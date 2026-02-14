Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
5 con gái, 5 chàng rể tề tựu nhà ngoại ăn Tết hiếm thấy ở Nghệ An

  • Thứ bảy, 14/2/2026 08:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Năm nay, cả 5 cô con gái và 5 chàng rể của ông Đoàn Minh Cầm cùng thống nhất về ăn Tết nhà ngoại, kết hợp mừng thọ 70 tuổi cho bố.

an Tet anh 1

Đại gia đình nhà ông Cầm và bà Linh ở Nghệ An.

Những ngày cận Tết, căn nhà của ông Đoàn Minh Cầm (70 tuổi) và bà Võ Thị Linh (65 tuổi) ở Diễn Châu, Nghệ An đông đủ hơn mọi năm. Năm nay, cả 5 cô con gái và 5 chàng rể cùng thống nhất về ăn Tết nhà ngoại, kết hợp mừng thọ 70 tuổi cho bố.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Đoàn Thị Thảo (sinh năm 1990) cho biết chị là con thứ 3 trong gia đình 5 chị em gái. Chị cả Đoàn Thị Mai Liên (sinh năm 1985), chị hai Đoàn Thị Hương (sinh năm 1987), em Đoàn Thị Thương (sinh năm 1992) và em út Đoàn Thị Linh Chi (sinh năm 1998). Hiện cả 5 chị em đều làm việc và sinh sống tại TP Vinh.

Những năm trước, gia đình chị Thảo và các chị em gái khác thường đến mùng 3 Tết mới về nhà ngoại. Năm nay, khi ý kiến cả 5 nhà về ngoại ăn Tết và tổ chức mừng thọ cho bố được đưa ra, mọi người lập tức đồng ý.

“Kế hoạch đã được lên từ trong năm. 5 chị em tôi cùng 5 chàng rể quyết định về ngoại ăn Tết đúng dịp mừng thọ 70 tuổi cho bố”, chị Thảo nói.

an Tet anh 2

Năm nay, cả 5 cô con gái và 5 chàng rể của ông Cầm cùng thống nhất về ăn Tết nhà ngoại.

Theo chị Thảo, gia đình bên nội của các chị em đều ủng hộ. Thông gia vốn quý mến nhau nên việc sắp xếp khá thuận lợi. Các gia đình lên kế hoạch từ trong năm, thống nhất lịch trình để tất cả cùng có mặt.

Trước Tết, các chàng rể chủ động in bạt chúc mừng thọ, chuẩn bị đào, quất để trang trí sân nhà và chụp ảnh gia đình. Tấm ảnh chung sẽ được treo lại sau dịp lễ như một kỷ niệm.

“Bố mẹ tôi vui lắm. Đây có lẽ là năm đông đủ nhất từ ngày chị em tôi đi lấy chồng”, chị Thảo chia sẻ.

Theo dự định, mùng 1 cả nhà chị Thảo cùng đi chùa Cổ Am lễ đầu năm. Mùng 2 anh em tụ họp, đi chơi xuân. Từ mùng 3, mùng 4, đại gia đình tập trung lo các phần việc cho lễ mừng thọ 70 tuổi của ông Cầm.

Ảnh: NVCC

