Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

TikToker 'không nói gì vẫn nhiều follower nhất thế giới' lại giàu lên

  • Thứ năm, 5/2/2026 06:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ công nhân mất việc vì đại dịch đến gương mặt quen thuộc toàn cầu, Khaby Lame tiếp tục gây chú ý khi được cho là thu về gần 1 tỷ USD sau một thương vụ âm thầm.

Khaby Lame nổi tiếng với các video "vạch trần” những mẹo vặt phức tạp một cách hài hước.

Hôm 23/1, TikToker Khaby Lame đã hoàn tất việc chuyển nhượng công ty do bản thân sáng lập có tên Step Distinctive Limited cho tập đoàn tài chính Rich Sparkle Holdings, với tổng định giá lên tới 975 triệu USD.

Theo thỏa thuận, thay vì tiền mặt, thương vụ được thanh toán bằng cổ phiếu của Rich Sparkle Holdings. Khaby Lame sẽ nắm giữ khoảng 75 triệu cổ phiếu của tập đoàn, trở thành một cổ đông lớn và vẫn tham gia điều hành Step Distinctive Limited dưới hình thức công ty con.

Nhờ thương vụ này, Khaby Lame sẽ có thêm nguồn lực tài chính để đầu tư mạnh mẽ hơn cho việc xây dựng thương hiệu cá nhân, theo Financial Express.

Đổi lại, Rich Sparkle Holdings sẽ được quyền khai thác hình ảnh, giọng nói và các cử chỉ đặc trưng của Khaby Lame để phát triển mô hình AI cá nhân hóa, phục vụ các hoạt động livestream bán hàng đa ngôn ngữ trên nhiều thị trường.

Trong một thông cáo báo chí được công bố đầu tháng 2, Rich Sparkle cho biết: “Đây không chỉ là một thương vụ mua lại cổ phần, mà là một cuộc cách mạng trong mô hình thương mại điện tử nội dung toàn cầu. Chúng tôi sẽ kết hợp hoàn hảo tầm ảnh hưởng toàn cầu của Khaby Lame với năng lực vận hành thương mại điện tử mang tính công nghiệp của đội ngũ Tiểu Dương Ca tại thị trường Trung Quốc. Sự kết hợp giữa ‘nền tảng công ty niêm yết tại Mỹ + IP nội dung toàn cầu hàng đầu + chuỗi cung ứng tối ưu’ sẽ tạo ra giá trị chưa từng có cho các cổ đông”.

Khaby Lame anh 1

Chàng trai sinh năm 2000 có 160 triệu người theo dõi trên TikTok.

Tận dụng sức hút toàn cầu của Khaby Lame, Rich Sparkle đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái thương mại điện tử nội dung toàn cầu bền vững, tăng trưởng cao. Theo thông cáo, công ty này cũng sẽ tiếp quản việc lập kế hoạch nội dung, phân bổ lưu lượng truy cập, vận hành TikTok Shop và khâu hoàn thiện chuỗi cung ứng của ngôi sao TikTok.

Khaby Lame (sinh năm 2000, người Italy gốc Senegal) hiện là TikToker có nhiều người theo dõi nhất thế giới, cán mốc 160 triệu. Anh từng là một công nhân nhà máy bình thường, mất việc trong thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid-19.

Nhân lúc rảnh rỗi, anh bắt đầu đăng tải những video phản ứng đơn giản và các clip nhảy. Không lời thoại, không tiếng nhạc, không hiệu ứng đặc biệt, anh “vạch trần” những mẹo vặt phức tạp một cách hài hước và đơn giản. Công thức này nhanh chóng tạo hiệu ứng, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Sau khi nổi tiếng toàn cầu, Khaby ký nhiều hợp đồng trị giá hàng triệu USD với các thương hiệu như Hugo Boss, nhiều hãng phim Hollywood và sàn giao dịch tiền mã hóa. Theo Forbes, nhà sáng tạo nội dung có thu nhập cao thứ 10 năm 2025 đã kiếm được khoảng 20 triệu USD.

Tự chữa lành nhờ sách tâm lý

Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâuBạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.

Tin đồn ngoại tình của hai lãnh đạo công ty Singapore chấn động MXH

Từ chi tiết nhỏ trên mạng xã hội, cộng đồng hóng phốt có thể ghép nối thành nghi vấn ngoại tình, mở ra tranh luận về ranh giới giữa giám sát công chúng và xâm phạm đời tư.

18:42 1/2/2026

Mai An

Ảnh: Khabane Lame/Facebook

Khaby Lame Tiền mã hóa tiktoker follower usd Rich Sparkle Holdings

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Hinh anh gay bat ngo cua Khoa Pug hinh anh

Hình ảnh gây bất ngờ của Khoa Pug

11:26 2/2/2026 11:26 2/2/2026

0

Xuất hiện trong những video đầu tiên trên kênh TikTok mới lập, Khoa Pug khiến nhiều người theo dõi bất ngờ với hình ảnh khác lạ vì sử dụng bộ lọc làm đẹp.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý