Chi 2 triệu đồng cho 30 phút chụp ảnh cùng ngựa ô 'hot' nhất TP.HCM

Cá thể Friesian nhập khẩu Hà Lan với vóc dáng đồ sộ, lông đen tuyền nổi bật đến dòng đời sau ngựa đua Phú Thọ mang dáng vóc thể thao đặc trưng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Dịp Tết Bính Ngọ, hình ảnh ngựa xuất hiện dày đặc trong các bộ ảnh Tết, từ áo dài truyền thống đến concept cao bồi, quý tộc. Không chỉ mang ý nghĩa linh vật của năm, ngựa còn trở thành điểm nhấn mới trong xu hướng chụp ảnh đầu xuân, kéo theo sự quan tâm đặc biệt dành cho các dịch vụ cho thuê ngựa tại TP.HCM và một số địa phương lân cận.

Kín khách 3 tháng trước Tết

Nhu cầu chụp ảnh cùng ngựa hay tổ chức sự kiện cho dịp Tết Bính Ngọ bước vào giai đoạn cao điểm từ đầu tháng Chạp. Các câu lạc bộ dạy cưỡi ngựa ở TP.HCM và Tây Ninh, Đồng Nai mở rộng dịch vụ cho thuê ngựa chụp ảnh nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Tại Vietgangz Horse Club (phường Long Phước, TP.HCM), mỗi ngày cơ sở trung bình tiếp nhận khoảng 1-2 đoàn khách. Vào những ngày cận Tết, con số có thể tăng lên 3-4 đoàn tùy điều kiện thời tiết và thời lượng làm việc.

"Chúng tôi không nhận lịch dày đặc để tránh ngựa bị quá tải. Mỗi chuyến đi đều có đội ngũ chăm sóc đi kèm và thời gian làm việc được giới hạn rõ ràng", anh Nguyễn Đức Trung Hậu, lễ tân Vietgangz Horse Club, cho biết. Hiện câu lạc bộ đang chăm sóc và huấn luyện khoảng 25 cá thể ngựa với nhiều kích thước và giống khác nhau.

Bạn trẻ diện áo dài chụp ảnh Tết cùng ngựa đua Phú Thọ tại Cẩm Mỹ Horse Club. Ảnh: ĐVCC.

Tín Max Horse CLub (xã Đức Lập, Tây Ninh) cũng kín khách thuê ngựa chụp ảnh cuối tuần 3 tháng trước Tết Nguyên đán.

Nhiều khách từ miền Bắc cũng chủ động đăng ký trước 1-2 tháng. Tính đến thời điểm hiện tại, lịch tháng 2 gần như đã được đặt kín; riêng giai đoạn từ 20 tháng Chạp đến sau Tết là cao điểm nhất.

Trong khi đó, Cẩm Mỹ Horse Club (xã Cẩm Mỹ, Đồng Nai), dù mới thành lập từ tháng 4/2025, cũng ghi nhận lượng khách thuê tăng hơn 50% so với ngày thường. Anh Nguyễn Thanh Phong, quản lý đơn vị trên, cho biết thời điểm đông nhất thường rơi vào mùng 2 đến mùng 6 Tết.

Ngoài dịch vụ thuê ngựa, cơ sở còn kết hợp khu tham quan gồm cà phê hồ cá Koi, vườn chim, khu trò chơi vận động trẻ em, cầu lắc và chèo thuyền hơi, góp phần gia tăng trải nghiệm cho khách.

Nhìn chung, mức giá dịch vụ giữa các đơn vị có sự chênh lệch tùy giống ngựa, thời gian thuê và yêu cầu đi kèm. Tại Cẩm Mỹ Horse Club, giá thuê dao động từ 600.000-800.000 đồng/giờ vào ngày thường và khoảng 1 triệu đồng/giờ dịp Tết, đã bao gồm huấn luyện viên hỗ trợ và đảm bảo an toàn. Với những cá thể đặc biệt hoặc chương trình quy mô lớn, mức giá tại một số đơn vị có thể lên đến vài triệu đồng mỗi giờ.

Các cơ sở cho biết phía sau sự sôi động của thị trường là áp lực điều phối nhân sự, vận chuyển và chăm sóc vật nuôi. Ngoài việc tăng cường nhân công, các trại phải bố trí lịch nghỉ hợp lý cho ngựa, tránh khai thác liên tục trong nhiều giờ liền.

Ngựa đen bạc tỷ, ngựa đua Phú Thọ được "săn đón"

Theo các đơn vị cung cấp dịch vụ, khách hàng thường không yêu cầu cụ thể về giống mà ưu tiên ngoại hình cao to, màu lông nổi bật, tổng thể hài hòa khi lên hình. Hai màu được thuê nhiều nhất là đen và trắng, phù hợp với đa dạng phong cách từ truyền thống đến hiện đại.

Tại Vietgangz Horse Club, cá thể được quan tâm nhiều nhất mùa cao điểm năm nay là Magic, giống Friesian nhập khẩu từ Hà Lan. Friesian là giống ngựa có nguồn gốc châu Âu, nổi bật với vóc dáng cao lớn, khung xương chắc khỏe, bộ lông đen tuyền cùng bờm và đuôi dài dày.

Theo đại diện đơn vị, Magic có thần thái và chiều cao vượt trội, thường được các ê-kíp quay phim, chụp ảnh thời trang và quảng bá lựa chọn. Giá thuê Magic ở mức khoảng 4 triệu đồng/giờ. Khách có thể lựa chọn gói tối ưu hơn là 2 triệu đồng/30 phút.

Do đặc thù nguồn gốc ôn đới, thời gian đầu khi nhập về, Magic phải được nuôi trong không gian có điều hòa liên tục để thích nghi dần với khí hậu trong nước trước khi tham gia hoạt động ngoài trời. Trung bình mỗi cá thể ngựa tại trại tiêu tốn khoảng 2-2,5 triệu đồng/tháng tiền thức ăn; riêng ngựa lớn hoặc nhập khẩu như Magic có thể trên 3 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm chi phí nhân công, thú y và vận chuyển.

Magic được "săn đón" nhờ ngoại hình cao to, vững chắc. Ảnh: Helena Studio.

Chế độ dinh dưỡng được xây dựng theo thể trạng và cường độ vận động. Ngựa được cho ăn ba bữa chính mỗi ngày gồm cỏ tươi, rơm khô, cám chuyên dụng, một số loại cỏ nhập khẩu; đồng thời bổ sung canxi và vitamin. Dịp cao điểm, khẩu phần và tần suất chăm sóc được tăng cường để bù năng lượng. "Mùa này, phần ăn và dinh dưỡng gần như tăng gấp đôi so với ngày thường để đảm bảo thể lực", đại diện Vietgangz cho biết.

Ở Cẩm Mỹ Horse Club, những cá thể mang dòng máu "ngựa đua Phú Thọ" được khách lựa chọn nhiều nhờ vóc dáng cao ráo, cơ bắp săn chắc, phù hợp chụp ảnh vận động ngoài trời.

Theo anh Thanh Phong, ngựa đua Phú Thọ là tên gọi gắn với truyền thống cưỡi ngựa, đua ngựa tại Trường đua Phú Thọ từng tồn tại lâu năm ở quận 11 cũ, TP.HCM. Đây là một trong những địa điểm tổ chức đua ngựa lớn nhất miền Nam từ thập niên 1930 đến đầu thế kỷ 21.

Magic (trong ảnh) là chú ngựa được đông đảo khách, studio chụp ảnh lựa chọn tại Vietgangz. Ảnh: Linh Huỳnh.

Mặc dù hoạt động đua ngựa chính thức chấm dứt từ năm 2011 theo quy hoạch sử dụng đất, ký ức về trường đua này vẫn còn in đậm trong cộng đồng yêu ngựa và góp phần hình thành sự yêu thích với giống ngựa có vóc dáng đua khỏe khoắn.

Bên cạnh đó, những giống ngựa nhập khẩu như Ả Rập, thuần chủng châu Âu cũng được giới chơi ngựa và khách thuê yêu thích nhờ ngoại hình và sức bền.

Yếu tố an toàn, sức khỏe con vật cũng được các đơn vị chú trọng trong mùa cao điểm. Đại diện câu lạc bộ ở Đồng Nai cho biết ngựa phải được huấn luyện quen người, quen tiếng ồn, hạn chế phản xạ giật mình trong môi trường đông khách. Trại thường xuyên kiểm tra móng và khớp để tránh chấn thương, đồng thời bố trí thời gian nghỉ xen kẽ giữa các ca làm việc.

"Phụ kiện rườm rà hoặc phát ra âm thanh lớn được hạn chế. Người hướng dẫn luôn đứng ở vị trí thuận lợi, thường phía trước hoặc bên trái ngựa, để kiểm soát tình huống", người này cho hay.