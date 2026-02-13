Ngựa bụng phệ, ngựa nối mi 'chiếm sóng' mạng xã hội

Đường hoa được thiết kế quy mô lớn, kéo dài từ giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi đến Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng, mở cửa phục vụ người dân và du khách từ tối 15/2 đến 22/2 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết). Phiên bản đường hoa năm nay đánh dấu bước chuyển mình với phiên bản ngày - đêm. Ban ngày, không gian đường hoa rực rỡ sắc màu với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại, đại cảnh linh vật ngựa cao lớn cùng nhiều tiểu cảnh kể chuyện văn hóa Tết Việt. Đêm đến, toàn bộ tuyến phố biến thành lễ hội ánh sáng, nghệ thuật với công nghệ chiếu mapping 3D và AR, tạo trải nghiệm thị giác mới lạ cho người tham quan. Ảnh: Khương Nguyễn.