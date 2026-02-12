Từ 70.000 lên 350.000 đồng/ca: Dọn nhà thuê hốt bạc cận Tết

Một tuần trở lại đây, Lê Nga kín lịch dọn nhà từ sáng tới tối. Mỗi ngày làm 3 ca, chị có thể thu gần 1 triệu đồng, cao hơn hẳn ngày thường.

Chị Nga "chạy kpi" việc dọn nhà vào những ngày cận Tết. Ảnh: NVCC.

Từ tối qua tới sáng nay, Lê Nga (32 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội) liên tục phải từ chối bớt các cuộc gọi thuê dọn dẹp nhà cửa. Suốt từ ngày 6/2 (19 tháng Chạp), đều đặn từ 8h đến 20h, chị nhận làm 3 nhà mỗi ngày, mỗi nhà khoảng 3 tiếng với giá 350.000 đồng.

“Ngày thường tôi chỉ lấy 70.000-100.000 đồng cho vài giờ dọn dẹp. Nhưng sát Tết thì muốn kiếm thêm một chút để Tết nghỉ ngơi thoải mái hơn”, chị Nga nói với Tri Thức - Znews.

Tiền công tăng theo giờ cũng là cách để bù đắp chi phí sinh hoạt đắt đỏ dịp cuối năm. Nếu các tháng bình thường thu nhập của chị dao động 15-16 triệu đồng/tháng, thì tháng cận Tết có thể đạt 19-20 triệu đồng.

Trong mỗi ca làm, chị Nga gần như “chạy hết công suất”: lau phòng khách, phòng ngủ, cầu thang, bếp, tráng sạch bát đĩa rồi xếp vào máy rửa bát, kiểm tra từng góc nhỏ trong nhà. Theo chị, làm việc có trình tự sẽ giảm áp lực, chủ nhà hài lòng mà bản thân cũng đỡ mất sức.

Chị cho biết may mắn khi gặp các gia đình tử tế, cung cấp đầy đủ thiết bị hỗ trợ như robot hút bụi, máy rửa bát, máy sấy… Nhờ công nghệ, người giúp việc đỡ vất vả hơn nhiều.

Tháng cận Tết, thu nhập của chị Nga tăng từ 15-16 triệu lên 19-20 triệu đồng với công việc dọn nhà thuê. Ảnh: NVCC.

Khung cảnh trái ngược

Dịp cận Tết Nguyên đán, thị trường dịch vụ cá nhân như dọn nhà, làm tóc, làm nail bước vào “mùa cao điểm” khi nhu cầu làm đẹp, tân trang nhà cửa tăng vọt. Cùng với lượng khách tăng mạnh, mức giá cũng được điều chỉnh từ 10-15%, thậm chí gấp 3-4 lần ngày thường đối với một số công việc thời vụ. Đây được xem là giai đoạn “chạy nước rút” để người lao động tự do gia tăng thu nhập trước kỳ nghỉ dài ngày.

Những ngày cuối năm, chị Nguyễn Hà (42 tuổi), chủ một tiệm tóc tại Thanh Xuân (Hà Nội), gần như không có thời gian nghỉ tay.

Tiệm có thêm 2 nhân viên hỗ trợ nhưng cả 3 thường kết thúc công việc lúc 21h, muộn hơn ngày thường 1 tiếng. Cửa hàng cũng mở sớm từ 8h (bình thường 9h).

Khách đến chủ yếu làm các dịch vụ xoăn, uốn, nhuộm, duỗi, ép, mất 3-4 tiếng mới hoàn thành. Có hôm khách phải về vì không chờ nổi.

Thời điểm sát Tết như mọi năm, chị Hà tăng giá 10% so với ngày thường. Gội đầu từ 50.000 đồng lên 55.000 đồng, ép tóc từ 500.000 đồng lên 550.000 đồng, cắt tóc từ 150.000 đồng lên 165.000 đồng, hấp tóc từ 200.000 đồng lên 220.000 đồng.

“Thu nhập một ngày tăng khoảng 30% so với thời điểm trong năm nên cả tôi và hai nhân viên đều cố gắng. Dù làm nhiều nhưng vẫn mong mọi người có mái tóc đẹp đón Tết nên phải làm chỉn chu”, chị Hà chia sẻ.

Khách làm tóc những ngày cuối năm tại TP.HCM. Ảnh: An Khương.

Trong khi đó, Hà Lê, nhân viên của một tiệm làm tóc trên đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, TP.HCM), cho biết lượng khách dịp cuối năm luôn đông, nhưng năm nay không nhộn nhịp bằng năm ngoái.

"Tầm này (25 Tết) mọi năm, khoảng 8 nhận viên của tiệm chúng tôi làm không kịp thở vì khách tới làm từ sáng sớm cho tới quá nửa đêm. Tuy nhiên, năm nay khung giờ buổi sáng vẫn còn có thể nhận thêm khách", cô cho biết.

Hà Lê cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ sự thay đổi nhu cầu làm đẹp khi khách hàng ưu tiên nuôi dưỡng mái tóc tự nhiên thay vì tạo kiểu, nhuộm màu cầu kỳ như trước.

Phụ thu 10-15%

Tại khu vực Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội), cửa hàng nail của chị Hạ Phương những ngày này cũng đón khách liên tục. Lịch đặt kín từ sáng đến tối.

Chị nhận đặt lịch Tết qua nền tảng mạng xã hội và kiểm tra tin nhắn theo thứ tự gửi đến. Lịch chỉ được xác nhận khi tiệm phản hồi chính thức. Khách được nhắc không trễ quá 15 phút, nếu quá 20 phút tiệm sẽ hủy để đảm bảo quyền lợi cho người tiếp theo.

Từ 19 tháng Chạp, cửa hàng phụ thu 10% tổng hóa đơn, các khung giờ sau 20h30 phụ thu 15%.

Đáng chú ý, thời điểm này chị Phương tạm ngưng nhận khách đắp gel với kỹ thuật đắp móng bằng khuôn hai mặt giúp tạo form nhanh vì tốn nhiều thời gian.

Chị cũng khuyến khích khách chọn mẫu trước khi đến, hạn chế các thiết kế quá cầu kỳ, nhiều chi tiết phức tạp để đảm bảo phục vụ chu đáo.

Giá thông thường cho chăm sóc móng dao động 20.000-60.000 đồng; nối móng 50.000-260.000 đồng; phụ kiện 10.000-45.000 đồng, tất cả vào cận Tết đều tăng 10%, riêng sau 20h30 tăng 15% tổng bill.

"Dù khoảng thời gian này được coi là thời điểm vàng để chúng tôi thu về nhiều hơn nhưng tôi không dám tăng giá quá cao để còn giữ khách. Để có được mức thu nhập triệu đồng mỗi ngày, chúng tôi cũng phải làm việc liên tục nhiều giờ với đôi tay mỏi nhừ", chị Phương trải lòng.