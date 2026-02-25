Mẹ lấy tiền lì xì của con mua bò, 2 năm sau lãi kinh ngạc

Thay vì mua vàng hay tiết kiệm, chị Hiền dùng toàn bộ tiền lì xì của con gái 1 tuổi để mua bò gửi ông bà nuôi. Sau 2 năm, “khoản đầu tư” này đã sinh lời ngoài mong đợi.

Cách đây vài năm, khi con gái tròn 1 tuổi, vợ chồng chị Thanh Hiền (32 tuổi, Đà Nẵng) lần đầu cầm trong tay khoản tiền lì xì của bé. Khi đó, cả hai vẫn còn khá bỡ ngỡ, chưa biết nên sử dụng số tiền này như thế nào cho hợp lý.

Ý tưởng mua bò xuất phát từ chồng chị Hiền. Thay vì gửi tiết kiệm hay mua vàng như nhiều gia đình, anh đề xuất dùng toàn bộ tiền lì xì để mua một con bò, gửi ông bà nội ở quê chăm sóc.

Tin nhắn ông bà nội thông báo chú bò của bé Na đẻ được bê con. Ông còn đặc biệt đặt tên chú bò này là Bò bé Na.

“Lúc đầu tôi cũng lấn cấn, không biết làm vậy có ổn không. Nhưng nghĩ nhà ông bà nuôi bò lâu năm rồi nên thôi cứ thử xem sao, không ngờ lại có kết quả tốt”, chị Hiền chia sẻ.

Gia đình bên nội vốn chăn nuôi bò nhiều năm nên việc chăm sóc không gặp khó khăn. Chị Hiền cho biết nếu có rủi ro thì cũng là chuyện thường trong chăn nuôi và gia đình sẵn sàng chấp nhận.

Năm đầu tiên, bé Na, con gái chị nhận được khoảng 5-6 triệu đồng tiền lì xì. Số tiền này được dùng để mua một con bò, thả chung với đàn của ông bà trên núi.

Một năm sau, con bò sinh được một con bê. Ông bà bán bê với giá hơn chục triệu đồng. Từ khoản này, gia đình bù thêm tiền để mua 2 chỉ vàng cho bé, thời điểm đó giá vàng khoảng 7 triệu đồng/chỉ.

Năm nay, con bò tiếp tục sinh thêm một bê con. Dự tính sau Tết, gia đình sẽ bán bê để tiếp tục tích lũy cho con gái.

Theo chị Hiền, ban đầu việc mua bò chỉ xuất phát từ suy nghĩ thử nghiệm vì con còn nhỏ, chưa hiểu nhiều về tiền bạc. Tuy nhiên, khi thấy hiệu quả rõ ràng, vợ chồng chị quyết định duy trì cách làm này trong những năm tới.

“Con còn nhỏ nên chưa biết gì nhiều. Nhưng thấy cách này ổn thì tôi vẫn tiếp tục, đến khi nào ông bà nuôi không xuể nữa thì tính tiếp”, chị nói.

Vợ chồng chị Hiền cho rằng quyết định dùng tiền lì xì để đầu tư mua bò là lựa chọn hợp lý, khi vừa có thêm bò, vừa tích lũy được vàng cho con.

Bên cạnh việc “gửi bò”, chị Hiền cho biết bản thân vẫn duy trì thói quen mua vàng tiết kiệm. Với chị, mỗi gia đình sẽ có cách tích lũy khác nhau tùy điều kiện.

Riêng gia đình chị, nhờ có sẵn mô hình chăn nuôi của ông bà nội, việc dùng tiền lì xì mua bò trở thành một lựa chọn phù hợp và mang lại kết quả vượt mong đợi.