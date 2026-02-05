Ngoại hình hiện tại gây bất ngờ của 'thánh meme' đình đám Trung Quốc

Từng là hiện tượng mạng nổi tiếng thế giới, Qian Zhijun khi trưởng thành có cuộc sống không mấy suôn sẻ, song anh hài lòng với hiện tại.

Qian Zhijun nổi tiếng với khoảnh khắc được một nhiếp ảnh gia vô tình ghi lại.

Năm 2003, một nhiếp ảnh gia vô tình chụp được hình ảnh Qian Zhijun (sinh năm 1987, sống tại Thượng Hải) khi anh đang là cậu học sinh cấp hai, mặc đồng phục trường tham dự một sự kiện tuyên truyền an toàn giao thông.

Khi bức ảnh được nhiếp ảnh gia chia sẻ trên mạng, nhiều người tỏ ra thích thú với gương mặt mũm mĩm, ánh mắt vừa dễ thương vừa có phần "khinh bỉ" của Qian lúc đó.

Biểu cảm thú vị của nam sinh cũng nhanh chóng trở thành cảm hứng chế ảnh, được ghép vào nhiều nhân vật nổi tiếng như Mona Lisa, Thành Long, Marilyn Monroe, nhân vật hoạt hình Shrek, tượng Nữ thần Tự do, theo South China Morning Post.

Biểu cảm của Qian được ghép vào nhiều nhân vật nổi tiếng.

Câu chuyện của anh còn được nhiều hãng truyền thông trong và ngoài nước đưa tin, trong đó có The Independent (Anh), từng đăng bài viết vào năm 2006. Anh cũng được nhiều người gọi với biệt danh "Bé Mập".

Tuy nhiên, việc trở thành hiện tượng mạng không mang lại cho Qian nhiều tiền bạc hay làm thay đổi đáng kể cuộc sống của anh. Anh cho biết nguyên nhân là vì lúc đó còn quá nhỏ, gia đình cũng không tìm cách tận dụng danh tiếng này.

Khi trưởng thành, Qian từng tham gia một số vai nhỏ trong các bộ phim truyền hình. Sau đó, anh đăng tải video ngắn trên mạng xã hội và bán hàng qua livestream với danh xưng “ngôi sao mạng Bé Mập”. Tuy nhiên, hướng đi này cũng không thành công.

Sau đó, anh mở một quán cà phê và duy trì được trong 6 năm. Anh cho biết pha chế cà phê là sở thích cá nhân, nhưng buộc phải đóng cửa vì làm ăn không tốt.

Cân nặng Qian giảm đáng kể so với trước.

Cùng với việc độ nổi tiếng giảm dần, cân nặng của Qian cũng sụt đáng kể. Hiện anh nhẹ hơn khoảng 25 kg so với hơn 20 năm trước, khi từng nặng khoảng 100 kg.

Sau khi quán cà phê đóng cửa, Qian cũng thất nghiệp. Anh cho biết hiện sinh hoạt hàng ngày của mình chủ yếu là tập thể dục và chăm sóc gia đình. Qian đã kết hôn vào năm 2011, khi 24 tuổi, và hiện có một con gái. Anh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời sống gia đình trên mạng xã hội.

Chia sẻ với truyền thông, Qian nói cuộc sống của anh hiện không khác gì người bình thường.

“Tôi chỉ nổi tiếng trên mạng trong vài năm ngắn ngủi, thật ra không có gì đáng nhắc đến. Sau một thời gian ngắn, hầu hết mọi người đều quên tôi. Tôi muốn giữ cuộc sống hiện tại của mình, song nếu có cơ hội nào đó với mạng xã hội thì cũng sẽ không từ chối", anh nói.