Cú sập đau đớn của 'chuyên gia tình dục số 1 Trung Quốc'

Không chỉ bị cấm sóng, vào diện điều tra, Zhou Yuan đang đối diện khả năng gánh khoản nợ khổng lồ khi nhiều học viên quay lưng, yêu cầu hoàn trả học phí các khóa học.

Zhou Yuan nổi tiếng với những khóa học dạy phụ nữ "quyến rũ đàn ông".

Hôm 22/1, tài khoản chính của Zhou Yuan, người tự xưng là "chuyên gia số 1 về trí tuệ tình dục ở Trung Quốc" và nổi tiếng với các khóa học dạy tán tỉnh đàn ông, chính thức bị khóa, các tài khoản liên kết cũng dần được chuyển sang chế độ riêng tư.

Đây dường như là hình phạt nặng nhất mà một người kinh doanh chủ yếu qua mạng xã hội như Zhou có thể phải nhận. Tuy nhiên, theo Sohu, mọi chuyện đang diễn ra tệ hơn nhiều đối với nhà sáng lập "Học viện Trí tuệ Tình dục" nổi tiếng Trung Quốc, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của cô.

Cụ thể, đến ngày 30/1, Cục Quản lý Giám sát Thị trường Quận Ngọc Hoa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) cho biết đã thành lập một đội đặc nhiệm liên ngành để điều tra hoạt động của Zhou.

Nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào, cô sẽ phải đối mặt với mức phạt và tịch thu lợi nhuận bất chính. Chưa hết, các hoạt động giảng dạy của Zhou cũng bị tạm dừng hoàn toàn.

Đặc biệt, khi các thông tin về hoạt động kinh doanh, dạy học không minh bạch của Zhou lan truyền rộng rãi, nhiều học viên nhận ra bản thân đã bị lừa và đồng loạt yêu cầu bồi thường.

Từ các lớp học thử có giá vài chục nhân dân tệ đến các lớp học riêng giá hàng chục nghìn nhân dân tệ, tổng số tiền mà Zhou phải hoàn trả là khổng lồ. Cộng thêm các khoản phạt bổ sung từ cơ quan quản lý, Zhou không chỉ đứng trước nguy cơ mất tất cả mà còn phải gánh khoản nợ lớn.

Các lớp học online và offline của Zhou thu hút nhiều học viên nữ.

Sohu nhận định đây là kết cục Zhou Yuan tự chuốc lấy. Cô hoàn toàn có thể xây dựng một doanh nghiệp vững chắc dựa trên kinh nghiệm trong ngành làm đẹp, song thay vào đó lại lựa chọn làm giàu bằng những lớp học về tình dục được cho truyền bá nội dung lệch lạc, hạ thấp giá trị của phụ nữ.

Trước khi "ngã ngựa", Zhou Yuan (ngoài 40 tuổi) từng là nhân viên ngân hàng, rồi nghỉ việc để thành lập một thẩm mỹ viện. Sau đó, Zhou chuyển sang mở các lớp học về nghệ thuật quyến rũ đàn ông dành cho phụ nữ, thu hút hơn 200.000 người theo dõi trên mạng.

Nổi tiếng với biệt danh "bà hoàng của trí tuệ tình dục", Zhou tuyên bố đã giúp đỡ hơn 1 triệu người kể từ khi thành lập "Học viện Trí tuệ Tình dục" vào năm 2018.

Zhou cung cấp cả các buổi đào tạo trực tuyến và trực tiếp, với giá khởi điểm từ 9,9 nhân dân tệ ( 1,5 USD ) cho các khóa học online qua livestream và video quay sẵn. Các buổi hội thảo chuyên sâu có giá 88.000 nhân dân tệ ( 13.000 USD ).

Theo Lanjing News, các khóa học trả phí của Zhou đã thu về hơn 24 triệu nhân dân tệ ( 3,5 triệu USD ), thu hút hàng chục nghìn học viên. Công ty của cô còn kinh doanh các sản phẩm dành cho người lớn và các mặt hàng y tế làm đẹp.

Đi kèm sự nổi tiếng, Zhou đối diện nhiều ý kiến trái chiều về những kiến thức truyền bá. Nhiều người phản đối cho rằng khóa học của cô là "đào tạo tiểu tam", những người khác chỉ trích rằng việc dạy phụ nữ "chiều lòng đàn ông" là hạ thấp phẩm giá của họ.