Thủ môn Trần Trung Kiên sụt gần 7 kg

Sau VCK U23 châu Á 2026, thủ môn Trần Trung Kiên thừa nhận sụt gần 7 kg, đồng thời nhận được nhiều lời động viên từ đồng đội và người hâm mộ.

Trung Kiên thừa nhận mình sụt gần 7 kg. Ảnh: Trần Trung Kiên/Facebook.

Trong một buổi livestream gần đây, khi đi làm tóc nhân chuyến về thăm gia đình và người thân sau hành trình tại VCK U23 châu Á 2026, thủ môn Trần Trung Kiên chia sẻ về sự thay đổi đáng chú ý của mình. Trước thắc mắc của người hâm mộ về diện mạo khác lạ, anh cho biết: "Dạ em ốm đấy anh chị ơi. Em sụt gần 7 kg rồi".

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều người theo dõi không khỏi lo lắng và để lại bình luận động viên. Khi được khuyên nên cạo râu để trông gọn gàng hơn, Trung Kiên vui vẻ đáp: "Xíu nữa em cạo".

Tối 27/1, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chia sẻ lại một bài viết của trang thể thao nói về tâm trạng trầm lắng của Trần Trung Kiên sau giải đấu. "Chàng trai tuyệt vời!", Đình Bắc viết. Dưới phần bình luận, anh tiếp tục nhắn nhủ: "Mãi yêu Trung Kiên" và "Trung Kiên tuyệt vời lắm mọi người ơi. Hiền lành, đẹp trai, tâm huyết với bóng đá".

Nhiều đồng đội khác như Nhật Minh, Lý Đức cũng gửi lời động viên đến thủ môn sinh năm 2003. Sáng 28/1, Trần Trung Kiên đã phản hồi lại những lời hỏi thăm này. Dưới bài đăng của Đình Bắc, anh dí dỏm bình luận: "Mãi yêu Đình Bắc. Sáng dậy thấy chấn động vậy". Khi trung vệ Nguyễn Đức Anh nhắn: "Trần Trung Kiên bạn cạo râu đi chuẩn bị tiếp đón tui nha. Thương", anh đáp lại: "Sạch sẽ gọn gàng rồi bạn".

Cùng ngày, fanpage CLB Hoàng Anh Gia Lai đăng tải hình ảnh Trần Trung Kiên trở lại tập luyện cùng đồng đội. Trang này cho biết: "Thủ môn Trần Trung Kiên cùng các đồng đội trở lại tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu với SHB Đà Nẵng tại Pleiku Arena vào ngày 1/2/2026".

Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự vui mừng khi thấy anh xuất hiện với tinh thần tích cực.

Trước đó, trong 2 ngày 25-26/1, Trần Trung Kiên liên tục đăng tải những hình ảnh và dòng trạng thái mang màu sắc trầm lắng trên mạng xã hội, khác với hình ảnh vui vẻ thường thấy, khiến nhiều fan hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Trần Trung Kiên sinh năm 2003, quê Hưng Yên (cũ), lớn lên tại Pleiku (Gia Lai). Anh trưởng thành từ Học viện Nutifood JMG và hiện thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai. Sở hữu chiều cao 1,91 m cùng khả năng phản xạ tốt, Trung Kiên được xem là một trong những thủ môn trẻ đáng chú ý của bóng đá Việt Nam.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Trần Trung Kiên bắt chính 5 trận, chỉ để lọt lưới một bàn trước vòng bán kết. Ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, anh cùng đồng đội để thủng lưới 3 bàn. Trước đó, thủ môn này nhiều lần gây ấn tượng với các pha cứu thua trước sức ép từ đối thủ.