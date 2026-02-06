Chàng trai Hàn gây sốc với màn 'lột xác', khẳng định không dao kéo

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình, chàng trai Hàn Quốc khiến nhiều người chú ý vì màn thay đổi ngoại hình ngoạn mục, đặc biệt không đến từ việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Câu chuyện được chia sẻ trong chương trình Kim Chang Ok Show 4 của đài tvN hôm 28/1 và lan truyền trở lại vài ngày qua, thu hút sự chú ý. Trong chương trình, người chị gái xuất hiện để chia sẻ sự bức xúc về cậu em út mà cô cho rằng đang quá ám ảnh với việc chăm chút ngoại hình, theo Koreaboo.

Theo lời người chị, em trai cô từng là học sinh gương mẫu suốt những năm đi học. Tuy nhiên, sau khi lên Seoul học đại học, hai chị em dần mất liên lạc. Sau đó không lâu, cô sửng sốt khi tình cờ bắt gặp các video về chăm sóc ngoại hình trên mạng xã hội và nhận ra nhân vật trong video chính là em trai mình - với gương mặt hoàn toàn khác so với hình ảnh cô từng biết.

Người chị cho biết em trai vốn rất nhạy cảm và luôn được gia đình xem như “cậu con trai quý giá”. Ngay từ thời trung học, cả nhà đã phải cẩn trọng, luôn giữ yên tĩnh để em tập trung học tập.

Sự khác biệt ngoại hình của người em trai khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Thế nhưng hiện tại, thay vì lo chuẩn bị cho công việc tương lai, cậu dường như chỉ mải mê với vẻ bề ngoài. Sự thay đổi này khiến người chị không kìm được bức xúc và từng nổi giận với em.

Khi hình ảnh quá khứ của người em được công bố trong chương trình, cả trường quay không khỏi sững sờ. Sự khác biệt giữa diện mạo trước đây và hiện tại quá lớn, đến mức nhiều khán giả ban đầu cho rằng anh đã can thiệp thẩm mỹ.

Tuy nhiên, người em khẳng định bản thân chưa từng đụng dao kéo. Anh cho biết sự thay đổi hoàn toàn đến từ kỹ thuật trang điểm, thay đổi kiểu tóc, kiểm soát cân nặng và chăm chút ngoại hình một cách tỉ mỉ.

Sau đó, anh tiết lộ rằng sự ám ảnh với ngoại hình bắt nguồn từ một ký ức đau lòng trong quá khứ. Một cô gái anh từng thầm thích đã hỏi anh: “Anh có vấn đề ở đâu không đấy?”, câu nói này khiến anh bị tổn thương sâu sắc. Kể từ đó, anh quyết tâm thay đổi diện mạo, thậm chí đặt mục tiêu sở hữu vẻ ngoài giống các ca sĩ thần tượng.

Chàng trai chia sẻ thêm về những biện pháp cực đoan từng áp dụng để cải thiện ngoại hình: tăng 20 kg, cắt hoàn toàn muối trong chế độ ăn để tránh sưng mặt, đồng thời sử dụng kỹ thuật trang điểm và tạo kiểu tóc để thay đổi dáng khuôn mặt.

Chàng trai hiện tại có vẻ ngoài ưa nhìn, thời thượng nhờ sự chăm chút tỉ mỉ.

Câu chuyện của hai chị em nhanh chóng gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Một số cư dân mạng ngưỡng mộ kỷ luật và nỗ lực của người em trai, trong khi số khác bày tỏ lo ngại về áp lực ngoại hình đang ngày càng đi quá xa.

Hàn Quốc được xem là một trong những quốc gia coi trọng vẻ ngoài, có tiêu chuẩn "đẹp" khắt khe bậc nhất. Điều này cũng góp phần khiến xứ kim chi trở thành đất nước có tỷ lệ người dân phẫu thuật thẩm mỹ cao. Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế (ISAPS), cứ ba phụ nữ Hàn Quốc trong độ tuổi 19-29 thì có một người từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Thị trường mỹ phẩm dành cho cả nam và nữ giới ở Hàn Quốc cũng phát triển mạnh. Một khảo sát của GlobalData cho thấy khoảng 3/4 đàn ông Hàn Quốc sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc và da hàng tuần. Con số này thậm chí còn cao hơn khi hỏi những người thuộc Gen Z.