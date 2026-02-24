Gia chủ 'choáng' khi lần đầu tới thăm nhà người giúp việc dịp Tết

Tết năm nay, anh Đình Tiến đưa vợ, con đến chúc Tết người giúp việc và bất ngờ trước ngôi nhà khang trang của bà.

Gắn bó hơn 10 năm, đây là lần đầu gia đình anh Đình Tiến (sinh năm 1989, sống tại Hà Nội) có dịp ghé thăm nhà người giúp việc đầu năm mới. Chuyến thăm ngắn ngủi lại trở thành kỷ niệm đặc biệt, khiến chính anh cũng phải "choáng nhẹ".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Tiến cho biết gia đình anh thuê người giúp việc từ khi sinh con đầu lòng. Tính đến nay, bà đã đồng hành cùng gia đình hơn một thập kỷ, với mức lương khoảng 6-7 triệu đồng/tháng.

Suốt 10 năm qua, bà cần mẫn chăm sóc nhà cửa, gắn bó với các con anh Tiến như người thân. Cả 4 bé rất gần gũi, quấn quýt bên người bà chăm sóc mình từ nhỏ.

Dù quen biết đã lâu, phải đến năm nay, anh Tiến mới có dịp đưa cả gia đình đến thăm nhà người giúp việc dịp Tết. Cơ ngơi hoành tráng, đủ tiện nghi của bà khiến anh không khỏi bất ngờ.

Anh Tiến bất ngờ khi clip ghé thăm nhà giúp việc lại nhận được sự quan tâm của mọi người.

Trong bộ váy thanh lịch, bà xuất hiện với diện mạo khác hẳn ngày thường. Không chỉ vậy, bà còn chuẩn bị sẵn một tệp lì xì để mừng tuổi đầu năm cho các cháu.

“Mấy nhóc về thăm bà dịp Tết, nhìn bà các cháu không nhận ra”, anh Tiến hài hước chia sẻ.

Theo anh, bà hiện sống một mình. Bà có hai con trai, một người đã lập gia đình và ra ở riêng, người còn lại đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Chính vì vậy, bà rất quý mến và xem các con của anh như cháu ruột.

Chuyến thăm đầu xuân không chỉ là dịp chúc Tết mà còn giúp gia đình anh Tiến hiểu hơn về cuộc sống của người đã đồng hành suốt nhiều năm qua.

Anh Tiến cũng cho biết clip ghi lại khoảnh khắc thăm nhà người giúp việc được anh đăng tải để làm kỷ niệm. Anh không ngờ lại nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Với anh, điều đáng quý nhất sau hơn 10 năm không chỉ là mối quan hệ gia chủ - người giúp việc, mà là tình cảm thân thiết như người trong gia đình.