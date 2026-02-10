Cầu thủ Việt kiều báo tin vui sau nửa năm giải nghệ

Tháng 8 năm ngoái, Martin Lo thông báo giải nghệ ở tuổi 28. Đầu tháng 9 cùng năm, trên Facebook cá nhân, tiền vệ Việt kiều trải lòng mình không còn tìm thấy đam mê với bóng đá như thuở ban đầu sau hơn 2 thập kỷ gắn bó. Với anh, bóng đá khi còn là niên thiếu mang lại niềm vui thuần túy, nhưng khi bước vào con đường chuyên nghiệp, mọi thứ dần trở thành công việc với nhiều ràng buộc. "Mình không muốn biến thành con người suốt ngày nói xấu công việc, nhất là với vợ mình. Mình nghĩ những gì mình làm phải có ý nghĩa, có động lực", anh tâm sự.