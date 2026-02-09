Tuổi 23 của thủ môn Trần Trung Kiên

Trần Trung Kiên sinh năm 2003 tại Hưng Yên, lớn lên ở Pleiku (Gia Lai) và hiện thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai. Anh sở hữu chiều cao 1,91 m, cùng lợi thế về sải tay và khả năng phản xạ. Gia đình không có truyền thống thể thao, ban đầu bố mẹ anh mong muốn con trai tập trung vào việc học văn hóa hơn là theo đuổi bóng đá. Tuy nhiên, với đam mê và năng khiếu, Trung Kiên gia nhập lò đào tạo HAGL và dần khẳng định bản thân qua các giải trẻ, trước khi được trao cơ hội ở đội một và đội tuyển quốc gia.