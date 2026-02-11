'Ngựa thép đỏ' cao 6 m gây chú ý tại Đắk Lắk

|
Tối 10/2, dự án trang trí đường hoa Tuy Hòa với chủ đề "Tết ta một nhà" tại Công viên Thanh thiếu niên (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đã mở cửa cho người dân tham quan. Công trình được triển khai trong khoảng một tháng trước Tết. Theo thông tin từ ban tổ chức, đường hoa có diện tích khoảng 3.000 m2, được bố trí hàng chục nghìn giỏ hoa với nhiều chủng loại khác nhau. Trên trục tham quan chính, ba đại cảnh linh vật ngựa được đặt tại các vị trí trung tâm, tạo điểm nhấn xuyên suốt không gian.
|
Đại cảnh nổi bật nhất là mô hình ngựa đỏ mang tên "Xích mã Thăng Long". Linh vật có chiều cao khoảng 6 m, chiều ngang gần 10 m. Theo đơn vị thiết kế, linh vật được thi công chi tiết trên bản vẽ kỹ thuật trước khi cắt CNC để định hình các mảng khối chính xác. Bề mặt tiếp tục được chà mịn tạo khối, dán lớp vải mùng lưới chuyên dụng nhằm tăng độ bám dính và độ bền. Sau đó, đội ngũ thi công phủ bột matic, chà láng nhiều lần để đảm bảo độ phẳng, rồi sơn lót ngoài trời chống thấm và chịu thời tiết.
|
Phần hoàn thiện sử dụng vật liệu hologram decal nhiều màu bắt sáng, giúp linh vật thay đổi sắc độ khi có ánh đèn hoặc ánh nắng chiếu vào. Các chi tiết chân dung, thần thái của ngựa được vẽ thủ công trước khi phủ lớp dầu bóng và sơn bảo vệ bên ngoài. Quy trình này nhằm tăng độ bền màu và hạn chế tác động của môi trường trong thời gian trưng bày.
|
Gần khu vực cổng vào là đại cảnh "Song mã tương phùng". Tác phẩm tái hiện hình ảnh đôi ngựa kéo xe hoa. Thiết kế này kết hợp hoa tươi và các chi tiết trang trí tạo thành bố cục đối xứng.
Theo đơn vị thiết kế, "Song mã tương phùng" được thi công trên khung thép chắc chắn, tạo hình bằng vật liệu tổng hợp tương tự "Xích mã Thăng Long" nhằm đảm bảo độ bền trong suốt thời gian trưng bày ngoài trời. Phần thân và bờm ngựa được xử lý chi tiết, phối màu hài hòa với tổng thể không gian đường hoa.
|
Trong khi đó, đại cảnh "Vạn mùa xuân" được bố trí ở đầu đường hoa. Với vị trí đặt ngay lối vào, cụm linh vật này trở thành điểm dừng chân đầu tiên của nhiều người dân khi tham quan. Không gian mở và lối đi rộng xung quanh giúp thuận tiện cho việc chụp ảnh, đồng thời tạo sự thông thoáng khi lượng khách tăng cao trong các khung giờ cao điểm.
|
Đại diện ban tổ chức cho biết đường hoa sẽ mở cửa phục vụ người dân trong suốt dịp Tết. Công tác duy tu, chăm sóc hoa và kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng được thực hiện hàng ngày nhằm đảm bảo mỹ quan và an toàn. Với quy mô đầu tư lớn và cụm linh vật ngựa kích thước nổi bật, đường hoa Xuân Tuy Hòa trở thành một trong những điểm tham quan thu hút trong dịp đầu năm tại địa phương, góp phần tạo không khí đón Tết cho người dân và du khách.
Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.