồm Văn Hoàng, Quang Hải, Tiến Dụng, Đình Trọng, Văn Hậu, Đức Huy.

"Hôm trước Insta (ứng dụng Instagram - PV) nhắc lại kỷ niệm 8 năm lần đầu gặp mặt tại Nhà thi đấu Tây Hồ. Hôm đó ê-kíp V6 mình thực hiện chương trình giao lưu với đội tuyển U23", cô chú thích.

Người "lần đầu gặp mặt" trong bức hình mà Huyền Trang đề cập là với cầu thủ Đức Huy - chồng sắp cưới của cô. Thời điểm đó, anh và đội tuyển U23 Việt Nam vừa giành thành tích lịch sử là ngôi á quân giải U23 châu Á 2018, tạo nên "kỳ tích Thường Châu" nức lòng người hâm mộ.

Nữ MC còn hài hước chia sẻ nếu Đức Huy không đứng trong đội hình U23, cô suýt nữa đã gọi anh là "chú". Điều này đến từ vẻ ngoài có phần già dặn của cầu thủ sinh năm 1995, khi anh từng có thời điểm để râu.

Dưới phần bình luận bài đăng, nhiều bạn bè, người hâm mộ thích thú trước mối nhân duyên của cặp đôi. Tám năm sau lần gặp đầu tiên, Huyền Trang và Đức Huy sắp về chung một nhà.

Nguyễn Huyền Trang (sinh năm 1993), là gương mặt quen thuộc của VTV với loạt chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao... Cô cũng ghi dấu ấn qua các bộ phim như 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen.

Trong khi đó, Phạm Đức Huy (sinh năm 1995) là tuyển thủ cùng U23 Việt Nam giành á quân châu Á 2018, vô địch AFF Cup vào cùng năm. Sau khi rời CLB Hà Nội, anh thử sức tại nhiều đội như Nam Định, Bình Định, Công An TP.HCM.

Tháng 12/2024, cặp đôi chính thức hẹn hò và công khai trên mạng xã hội vài tháng sau đó. Cặp đôi lệch tuổi thường xuyên khiến người hâm mộ bật cười với những màn tương tác hài hước, trêu chọc nhau trên mạng xã hội. Nữ MC luôn xưng "chị" và gọi nửa kia là "em trai".

Tháng 11/2025, Đức Huy ngỏ lời cầu hôn bạn gái trong chuyến du lịch Hàn Quốc. "Đùa tí thôi mà gật đầu thật. Xin lỗi anh em, từ nay đội hình thiếu một trụ cột. Đơn hàng đã chốt", anh chú thích bài thông báo cầu hôn thành công.

Hôm 7/2, Huyền Trang cũng hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong bộ hình cưới với nửa kia. Hiện, ngày kết hôn của cặp cầu thủ - WAG chưa được tiết lộ.