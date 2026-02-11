'Ngựa thép đỏ' cao 6 m gây chú ý tại Đắk Lắk

Tối 10/2, dự án trang trí đường hoa Tuy Hòa với chủ đề "Tết ta một nhà" tại Công viên Thanh thiếu niên (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đã mở cửa cho người dân tham quan. Công trình được triển khai trong khoảng một tháng trước Tết. Theo thông tin từ ban tổ chức, đường hoa có diện tích khoảng 3.000 m2, được bố trí hàng chục nghìn giỏ hoa với nhiều chủng loại khác nhau. Trên trục tham quan chính, ba đại cảnh linh vật ngựa được đặt tại các vị trí trung tâm, tạo điểm nhấn xuyên suốt không gian.