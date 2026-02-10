Cầu thủ Việt kiều báo tin vui sau nửa năm giải nghệ

Đầu tháng 1, cầu thủ Việt kiều Martin Lo (sinh năm 1997) khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo lên chức bố. Trước đó, anh hiếm khi chia sẻ chuyện tình yêu, cũng không có tiết lộ về đám cưới. Bởi vậy, hình ảnh anh chàng cùng con nhỏ khiến những người theo dõi ngỡ ngàng.
Từng là cầu thủ nổi tiếng, được nhận xét điển trai, Martin Lo nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò. Tháng 3/2025, anh đăng bức ảnh tình cảm bên một cô gái nhưng không để lộ mặt. "Liệu có thể mãi mãi bên nhau không", anh viết dòng cảm xúc, kèm theo là con số 8/12/2024 - được đồn đoán là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ. Tuy nhiên, Martin Lo cũng không chia sẻ thêm về chuyện tình này.
Tháng 8 năm ngoái, Martin Lo thông báo giải nghệ ở tuổi 28. Đầu tháng 9 cùng năm, trên Facebook cá nhân, tiền vệ Việt kiều trải lòng mình không còn tìm thấy đam mê với bóng đá như thuở ban đầu sau hơn 2 thập kỷ gắn bó. Với anh, bóng đá khi còn là niên thiếu mang lại niềm vui thuần túy, nhưng khi bước vào con đường chuyên nghiệp, mọi thứ dần trở thành công việc với nhiều ràng buộc. "Mình không muốn biến thành con người suốt ngày nói xấu công việc, nhất là với vợ mình. Mình nghĩ những gì mình làm phải có ý nghĩa, có động lực", anh tâm sự.
Martin Lo (sinh năm 1997) từ Australia trở về Việt Nam năm 2019. Anh được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30 và ghi bàn vào lưới U23 Myanmar trong một trận giao hữu, song không có tên ở danh sách cuối cùng.
Năm 2020-2024, Martin Lo thi đấu cho Hải Phòng, ra sân hơn 70 trận tại V.League và AFC Cup, trước khi trở lại PVF-CAND mùa giải 2024-2025.
Trong bài đăng vào ngày cuối năm 2025, Martin Lo tâm sự rằng trở về Việt Nam là một lựa chọn mạo hiểm, khi từ bỏ mọi thứ đã có ở Australia. "Tôi hoàn toàn không biết gì về Việt Nam, chỉ biết đó là một cơ hội để bắt đầu lại", anh viết.
Sau khi giải nghệ, cựu tiền vệ tập trung cho công việc kinh doanh và các dự án cá nhân. Anh thành lập M.L Football Mentoring & Consultancy - nơi tư vấn để giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội chuẩn bị tốt hơn cho việc trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
