Chị gái mang bệnh bịn rịn tiễn em trai nhập ngũ gây xúc động

Hình ảnh chị gái rưng rưng nước mắt, ôm chặt em trai trước giờ nhập ngũ khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Chị gái ôm em trai khóc nức nở ngày lên đường nhập ngũ Khoảnh khắc người chị 35 tuổi mắc bệnh ôm chặt em út trước giờ nhập ngũ tại An Nhơn (Bình Định), cả gia đình cùng rơi nước mắt, khiến nhiều người xúc động.

Ngày 4/3 tại phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai), gia đình chị Linh Vũ có mặt từ sớm để tiễn người em út lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Giữa dòng người đưa tiễn, hình ảnh chị gái ôm chặt em trai, tay cầm theo ít đồ dặn dò, rồi bật khóc khiến nhiều người xúc động.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Linh cho biết gia đình có 4 chị em, trong đó chị cả 35 tuổi, không may mắc bệnh từ nhỏ. Linh là chị thứ hai, tiếp đến là chị ba, cuối cùng là em trai út tên Nghĩa.

Chị Linh Vũ, em út Nghĩa, chị gái thứ 3 và chị cả (từ trái sang).

Dù sức khỏe không tốt, chị cả luôn là người hiểu chuyện, chu đáo, thường chăm sóc, lo lắng cho từng thành viên trong nhà nên ai cũng thương và dành sự quan tâm đặc biệt cho chị.

Ngày Nghĩa lên đường nhập ngũ, cả gia đình cùng có mặt tiễn em. Chị cả ôm em trai, rưng rưng nước mắt, còn Nghĩa liên tục an ủi chị. Bố mẹ và các chị cũng không giấu được xúc động.

Những cái nắm tay, lời dặn dò xen lẫn tiếng khóc tạo nên khoảnh khắc đầy lưu luyến trước giờ chia tay. Trước khi Nghĩa lên xe, cả nhà ôm nhau khóc.

“Em út đi nghĩa vụ 2 năm, cả nhà ai cũng thương và nhớ. Tôi mong em hoàn thành tốt nhiệm vụ với quê hương rồi sớm trở về, gia đình lúc nào cũng chờ em”, chị Linh trải lòng.

Bố mẹ của Nghĩa xúc động trong giờ phút chia tay con trai lên đường nhập ngũ.

Chị Linh chia sẻ thêm lúc ở nhà, mấy chị em thường xuyên trò chuyện, tâm sự, đôi lúc "chí chóe" nhưng rất yêu thương nhau. Sau buổi tiễn đưa, mọi người trở về với nhịp sống thường ngày.

"Em Nghĩa đi thực hiện nghĩa vụ trong vòng 2 năm. Mong em mạnh mẽ thực hiện tốt nhiệm vụ và trưởng thành hơn, ba mẹ ở nhà có chị lo", chị Linh nói.