Đổ xô check-in với ngựa 'mặt cọc', cầm iPhone 17 hot nhất Quy Nhơn

Phần lớn linh vật đều được tạo hình theo phong cách hài hước, dễ thương. Đặc biệt, chú ngựa "mặt cọc", tay cầm iPhone 17 Pro Max còn trở thành hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tú Duyên (sống ở Quy Nhơn) nói cô cảm thấy đặc biệt thích thú với tạo hình này. "Bên cạnh linh vật chính hoành tráng, năm nào quê tôi cũng trưng bày thêm những cụm linh vật vui nhộn, hài hước như vậy. Cảm giác rất độc lạ, hay ho”, cô nói.