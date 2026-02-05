TikToker 'không nói gì vẫn nhiều follower nhất thế giới' lại giàu lên

Từ công nhân mất việc vì đại dịch đến gương mặt quen thuộc toàn cầu, Khaby Lame tiếp tục gây chú ý khi được cho là thu về gần 1 tỷ USD sau một thương vụ âm thầm.

Khaby Lame nổi tiếng với các video "vạch trần” những mẹo vặt phức tạp một cách hài hước.

Hôm 23/1, TikToker Khaby Lame đã hoàn tất việc chuyển nhượng công ty do bản thân sáng lập có tên Step Distinctive Limited cho tập đoàn tài chính Rich Sparkle Holdings, với tổng định giá lên tới 975 triệu USD .

Theo thỏa thuận, thay vì tiền mặt, thương vụ được thanh toán bằng cổ phiếu của Rich Sparkle Holdings. Khaby Lame sẽ nắm giữ khoảng 75 triệu cổ phiếu của tập đoàn, trở thành một cổ đông lớn và vẫn tham gia điều hành Step Distinctive Limited dưới hình thức công ty con.

Nhờ thương vụ này, Khaby Lame sẽ có thêm nguồn lực tài chính để đầu tư mạnh mẽ hơn cho việc xây dựng thương hiệu cá nhân, theo Financial Express.

Đổi lại, Rich Sparkle Holdings sẽ được quyền khai thác hình ảnh, giọng nói và các cử chỉ đặc trưng của Khaby Lame để phát triển mô hình AI cá nhân hóa, phục vụ các hoạt động livestream bán hàng đa ngôn ngữ trên nhiều thị trường.

Trong một thông cáo báo chí được công bố đầu tháng 2, Rich Sparkle cho biết: “Đây không chỉ là một thương vụ mua lại cổ phần, mà là một cuộc cách mạng trong mô hình thương mại điện tử nội dung toàn cầu. Chúng tôi sẽ kết hợp hoàn hảo tầm ảnh hưởng toàn cầu của Khaby Lame với năng lực vận hành thương mại điện tử mang tính công nghiệp của đội ngũ Tiểu Dương Ca tại thị trường Trung Quốc. Sự kết hợp giữa ‘nền tảng công ty niêm yết tại Mỹ + IP nội dung toàn cầu hàng đầu + chuỗi cung ứng tối ưu’ sẽ tạo ra giá trị chưa từng có cho các cổ đông”.

Chàng trai sinh năm 2000 có 160 triệu người theo dõi trên TikTok.

Tận dụng sức hút toàn cầu của Khaby Lame, Rich Sparkle đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái thương mại điện tử nội dung toàn cầu bền vững, tăng trưởng cao. Theo thông cáo, công ty này cũng sẽ tiếp quản việc lập kế hoạch nội dung, phân bổ lưu lượng truy cập, vận hành TikTok Shop và khâu hoàn thiện chuỗi cung ứng của ngôi sao TikTok.

Khaby Lame (sinh năm 2000, người Italy gốc Senegal) hiện là TikToker có nhiều người theo dõi nhất thế giới, cán mốc 160 triệu. Anh từng là một công nhân nhà máy bình thường, mất việc trong thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid-19.

Nhân lúc rảnh rỗi, anh bắt đầu đăng tải những video phản ứng đơn giản và các clip nhảy. Không lời thoại, không tiếng nhạc, không hiệu ứng đặc biệt, anh “vạch trần” những mẹo vặt phức tạp một cách hài hước và đơn giản. Công thức này nhanh chóng tạo hiệu ứng, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Sau khi nổi tiếng toàn cầu, Khaby ký nhiều hợp đồng trị giá hàng triệu USD với các thương hiệu như Hugo Boss, nhiều hãng phim Hollywood và sàn giao dịch tiền mã hóa. Theo Forbes, nhà sáng tạo nội dung có thu nhập cao thứ 10 năm 2025 đã kiếm được khoảng 20 triệu USD .