Cảnh đối lập ở văn phòng TP.HCM, Hà Nội ngày đầu đi làm lại sau Tết

Mùng 7 Tết, trong khi nhiều văn phòng đã rộn ràng trở lại guồng công việc, một số nhân sự tranh thủ nghỉ thêm hoặc làm việc tại nhà.

Sáng 23/2 (mùng 7 Tết), Hoàng Trung (29 tuổi, TP.HCM) bắt đầu ngày làm việc năm mới bằng chiếc laptop đặt trên bàn ở quán cà phê tại Lâm Đồng.

Công ty Trung cho phép nhân sự làm việc từ xa thêm một tuần để những người về quê ăn Tết có thời gian sắp xếp việc di chuyển. Thay vì vội vã bắt xe khách quay lại thành phố lúc cao điểm, anh chọn ở quê thêm vài ngày, vừa làm việc online, vừa tránh cảnh kẹt xe kéo dài hàng giờ.

"Quê tôi ở Lâm Đồng. Nếu đi đúng ngày cao điểm thì rất dễ kẹt xe. Tôi dự định tối 24/1 âm lịch mới quay lại TP.HCM để đỡ áp lực di chuyển", Trung chia sẻ.

Theo Hoàng Trung, công việc những ngày đầu năm vẫn diễn ra như thường lệ. Các cuộc họp online nối tiếp nhau, đồng nghiệp tranh thủ hỏi han, gửi lời chúc Tết qua màn hình. Với chàng trai, những ngày làm việc từ xa không chỉ là giải pháp thuận tiện, mà còn là khoảng thời gian hiếm hoi được ở gần gia đình lâu hơn.

Công ty Hoàng Trung cho phép nhân sự làm việc từ xa thêm một tuần.

Trong những ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí tại các văn phòng ở Hà Nội và TP.HCM có sự khác biệt. Trong khi một số công ty vẫn duy trì nhịp độ chậm rãi, ưu tiên gặp gỡ, chúc Tết đầu năm, nhiều nơi khác đã nhanh chóng lấy lại guồng công việc.

Bên cạnh đó, một bộ phận nhân sự trẻ lựa chọn "gia hạn" kỳ nghỉ bằng cách làm việc online hoặc lùi lịch đi làm. Xu hướng linh hoạt thời gian sau Tết được cho là ngày càng phổ biến, đặc biệt trong các lĩnh vực sáng tạo, truyền thông và marketing.

"Gia hạn" kỳ nghỉ Tết

Thay vì trở lại Hà Nội ngay sau kỳ nghỉ, Quỳnh Trang (27 tuổi, Hà Nội), làm việc trong một công ty truyền thông, đăng ký làm việc online đến giữa tuần. Cô một phần muốn tránh cảnh chen chúc ở sân bay khi quay lại thủ đô, phần khác là để tận hưởng trọn vẹn chuyến du lịch Đà Nẵng trước khi quay lại guồng công việc.

Quỳnh Trang chủ động xin nghỉ thêm để tận hưởng trọn vẹn chuyến du lịch đầu năm.

Chuyến đi của Trang kéo dài từ mùng 3 Tết, kết hợp nghỉ dưỡng và làm việc từ xa. Buổi sáng, cô tranh thủ xử lý bài vở, báo cáo đề tài, buổi chiều dành thời gian khám phá biển, thưởng thức ẩm thực địa phương.

Do tính chất công việc khá linh hoạt, không chi Trang mà nhiều đồng nghiệp của cô cũng chọn lùi ngày đi làm đầu năm mới.

"Sau một năm làm việc khá căng thẳng, tôi muốn tự thưởng cho bản thân vài ngày thư giãn. Làm online giúp tôi cân bằng được cả hai", Trang nói.

Theo nữ nhân viên ngành truyền thông, việc chủ động sắp xếp lịch trình giúp công việc không bị gián đoạn. Cô cho rằng xu hướng làm việc linh hoạt sau Tết đang dần trở nên phổ biến, đặc biệt trong các lĩnh vực sáng tạo, truyền thông hay marketing, những ngành nghề mà hiệu quả công việc được đặt lên trên thời gian hiện diện tại văn phòng.

Tiến Lịch xin nghỉ thêm để tranh thủ đưa vợ con đi phượt dài ngày.

Tương tự, Tiến Lịch (34 tuổi, Hà Nội) cũng chưa vội quay lại công việc. Anh tranh thủ đưa vợ và hai con nhỏ đi du lịch tại Ninh Bình trước khi bước vào năm làm việc mới.

Theo Lịch, công ty anh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đồ gia dụng và thường chọn ngày đẹp để khai xuân. Năm nay, ban lãnh đạo quyết định mùng 6 trở lại làm việc và lì xì đầu năm.

Tuy nhiên, do ngày này rơi vào chủ nhật, anh xin phép đi làm từ mùng 8, nhờ đó có thêm vài ngày trọn vẹn bên gia đình.

"Cả năm đi làm gần như kín lịch, Tết là dịp hiếm hoi tôi được ở cạnh vợ con nhiều hơn. Công ty cũng không quá áp lực chuyện đi làm sớm hay muộn, nên tôi muốn dành thêm thời gian cho gia đình", Tiến Lịch chia sẻ.

Rộn ràng khai xuân

Sáng mùng 7 Tết, Hà Châu (35 tuổi, Hà Nội), nhân viên một công ty trong lĩnh vực trang sức, có mặt từ sớm để dự buổi khai xuân đầu năm. Sau 9 ngày nghỉ lễ, văn phòng nơi cô làm việc rộn ràng hơn thường lệ khi anh chị em nhân viên tề tựu đông đủ, cùng ban lãnh đạo gặp mặt, chúc Tết và lì xì lấy may.

Trở lại nhịp sinh hoạt thường ngày, nữ nhân viên nhận thấy đường sá Hà Nội khá thông thoáng. Rạng sáng có mưa phùn nhưng chỉ vài tiếng sau trời tạnh ráo, không quá lạnh, việc di chuyển thuận lợi hơn so với lo lắng trước đó.

Không khí rộn ràng tại công ty Hà Châu trong ngày đầu tiên đi làm lại sau Tết.

Trải qua 9 ngày ăn Tết ở cả quê nội lẫn quê ngoại, bận rộn cơm nước, chăm con nhỏ, Châu thừa nhận cô mong sớm quay lại công việc để gia đình trở về nếp cũ.

Tại công ty Châu, sau nghi thức khai xuân và chúc Tết, nhân viên quây quần trò chuyện rôm rả trước khi bắt tay vào việc. Do là ngày đầu năm, mọi người bắt đầu công việc muộn hơn, khoảng 9h sáng. Đến chiều, công ty cho tan làm sớm vào khoảng 16h để nhân viên có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Theo Châu, việc khai xuân đầu năm không chỉ mang ý nghĩa lấy may mà còn là dịp để tập thể gắn kết, tạo tinh thần hứng khởi trước khi bước vào một năm làm việc mới.

"Tôi dậy sớm trang điểm, mặc áo dài để gặp gỡ mọi người trong công ty, còn được nhận lì xì đầu năm nữa", Châu hào hứng nói.

Ngày đầu trở lại văn phòng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Trâm Anh (26 tuổi, TP.HCM) đến công ty từ sớm hơn thường lệ. Cô cho biết không khí ngày đầu năm khiến ai cũng có chút háo hức xen lẫn lạ lẫm.

"Khoảng 20% nhân sự chọn làm việc tại nhà hoặc xin nghỉ phép thêm vài ngày, nhưng phần lớn đều quay lại văn phòng để vào guồng ngay", cô chia sẻ.

Trong ngày đầu năm, công ty nơi Trâm Anh làm việc tổ chức bữa liên hoan nhỏ cho toàn bộ nhân viên.

Theo Trâm Anh, công ty cô hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo nên nhịp độ công việc sau Tết gần như không có khoảng trễ.

"Khách hàng bắt đầu khởi động chiến dịch mới từ rất sớm, nên team cũng phải bắt nhịp ngay. Ai cũng hiểu đầu năm mà chậm là cả năm dễ bị cuốn theo", cô gái 26 tuổi chia sẻ.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo công ty tổ chức một buổi liên hoan nhỏ ngay tại văn phòng. Đồ ăn được đặt sẵn, mọi người tạm gác lại công việc để cùng nhau ăn uống, chúc nhau các câu Tết.

"Tết nay sếp không có lì xì nhưng công ty lương vẫn đầy đủ, có tháng 13 và thưởng Tết đã quý lắm rồi", cô nói.

Tương tự, tại văn phòng công ty của Thảo Hương (33 tuổi, Hà Nội), nhân viên trong bộ phận của cô có mặt gần như đầy đủ. Chỉ vài người quê xa xin lùi lịch làm việc để tránh ùn tắc trong ngày cao điểm.

"Ngày đầu năm chủ yếu gặp gỡ, chúc Tết nhau, sếp cũng thoải mái nên tôi thấy khá vui vẻ", cô chia sẻ.

Sau màn lì xì đầu năm, mọi người ở công ty Hương quây quần hỏi thăm nhau về kỳ nghỉ, chia sẻ chuyện về quê, du xuân rồi mới bắt tay vào công việc.

Theo nữ nhân viên, do đặc thù ngành thiết kế thường dồn dự án vào các tháng cuối năm, thời điểm sau Tết là lúc công ty sắp xếp lại kế hoạch, phân chia đầu việc cho quý mới. Bởi vậy, không khí làm việc có phần thư thả hơn, chủ yếu là họp nhóm và lên ý tưởng.