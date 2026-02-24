Độc lạ bàn thờ Tết chất đầy đường, mỳ chính ở Hưng Yên

Không chỉ hoa quả, bánh kẹo, nhiều gia đình tại Thái Bình (nay thuộc Hưng Yên) sau dịp Tết còn “bội thu” các loại gia vị như mỳ chính, hạt nêm, đường.

Sau kỳ nghỉ Tết, chị Nguyễn Thị Thu Hương (26 tuổi, Hưng Yên) bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, ban thờ và phân loại, cất toàn bộ bánh kẹo, gia vị được tặng trong dịp đầu năm.

“Tết năm nay nhà tôi nhận được trên dưới 30 kg gia vị, năm nào cũng như vậy. Hàng đều là hàng mới, hạn sử dụng còn rất xa nên để được lâu”, chị Hương chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo chị Hương, các phần quà Tết thường gồm một hộp bánh kẹo đi kèm túi mỳ chính, hạt nêm hoặc đường. Do gia đình có nhiều mối quan hệ họ hàng, bạn bè, việc biếu tặng qua lại dịp đầu năm diễn ra thường xuyên nên lượng quà nhận về cũng tăng lên đáng kể.

Một phần nhỏ trong số quà Tết là gia vị gia đình chị Hương nhận được vào dịp Tết.

Với số gia vị lên tới hàng chục kg, gia đình chị ưu tiên để lại dùng dần trong năm.

“Thường nhà tôi sẽ cất dùng cho cả năm, nếu không dùng hết thì có thể chia hoặc cho mọi người xung quanh”, chị cho hay.

Không chỉ nhận quà, gia đình chị Hương cũng duy trì thói quen biếu Tết tương tự. Năm nay, mẹ chị chuẩn bị mỗi nhà một hộp bánh kèm theo một túi mỳ chính để đi chúc Tết họ hàng. Riêng chị Hương khi đến nhà bạn bè thường chọn bánh kẹo làm quà.

Theo chị Hương, từ nhiều năm nay, cách tặng quà như vậy đã trở thành thói quen của nhiều gia đình tại địa phương chị sinh sống. Những món quà này thiết thực, dễ sử dụng và phù hợp với mọi nhà. Với những gia đình đông anh em hoặc có nhiều mối quan hệ, tổng lượng quà cộng dồn sau Tết có thể lên tới vài chục kg.

Giống như nhà chị Hương, chị Thúy (30 tuổi), sinh sống tại Thái Bình, cũng nhận khoảng 20 kg đường, 20 kg hạt nêm, mỳ chính cùng nhiều dầu ăn, bánh kẹo vào dịp Tết này. Nhà đông người nên phần lớn các món đồ này được chia lại cho các con, cháu.

Theo chị, nếu như trước đây đường là món quà Tết phổ biến nhất thì khoảng 5 năm trở lại đây, nhiều người có xu hướng chuyển sang biếu hạt nêm, mỳ chính và các loại gia vị thiết yếu khác. Những sản phẩm này vừa thiết thực, vừa dễ bảo quản, có thể để dùng dần trong nhiều tháng sau Tết mà không lo hư hỏng.

Chị Thúy chia sẻ những món quà như đường, mỳ chính đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong mỗi dịp Tết ở nơi chị sinh sống.

Gia đình chị Thúy đông người, lại có nhiều mối quan hệ thân thiết nên phần lớn quà Tết gia đình nhận được đều đến từ họ hàng, anh em, các cháu trong nhà.

Đặc biệt, nhà nào có các cụ cao tuổi trong gia đình, số lượng quà biếu Tết còn tăng lên nhiều hơn. Mỗi người đến chúc thọ thường mang theo một phần quà nhỏ, cộng dồn lại thành con số không hề ít.

Với lượng gia vị lên tới hàng chục kg, gia đình chị thường giữ lại một phần để dùng dần trong năm. Số còn lại được chia cho các con, cháu hoặc người thân. Thậm chí, có gia đình nhận quá nhiều, không dùng hết còn mang bán lại để tránh lãng phí.

Theo chị Thúy, dù số lượng quà khá lớn nhưng đây vẫn là nét văn hóa biếu tặng mang tính thiết thực.

“Quà Tết được tặng đều là đồ dùng thiết yếu nên tôi luôn giữ lại, chỉ cần sắp xếp cho gọn gàng và lưu trữ cẩn thận thôi”, chị chia sẻ.