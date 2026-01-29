Bài đăng của HLV Park Hang-seo khiến trợ lý tá hỏa

Chia sẻ bức ảnh cũ của trợ lý Vũ Anh Thắng, cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam khiến nhiều người hâm mộ thích thú với khía cạnh hài hước.

Trợ lý Vũ Anh Thắng có mối quan hệ thân thiết với HLV Park Hang-seo. Ảnh: Vũ Anh Thắng/Facebook.

Ngày 29/1, trên trang cá nhân hơn 200.000 người theo dõi, HLV Park Hang-seo đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật người trợ lý thân cận Vũ Anh Thắng.

Đáng chú ý, ông lựa chọn một bức ảnh từ năm 2013 của Anh Thắng. Trong hình, nam trợ lý để kiểu tóc dài lãng tử, nhuộm màu nâu vàng. Hình ảnh dễ thương, có phần hài hước nhanh chóng nhận được hơn 11.000 lượt tương tác.

Bên dưới phần bình luận, trợ lý Anh Thắng dở khóc dở cười: "Thầy ơi em sĩ cả đời luôn nhưng thầy chọn ảnh khác được không ạ". Trong khi đó, nhiều người theo dõi cho rằng đây là màn "trả thù" ngọt ngào đến từ ông Park dành cho vị trợ lý.

Cụ thể vào ngày 24/1, sau khi tuyển U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc để giành hạng 3 tại giải U23 châu Á 2026, trợ lý Vũ Anh Thắng chia sẻ bức ảnh chụp chung với ông Park Hang-seo và bày tỏ sự phấn khích, hút hơn 100.000 lượt tương tác. Nhiều người đùa vui rằng bài đăng mang tính trêu chọc vị huấn luyện viên khi Hàn Quốc là quê hương ông.

Bức ảnh của Vũ Anh Thắng được HLV Park Hang-seo đào lại. Ảnh: Vũ Anh Thắng/Facebook.

Vũ Anh Thắng là trợ lý ngôn ngữ thân thiết của HLV Park Hang-seo, đồng hành cùng ông và tuyển Việt Nam chinh chiến qua nhiều giải đấu. Anh sinh năm 1992, thông thạo 3 ngoại ngữ là tiếng Hàn, Pháp, Anh.

Thời điểm ông Park còn dẫn dắt tuyển Việt Nam, Vũ Anh Thắng từng gây chú ý trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài điển trai, năng lực nổi bật. Anh là cựu học sinh lớp chuyên Pháp của trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), tốt nghiệp khoa Pháp thuộc Trường Đại học Hà Nội và là cử nhân Đại học Dongshin Hàn Quốc, chuyên ngành Junior TESOL.

Bên cạnh công việc trợ lý ngôn ngữ, Anh Thắng còn là giám đốc điều hành một trường Hàn ngữ.

Trợ lý Vũ Anh Thắng là cầu nối ngôn ngữ giữa ông Park và các cầu thủ tuyển Việt Nam. Ảnh: Ngọc Lê.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, Vũ Anh Thắng cho biết ông Park là người nóng tính nhưng tình cảm. Đặc biệt, ông rất nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công việc song cũng không kém phần hài hước, vui vẻ những khi ở ngoài sân bóng. Sự rạch ròi đó vừa tạo cho các đội tuyển tính kỷ luật nhưng không khí vẫn có được sự thoải mái nhất định.

Sau khi ông Park không còn giữ chức huấn luyện viên tuyển Việt Nam, Vũ Anh Thắng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường với ông trên mạng xã hội.