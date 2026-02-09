Linh vật ngựa 'nối mi, tóc bạch kim' ở miền Tây gây bàn tán

Linh vật ngựa với thân hình mảnh khảnh, hàng mi cong tại Đồng Tháp "chiếm sóng" MXH khi vừa trình làng ngày 9/2. Song, sản phẩm đã được tu sửa trước ý kiến trái chiều.

Giao diện gây cười của linh vật ngựa tại phường Mỹ Phong.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện fanpage Chạy vòng Mỹ Tho - chủ nhân bức ảnh được lan truyền - cho biết đơn vị bất ngờ khi linh vật ngựa mảnh khảnh, phần đầu nhỏ, đôi mi cong vút thu hút sự chú ý và được đông đảo trang lớn, nhỏ đăng tải lại.

Người đại diện cho biết bức tượng là sản phẩm thủ công tái chế do giáo viên và học sinh tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp góp sức thực hiện nhằm hưởng ứng Hội thi tiểu cảnh mừng xuân do địa phương tổ chức. Linh vật được trang trí tại nhà văn hóa phường để phục vụ bà con tại địa phương, không phải linh vật chính thức của tỉnh.

Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra thích thú trước diện mạo lạ mắt của linh vật. "Ngựa này bị thiếu ăn nên gầy phải không?", "Chắc phải ngồi spa 8 tiếng mới được cặp mi như vậy", là một số bình luận hài hước của người xem.

Tuy nhiên, số khác lại cho rằng tạo hình ngựa lần này chưa thực sự cân đối, không phù hợp với thẩm mỹ, truyền thống ngày Tết.

Trước những phản hồi và đóng góp ý kiến, linh vật đã được thu hồi và chỉnh sửa để phù hợp hơn về mặt thẩm mỹ, bảo đảm ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền và không khí vui xuân.

Không riêng phường Mỹ Phong, phường Cao Lãnh, Sa Đéc, Mỹ Tho cũng đang gấp rút hoàn thiện những mô hình linh vật và trang trí đường hoa phục vụ trang trí Tết, hứa hẹn mang đến những điểm nhấn mới cho không gian xuân khi các mô hình đồng loạt xuất hiện trong thời gian tới.

Linh vật đã bị thu hồi để chỉnh sửa, phù hợp với không khí du xuân.