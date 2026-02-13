Ngựa bụng phệ, ngựa nối mi 'chiếm sóng' mạng xã hội

|
Càng cận Tết Bính Ngọ 2026, "đường đua" linh vật ngựa giữa các tỉnh, thành càng trở nên sôi động. Tại TP.HCM, đại cảnh linh vật ở phố đi bộ Nguyễn Huệ tiếp tục giữ vai trò điểm nhấn của mùa xuân phía Nam. Mô hình ngựa lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời, được đặt ở vị trí trung tâm, mang thông điệp về tinh thần bứt phá và khát vọng vươn lên. Tượng cao 11 m (tính cả giá đỡ), có thể cử động đầu và chân. Ảnh: Khương Nguyễn.
Đường hoa được thiết kế quy mô lớn, kéo dài từ giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi đến Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng, mở cửa phục vụ người dân và du khách từ tối 15/2 đến 22/2 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết). Phiên bản đường hoa năm nay đánh dấu bước chuyển mình với phiên bản ngày - đêm. Ban ngày, không gian đường hoa rực rỡ sắc màu với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại, đại cảnh linh vật ngựa cao lớn cùng nhiều tiểu cảnh kể chuyện văn hóa Tết Việt. Đêm đến, toàn bộ tuyến phố biến thành lễ hội ánh sáng, nghệ thuật với công nghệ chiếu mapping 3D và AR, tạo trải nghiệm thị giác mới lạ cho người tham quan. Ảnh: Khương Nguyễn.
Đà Nẵng nổi lên như một trong những "điểm nóng" sáng tạo linh vật ngựa dịp Bính Ngọ 2026 với bộ đôi tác phẩm mang tên "Kim Mã Hợp Nhất" và "Kim Mã 4.0". Trong đó, linh vật ngựa công nghệ đặt tại khu vực phía Nam cầu Rồng, được thiết kế theo phong cách hiện đại với đường nét gọn gàng, khỏe khoắn, cao hơn 4 m, tượng trưng cho hình ảnh Đà Nẵng của tương lai, năng động, sáng tạo và bứt phá. Ảnh: Fan Mẫn.
"Kim Mã Hợp Nhất" (ảnh 2) là linh vật được ghép từ tên 94 xã, phường và đặc khu của thành phố sau sắp xếp hành chính, đặt tại khu vực tuyến đường Bạch Đằng trước cầu chữ T, trở thành điểm check-in độc đáo mang đậm dấu ấn địa phương. Hai linh vật không chỉ tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị mà còn gửi gắm thông điệp về tinh thần phát triển, hội nhập và khát vọng vươn xa. Ảnh: Moon Black.
Đắk Lắk tung siêu phẩm "Xích mã Thăng Long" bằng thép, màu đỏ, đặt tại đường hoa Tuy Hòa tại Công viên Thanh thiếu niên (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk). Linh vật có chiều cao khoảng 6 m, chiều ngang gần 10 m. Đơn vị thi công sử dụng kỹ thuật cắt CNC để định hình các mảng khối chính xác. Sau đó, đội ngũ thi công phủ bột matic, chà láng nhiều lần để đảm bảo độ phẳng, rồi sơn lót ngoài trời chống thấm và chịu thời tiết. Ảnh: Lê Tuấn/Thổ Địa Phú Yên.
Bên cạnh "Xích mã Thăng Long" là "Song mã tương phùng". Cặp ngựa kéo xe hoa được thi công trên khung thép chắc chắn, xung quanh là cụm hoa nhiều màu sắc. Ảnh: Lê Tuấn/Thổ Địa Phú Yên.
Không chỉ dừng lại ở những tạo hình mang tính biểu tượng truyền thống, nhiều địa phương lựa chọn cách tiếp cận sáng tạo hơn. Tại Quy Nhơn (Bình Định), mô hình ngựa đang "lướt iPhone 17 Pro Max" với biểu cảm "cọc" dí dỏm. Sự phá cách nhận nhiều phản ứng tích cực từ mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Không ít Fanpage lớn, nhỏ chia sẻ lại, tạo làn sóng tìm đến tượng check-in. Ảnh: Xuân Sang.
Đông đảo bạn trẻ hào hứng "check-in" cùng tượng ngựa ngày 10/2. Ảnh: Xuân Sang.
Trước đó, cụm ngựa "thư giãn", diện trang phục đi biển tại Quy Nhơn cũng thu hút sự chú ý từ người dân. Việc lựa chọn phong cách dạo biển cho linh vật được xem là cách bám sát đặc trưng của Quy Nhơn - điểm đến du lịch biển đang được định vị là nơi thân thiện, trẻ trung và giàu trải nghiệm. Ảnh: Lê Văn Thuật.
Tại Đồng Tháp, tác phẩm ngựa "nối mi, tóc bạch kim" được nhiều người chia sẻ bởi tạo hình ngộ nghĩnh. Đây là sản phẩm do giáo viên và học sinh tại phường Mỹ Phong thực hiện nhằm hưởng ứng Hội thi tiểu cảnh mừng xuân do địa phương tổ chức. Sau khi tượng lan truyền trên mạng xã hội, địa phương buộc thu hồi và chỉnh sửa để phù hợp hơn về mặt thẩm mỹ, bảo đảm ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền và không khí vui xuân. Ảnh: Chạy vòng Mỹ Tho.
