Mất ví trên xe về quê ăn Tết, người đàn ông Nghệ An được cả xe ủng hộ

Mất ví chứa toàn bộ số tiền dành dụm về quê sắm Tết cho vợ con, anh Nguyễn Văn Hoan xúc động khi nhận được sự ủng hộ từ những người xa lạ.

Người đàn ông Nghệ An mất ví khi về Tết, được cả xe khách giúp đỡ Anh Nguyễn Văn Hoan bày tỏ biết ơn khi được nhà xe lẫn các hành khách hỗ trợ khi không may mất ví.

Tối 10/2, anh Nguyễn Văn Hoan (sinh năm 1984) lên xe khách từ TP.HCM về quê Đô Lương (Nghệ An) để ăn Tết sau một năm đi làm xa xứ. Thế nhưng, người đàn ông 42 tuổi rơi vào cơn hoảng hốt khi chiếc ví chứa toàn bộ lương, thưởng bỗng dưng biến mất.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hoan cho biết khi lên xe, trong ví có 17 triệu đồng. Sau khi trả tiền vé 1,8 triệu, anh còn hơn 15 triệu. Vì chiếc ví khá cộm khi nằm, anh nhét vào hộc để để chân ở cuối giường rồi ngủ suốt đêm.

Rạng sáng 11/2, khi xe dừng lại ở địa phận tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) để hành khách ăn sáng, đi vệ sinh, anh cũng định xuống xe vài phút. Nhưng khi thò tay vào hộc, anh sững người khi không còn thấy ví.

"Toàn bộ tiền và giấy tờ của tôi mất sạch. Đó là toàn bộ số tiền anh dành dụm để về sắm Tết cho vợ con", anh ngậm ngùi nói. Là công nhân ở một khu công nghiệp tại Bình Tân, TP.HCM, Tết là dịp hiếm hoi trong năm anh được đoàn tụ gia đình.

Vụ việc của anh Hoan khiến cả xe khách xôn xao. Chủ và phụ xe cùng các hành khách đã giúp soi kỹ từng ngóc ngách trên xe nhưng vẫn không tìm ra chiếc ví. Anh cũng không muốn dùng đến cách xét từng người vì không muốn gây ảnh hưởng và khó xử.

Đến sáng 13/2, khi xe đến bến, tài xế và cũng là chủ xe bất ngờ hô hào mọi người cùng chung tay giúp đỡ khi thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của anh Hoan.

"Những hành khách khác nhiệt tình góp 100.000-200.000, có người 500.000 đồng. Chủ xe cũng trả lại cho tôi tiền vé. Cảm xúc của tôi khi ấy thật khó diễn tả, vừa xúc động, vừa thấy biết ơn khi được những người là đồng hương giúp đỡ", anh kể.

Anh Hoan xúc động khi được giúp đỡ sau khi mất ví. Ảnh cắt từ clip.

Tổng cộng, kể cả tiền vé xe được hoàn, anh Hoan nhận được 5 triệu đồng. Với nhiều người, đó có thể không phải số tiền lớn, nhưng với anh đó là ân tình không thể nào quên.

Khi về nhà, kể cho người thân câu chuyện vừa trải qua, anh Hoan cũng được động viên, an ủi, chấp nhận "của đi thay người".

"Sau khi clip được nhà xe đăng tải và lan truyền, nhiều đồng nghiệp chung công ty cũng biết chuyện. Họ hỏi han và góp cho tôi một khoản nhỏ, với mong muốn gia đình tôi có cái Tết ấm áp hơn", anh cho hay.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chia sẻ về câu chuyện ấm lòng ngày cuối năm, anh Hoan cho biết khi clip viral, anh cũng đọc được những bình luận trái chiều. Trong đó có cả ý kiến cho rằng anh "dàn dựng" chuyện mất ví để lợi dụng lòng tốt.

"Tôi không để tâm đến những lời nói đó, vì mình sống ngay thẳng, có sao nói vậy. Nếu tôi là kẻ bịa chuyện để kiếm chác trên tình nghĩa của mọi người, tôi sẽ là người phải gánh lấy nghiệp sau này", anh bộc bạch.

Anh Hoan cho biết một mình đi làm ăn xa quê, trong khi vợ ở quê chăm lo cho hai con nhỏ. Sau mọi chuyện, anh dành sự biết ơn đến người đã giúp đỡ mình và hạnh phúc khi sắp đón cái Tết bên gia đình.

"Tiền mất cũng đã mất. Tôi cũng có chút buồn và tiếc. Nhưng không sao, sang năm lại đi làm, tiền mất có thể kiếm lại", anh lạc quan chia sẻ.