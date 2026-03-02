Sau chia tay, cô gái cầm thỏi vàng người yêu cũ tặng bán được 2,3 tỷ

Sau khi đường ai nấy đi, chị Như quyết định bán thỏi vàng 200 chỉ do người yêu cũ tặng, cầm về hơn 2,3 tỷ đồng.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, chị Như (hiện sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc) cho biết mối quan hệ của mình kết thúc cách đây khoảng 7 tháng. Thay vì buồn bã hay níu kéo, chị chọn cách tập trung hoàn toàn vào công việc.

Món quà giá trị nhất chị Như từng nhận từ người yêu cũ là một thỏi vàng 200 chỉ. Sau khi chia tay, chị quyết định đem bán. Thời điểm đó, giá vàng ở mức 11,8 triệu đồng/chỉ. Với 200 chỉ, chị thu về khoảng 2,36 tỷ đồng .

“Lúc đó thấy vàng lên hơn 100 triệu/lượng nên tôi bán luôn, không suy nghĩ quá nhiều”, chị Như chia sẻ.

Chị Như quyết định bán thỏi vàng 200 chỉ do người yêu cũ tặng. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, khi giá vàng hiện tăng lên khoảng 19,1 triệu đồng/chỉ (giá ngày 2/3), câu chuyện của chị Như được nhiều người nhắc lại. Nếu giữ số vàng đến thời điểm này, 200 chỉ có thể trị giá hơn 3,8 tỷ đồng , chênh lệch so với số tiền chị nhận được khi bán.

Trước sự so sánh đó, chị Như thừa nhận có chút tiếc nuối nhưng không quá nặng nề.

“Tôi chỉ hơi tiếc một chút. Nhưng thôi, chuyện đã qua rồi”, chị nói.

Hiện tại, chị Như vẫn chưa có người yêu mới và dành phần lớn thời gian cho công việc, cuộc sống cá nhân tại Hàn Quốc. Chị cho rằng quyết định bán vàng khi đó như một cách khép lại quá khứ, mở ra cơ hội mới cho bản thân.