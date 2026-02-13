Laptop phủ quán cà phê TP.HCM ngày cuối cùng đi làm

Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, khi nhiều người đã tất bật về quê, không ít dân văn phòng và học sinh vẫn chọn ngồi lại trong quán cà phê đến tối để chạy deadline.

Khoảng 11h30 ngày 13/2, tại một quán cà phê trên đường Tô Hiến Thành (phường Hòa Hưng, TP.HCM), nhóm của Yến Thùy (sinh năm 2008) vẫn chăm chú trước màn hình laptop và tập tài liệu. Những trang đề cương, bài tập ôn thi được lật giở liên tục khi năm nay cả bốn bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Yến Thùy cho biết trong không khí nghỉ Tết đến gần, nhóm của cô vẫn quyết định ra quán cà phê theo mô hình học tập yên tĩnh để duy trì nhịp học. "hông nhiều quán theo mô hình này còn mở cửa. Tôi biết chi nhánh này hoạt động đến tối nên chọn đến đây", Thùy nói.

Theo ghi nhận, trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, phần lớn quán cà phê học tập ở TP.HCM đã đóng cửa, chỉ còn một số ít chi nhánh duy trì hoạt động đến hết ngày. Lượng khách không đông như thường lệ, nhưng cũng không quá vắng. Nhiều quán cho biết lượng khách giảm do người dân đã về quê đón Tết.

Nhiều quán cà phê theo mô hình học tập, đặc biệt là các địa điểm gần các trường đại học lớn, đã tạm ngưng hoạt động sớm hoặc rơi vào cảnh vắng khách trong những ngày cận Tết.

"Cắm rễ" đến khi quán đóng cửa

Yến Thùy cho biết vì đang học năm cuối cấp, áp lực bài vở và ôn thi khiến nhóm cô gần như không xem đây là thời điểm nghỉ ngơi. "Mấy ngày này, chúng tôi vẫn xem như tuần học bình thường, cố gắng để Tết được thoải mái hơn", cô nói.

Ngoài việc hoàn thành bài tập, nhóm của Thùy cũng muốn gặp nhau trước kỳ nghỉ dài bởi trường cô cho nghỉ Tết nhiều hơn năm ngoái.

Theo Thùy, thời điểm sau Tết là giai đoạn nhiều bài kiểm tra và tăng tốc ôn thi. Vì vậy, những ngày cuối năm được xem như thời điểm "chạy trước" tiến độ. "Giờ cố nhanh một chút để sau này đỡ cực hơn. Thay vì ở nhà chơi, nhóm chúng tôi ra đây học cùng nhau cho có động lực", Thùy cho biết và dự định ở lại đến khi quán đóng cửa.

Nhóm 4 người của Yến Thùy dự định "cắm rễ" trong quán cà phê đến tối ngày cuối năm.

Hoàng Anh (sinh năm 1998), nhân sự làm trong lĩnh vực truyền thông, cũng chọn quán cà phê làm nơi làm việc trong ngày cuối năm. Với cô, đây là "chặng nước rút" trước khi khép lại một năm làm việc.

"Cuối năm là thời điểm tổng kết, báo cáo rồi lên kế hoạch cho năm mới. Tôi vừa nhận thưởng Tết nên cũng có thêm động lực", Hoàng Anh chia sẻ. Đặc thù ngành truyền thông khiến nhiều hạng mục cần hoàn tất trước kỳ nghỉ, vì vậy cô gần như không có khoảng thời gian "thả lỏng" hoàn toàn.

Có mặt tại quán từ 9h30, Hoàng Anh liên tục chỉnh sửa nội dung, hoàn thiện proposal và phản hồi email khách hàng. Đến trưa, cô chỉ ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua nhanh bữa ăn rồi quay lại bàn làm việc. "Tôi xác định hôm nay sẽ ở đây đến 20h, làm xong hết mới về", cô nói.

Ngay từ khi quán mở cửa, Đăng Khoa (sinh năm 2006, quê Long An) đã có mặt tại quán. Góc sofa trở thành "văn phòng tạm thời" để anh xử lý những đầu việc còn lại trước kỳ nghỉ.

Đăng Khoa chăm chú làm việc trong ngày làm việc cuối trong năm.

Khoa cho biết khối lượng công việc chung thời điểm cận Tết không quá nhiều, nhưng anh vẫn còn một số dự án cá nhân cần hoàn thành. "Ai cũng muốn được nghỉ ngơi trọn vẹn, nên tôi cố làm xong trước để khỏi phải mang việc theo trong mấy ngày Tết", chàng trai nói.

Do quê không xa TP.HCM, Khoa vẫn nán lại đến hết hôm nay để làm việc và gặp gỡ bạn bè. Với anh, hoàn tất bài tập và kế hoạch cá nhân trước khi về quê giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau khi rời quán, Khoa dự tính gặp bạn bè trước khi bước vào kỳ nghỉ.

Ở lại TP.HCM thay vì về quê

Tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Gia Trí (phường Thạnh Mỹ Tây), một số dân văn phòng cũng chọn ngồi làm việc, nhưng không quá đông đúc. Minh Đăng (sinh năm 1999, quê Bình Định), lập trình viên tại một công ty phát triển game, chọn ở lại TP.HCM trong dịp này để hoàn thành các dự án còn dang dở.

"Tháng 12 năm ngoái tôi đã về thăm nhà một lần nên Tết này không về nữa. Vé máy bay thời điểm này cũng khá cao. Quan trọng hơn là tôi còn một số đầu việc cần xử lý", chàng trai 27 tuổi cho biết.

Theo Đăng, trong lĩnh vực phát triển game, tiến độ sản phẩm không phụ thuộc hoàn toàn vào lịch nghỉ lễ. Những ngày cuối năm, anh vẫn kiểm tra lỗi, cập nhật phiên bản và phối hợp với đội nhóm để đảm bảo tiến độ. "Càng sát deadline càng dễ phát sinh việc. Nếu để sau Tết quay lại, áp lực sẽ lớn hơn", anh nói.

Trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ, nhiều dân văn phòng chọn quán cà phê để hoàn tất những đầu việc còn lại.

Sáng ngày cuối năm, Đăng đến quán ngay từ lúc mở cửa. Trên bàn là laptop, tai nghe và 2 ly cà phê. Anh cho biết thay đổi không gian làm việc giúp duy trì sự tập trung tốt hơn so với ở nhà. "Ở quán cà phê, tôi có cảm giác đang ở trong môi trường làm việc thực sự, ít bị phân tâm hơn", anh chia sẻ.

Đăng cho biết sẽ làm việc đến khoảng 18-19h để hoàn thành bớt việc. Và để có thể ngồi làm việc nhiều giờ liền, Đăng đưa ra những tiêu chí khi chọn quán như không gian vừa đủ yên tĩnh, bàn ghế thoải mái, có ổ cắm điện gần chỗ ngồi.

Anh chọn quán này vì lượng khách không quá đông và phần lớn đều đến học tập, làm việc. "Xung quanh ai cũng chăm chú vào màn hình hoặc sách vở, nên tôi cũng có động lực hoàn thành deadline", Đăng nói.

Phương Khanh (23 tuổi), nhân sự tại một công ty logistics, cho biết đơn vị của cô tạo điều kiện làm việc linh hoạt trong tuần cận Tết. Thay vì ở nhà, cô cùng một người bạn chọn quán cà phê để xử lý công việc.

"Tuần trước Tết bên tôi được làm online. Ra quán cà phê làm cho đổi không khí và tập trung hơn, lại có thể vừa làm vừa gặp bạn", Khanh chia sẻ.

Phương Khanh làm nốt các công việc còn dang dở để chuẩn bị sang năm mới.

Khanh và một người bạn đến quán từ khoảng 12h và ở lại đến khoảng 17h. Theo cô, cuối năm thường áp lực nhất là mảng tuyển dụng do lượng hồ sơ ứng tuyển giảm so với các thời điểm khác. Tuy nhiên, các hạng mục đánh giá và tổng kết nhân sự đã hoàn tất trước đó, nên giai đoạn này chủ yếu rà soát giấy tờ và hoàn thiện thủ tục còn lại.

"Thời điểm này, tôi ưu tiên hoàn tất những công việc còn lại nhưng duy trì nhịp độ vừa phải để đảm bảo sức khỏe, chuẩn bị bước sang năm mới với nhiều kế hoạch phía trước", cô nói.