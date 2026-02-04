Hình ảnh gây chú ý của HLV Park Hang-seo và HLV Kim Sang-sik

Hai vị chiến lược gia người Hàn Quốc khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam thích thú khi có buổi gặp gỡ, check-in chung khung hình.

Ngày 4/2, trên story trang Instagram cá nhân, Park Sung-gyun - chuyên gia thể lực dưới thời HLV Park Hang-seo - đăng tải bức ảnh chụp buổi gặp gỡ giữa vợ chồng HLV Park Hang-seo, HLV Kim Sang-sik cùng một số người bạn.

Bức hình với sự xuất hiện của hai vị huấn luyện viên tuyển bóng đá Việt Nam, những người đều lập được các thành tích vô tiền khoáng hậu với các "chiến binh sao vàng", nhanh chóng khiến nhiều người hâm mộ thích thú, chia sẻ.

"Hai người Hàn Quốc thành công với bóng đá Việt Nam", "Những người giúp tình yêu bóng đá lan tỏa tới hàng triệu người Việt", "Hai gương mặt tạo nên bao trận đấu lịch sử" là những bình luận của dân mạng.

Khoảnh khắc gặp gỡ thú vị giữa hai vị huấn luyện viên Hàn Quốc. Ảnh: Park Sung Gyun/Instagram.

Ông Park Hang-seo được xem là một trong những người thay đổi bộ mặt bóng đá Việt Nam. Cuối năm 2017, ông nhậm chức ở tuyển U23 Việt Nam trong sự ngỡ ngàng, nghi ngại của người hâm mộ.

Thời điểm đó, đội bóng áo đỏ liên tiếp thất bại ở các giải đấu lớn. Bản thân ông Park khi đó cũng chưa có dấu ấn nào nổi bật, ngoài từng là trợ lý của HLV Guus Hiddink ở World Cup 2002.

Tuy nhiên, ông nhanh chóng đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, nổi bật nhất là việc dẫn dắt đội U23 Việt Nam vào tới chung kết giải U23 châu Á 2018, nơi "kỳ tích Thường Châu" đến nay vẫn còn in sâu trong lòng nhiều người hâm mộ. Sau 5 năm, HLV Park chia tay đội tuyển, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và công tác đào tạo trẻ.

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik cũng đang giúp bóng đá Việt Nam bước xa hơn trên bản đồ châu lục. Ông có chuỗi 15 trận thắng ấn tượng ở các giải đấu chính thức (U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á 2026, SEA Games 33 và VCK U23 châu Á).

Chỉ trong vài tháng qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng liên tục được "đi bão" ăn mừng trước những thành tích của HLV Kim Sang-sik và các đội tuyển, như chức vô địch SEA Games 33 hay hạng 3 giải U23 châu Á.