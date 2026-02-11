Đổ xô check-in với ngựa 'mặt cọc', cầm iPhone 17 hot nhất Quy Nhơn

|
Ngày 10/2, tại khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), nơi đặt cụm linh vật ngựa chào xuân Bính Ngọ, tấp nập người dân địa phương và du khách tới chụp hình. Ngoài các tiểu cảnh nhiều màu sắc, "background" thu hút đông đảo mọi người là tượng các linh vật ngựa năm nay.
Phần lớn linh vật đều được tạo hình theo phong cách hài hước, dễ thương. Đặc biệt, chú ngựa "mặt cọc", tay cầm iPhone 17 Pro Max còn trở thành hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tú Duyên (sống ở Quy Nhơn) nói cô cảm thấy đặc biệt thích thú với tạo hình này. "Bên cạnh linh vật chính hoành tráng, năm nào quê tôi cũng trưng bày thêm những cụm linh vật vui nhộn, hài hước như vậy. Cảm giác rất độc lạ, hay ho”, cô nói.
Hai chú ngựa dễ thương với slogan "Qua tết giảm cân" được nhiều chị em thích thú check-in. Ngoài ra, không gian quảng trường còn trưng bày linh vật ngựa "Batman", phi hành gia hay siêu nhân, đều được tạo hình sinh động, biểu cảm hài hước.
Tuy nhiên, cụm linh vật chính năm nay ở địa phương là hình tượng Thánh Gióng - Đất võ - Đại ngàn, với những chú ngựa uy nghiêm, tung vó hướng về trời. Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, cụm linh vật này biểu thị cho sự dũng mãnh, vượt miền biển, đồng bằng cho đến núi cao của tỉnh.
Với tạo hình gần gũi, dễ thương, dàn linh vật Quy Nhơn thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của mọi người đủ lứa tuổi, đặc biệt là nhóm trẻ. Dự đoán trong dịp Tết Nguyên đán, khu vực này tiếp tục trở thành điểm check-in hot khi người dân du xuân.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ cũng nối tiếp phong cách làm linh vật hài hước ở Quy Nhơn. Năm 2025, cũng tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, linh vật rắn say xỉn, chơi pickleball cũng từng gây bão mạng vì độ duyên dáng, đáng yêu.
Bên cạnh dàn linh vật, hàng trăm chậu hoa đủ sắc màu cũng được địa phương kết hợp để tạo điểm nhấn, thu hút khách tham quan, chụp hình. Toàn bộ cụm linh vật, tiểu cảnh trang trí vừa được đơn vị thi công hoàn thành ngày 9/2.
Càng gần Tết Nguyên đán, "đường đua" linh vật giữa các địa phương cũng ngày càng gay cấn, thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Mỗi nơi lại lựa chọn tạo hình ngựa khác nhau, thể hiện bản sắc địa phương, góp phần tạo nên không khí Tết nhộn nhịp.
