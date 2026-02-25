Cháu gái làm tập tài liệu hướng dẫn sử dụng điện thoại cho ông bà

Biết ông bà gặp khó khăn khi dùng điện thoại thông minh, Minh Hương đã tự tay thiết kế tài liệu hướng dẫn chi tiết, giúp ông bà làm quen với công nghệ và kết nối với con cháu.

Minh Hương (21 tuổi, Hà Nội) lớn lên trong sự chăm sóc của ông bà trước khi được bố đón ra Hà Nội sinh sống. Dịp Tết năm nay, cô trở về quê đón năm mới cùng ông bà sau 3 năm xa cách.

“Vì nhiều lý do nên các năm trước tôi không được đón Tết cùng ông bà. Tết này về tôi thấy vui hơn hẳn”, Hương chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo Hương, trước đây ông bà cô không có điều kiện tiếp cận công nghệ. Khi con cháu sống xa, ít có cơ hội gặp mặt, bác của Hương đã mua tặng ông bà một chiếc điện thoại thông minh để tiện liên lạc, gọi video nhìn mặt con cháu.

Từ khi có tài liệu hướng dẫn, ông bà của Hương dành thời gian xem lại từng trang để ghi nhớ thao tác.

Tuy nhiên, do tuổi cao nên ông bà thường xuyên quên thao tác. Ban đầu, Hương thử viết và vẽ hướng dẫn ra giấy. Tuy nhiên, cách này không hiệu quả vì thiếu hình ảnh thực tế, ông bà khó hình dung để thao tác lại.

Từ đó, cô nảy ra ý tưởng làm một file hướng dẫn chi tiết, có chụp màn hình minh họa từng bước.

“Tôi làm trong một đêm, file cũng đơn giản thôi, khoảng 13 trang. Tôi cố gắng dùng những từ ngữ gần gũi giữa em với ông bà để ông bà dễ hiểu”, cô gái 21 tuổi nói.

2 trong số 13 trang trong tập tài liệu Hương soạn cho ông bà của mình.

Hôm in tài liệu ra và đưa cho ông bà xem, Hương cho biết ông bà khá hào hứng. Nhờ có hình ảnh minh họa kèm lời giải thích ngắn gọn, các thao tác trở nên dễ nhớ và dễ thực hành hơn.

Hiện tại, sau khi đọc hết tài liệu và được Hương hướng dẫn trực tiếp, ông bà cô đã có thể sử dụng những tính năng cơ bản của điện thoại như nghe, gọi và gọi video.

Hương cảm thấy hạnh phúc khi tài liệu cô soạn có thể giúp thêm nhiều ông bà khác tiếp cận công nghệ.

Trong quá trình ông bà tìm hiểu, Hương luôn ngồi bên cạnh để giải đáp và hướng dẫn thực hành ngay trên máy.

Ban đầu, Hương chỉ định ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của ông bà để làm kỷ niệm sau nhiều năm xa cách. Tuy nhiên, đoạn video chia sẻ câu chuyện bất ngờ nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.

“Tôi chỉ muốn lưu giữ kỷ niệm với ông bà thôi, may mắn là được nhiều người biết đến. Có nhiều bạn nhắn tin hỏi cách hướng dẫn ông bà như thế nào, tôi thấy rất vui và cũng muốn lan tỏa điều đó”, Hương cho hay.

Với Hương, tập tài liệu nhỏ không chỉ giúp ông bà làm quen với công nghệ mà còn là cách để rút ngắn khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình.