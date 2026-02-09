Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuổi 23 của thủ môn Trần Trung Kiên

Ở tuổi 23, thủ môn Trần Trung Kiên ghi dấu ấn tại giải U23 châu Á 2026 và trở thành gương mặt được chú ý của bóng đá Việt Nam.

Tran Trung Kien anh 1

Ngày 9/2, trên Facebook cá nhân hơn 125.000 người theo dõi, thủ môn Trần Trung Kiên chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại những lời chúc mừng sinh nhật từ gia đình, bạn bè và đồng đội ở phần story. Ở tuổi 23, thủ thành sinh năm 2003 đang trải qua giai đoạn đáng chú ý trong sự nghiệp, liên tục gặt hái nhiều thành công khi ghi dấu ấn cả ở cấp độ đội tuyển lẫn CLB.
Tran Trung Kien anh 2

Tại VCK U23 châu Á 2026, Trần Trung Kiên là lựa chọn bắt chính của U23 Việt Nam trong 5 trận đấu. Ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, anh cùng đồng đội để thủng lưới 3 bàn. Dù vậy, màn thể hiện của anh vẫn được đánh giá là điểm sáng trong hành trình của đội tuyển.
Tran Trung Kien anh 3

Trở lại thi đấu cho CLB Hoàng Anh Gia Lai, tối 7/2, Trung Kiên cùng đồng đội giành chiến thắng 2-1 trên sân Ninh Bình ở vòng 13 LPBank V-League 2025/26. Sau trận đấu, anh đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật sớm từ các đồng đội. Cũng trong tối 7/2, HLV trưởng Lê Quang Trãi cho biết thất bại trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026 ảnh hưởng lớn đến tâm lý Trần Trung Kiên, khiến thủ môn này mất ngủ và sụt tới 8 kg khi trở lại CLB Hoàng Anh Gia Lai.
Tran Trung Kien anh 4Tran Trung Kien anh 5

Sau giải đấu châu lục, giá trị chuyển nhượng của Trần Trung Kiên ghi nhận mức tăng đáng kể. Theo cập nhật mới nhất từ trang dữ liệu Transfermarkt, thủ môn của Hoàng Anh Gia Lai hiện được định giá 200.000 euro. Trước đó, vào tháng 6/2024, con số này là 50.000 euro. Bên cạnh đó, anh cũng bắt đầu nhận được sự quan tâm từ nhiều nhãn hàng và xuất hiện trong các hoạt động quảng bá, quảng cáo.
Tran Trung Kien anh 6

Về chuyện tình cảm, Trung Kiên được cho là có đang hẹn hò với bạn gái tin đồn Nguyễn Ngọc Thiên Thanh (sinh sống tại TP.HCM). Cả hai từng xuất hiện trong một số hình ảnh chụp chung trên mạng xã hội. Hôm 29/1, nam thủ môn đăng tải hình ảnh check-in cùng bạn gái tin đồn trên story Instagram. Tuy nhiên, không lâu sau đó, story này đã được xóa.
Tran Trung Kien anh 7

Trần Trung Kiên sinh năm 2003 tại Hưng Yên, lớn lên ở Pleiku (Gia Lai) và hiện thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai. Anh sở hữu chiều cao 1,91 m, cùng lợi thế về sải tay và khả năng phản xạ. Gia đình không có truyền thống thể thao, ban đầu bố mẹ anh mong muốn con trai tập trung vào việc học văn hóa hơn là theo đuổi bóng đá. Tuy nhiên, với đam mê và năng khiếu, Trung Kiên gia nhập lò đào tạo HAGL và dần khẳng định bản thân qua các giải trẻ, trước khi được trao cơ hội ở đội một và đội tuyển quốc gia.
Tran Trung Kien anh 8Tran Trung Kien anh 9

Ngoại hình sáng cùng chiều cao nổi bật giúp Trần Trung Kiên nhanh chóng trở thành gương mặt được quan tâm trên mạng xã hội. Qua mỗi giải đấu, lượng người theo dõi trên các nền tảng cá nhân của anh tăng lên đáng kể. Dù vậy, thủ môn của Hoàng Anh Gia Lai không thường xuyên chia sẻ đời sống riêng tư.
Tran Trung Kien anh 10

Ngoài sân cỏ, Trần Trung Kiên thường tương tác với đồng đội bằng những bình luận hài hước trên mạng xã hội. Trong một video đăng tải trên TikTok, cầu thủ Đình Bắc dành lời nhận xét dí dỏm về người đồng đội: “Trung Kiên đẹp trai, bắt bóng hay, tình cảm, dễ thương”. Trên trang cá nhân, thủ môn sinh năm 2003 chủ yếu chia sẻ hình ảnh tập luyện, thi đấu cùng những chuyến du lịch, khám phá các địa điểm trong và ngoài nước.

