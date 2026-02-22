Mở camera ở Nga, cô gái xúc động vì hội bạn thân qua nhà chơi Tết

Tết đầu tiên xa nhà, Thảo không khỏi chạnh lòng khi đón năm mới nơi xứ người. Bất ngờ mở camera, cô nghẹn ngào khi thấy hội bạn thân sang nhà ăn uống, chúc Tết bố mẹ mình.

Năm nay, Đỗ Thảo (23 tuổi) - hiện sinh sống và làm việc tại Nga - lần đầu tiên đón Tết xa gia đình vì bận công việc. Bố mẹ cô rất buồn khi đón năm mới trong cảnh thiếu vắng con gái.

“Bố mẹ buồn lắm vì đây là lần đầu tiên Tết không có tôi ở nhà. Bên này Tết âm vẫn đi làm bình thường nên tôi càng thấy nhớ nhà hơn”, Thảo tâm sự.

Trong một lần mở camera, Thảo bất ngờ thấy 6 người bạn thân từ thời cấp 1 đang tụ tập ăn uống, trò chuyện rôm rả cùng bố mẹ. Nhận ra Thảo đang theo dõi qua camera, cả nhóm còn rối rít vẫy tay chào khiến cô không kìm được xúc động.

“Nhìn các bạn mà chỉ muốn bay về đoàn tụ với mọi người”, cô gái 23 tuổi nói.

Nhóm bạn thân của Thảo (áo xanh da trời, đứng giữa) thường xuyên góp mặt trong các cột mốc quan trọng của cô.

Thảo tâm sự cả nhóm chơi với nhau từ nhỏ, nhà gần nhau nên thường xuyên qua nhà nhau chơi. Cô không nghĩ năm nay mình vắng mặt, các bạn vẫn chủ động sang thăm và chúc Tết bố mẹ bởi Thảo vẫn nghĩ mọi người ngại vì mình không có nhà, không ngờ cô lại được bất ngờ lớn như vậy.

Về phía nhóm bạn, họ cho biết chỉ muốn bố mẹ Thảo đỡ buồn trong những ngày đầu năm và hy vọng cô yên tâm làm việc nơi xa. Nhìn bố mẹ vui cười, ăn uống cùng bạn bè, Thảo rất vui và cảm thấy thêm trân quý các bạn.

"Tôi mong năm sau sẽ có thể sắp xếp về đón Tết trọn vẹn bên bố mẹ và những người bạn thân thiết", cô gái 23 tuổi trải lòng.

Vì chơi với nhau từ thuở bé, nhóm bạn của Thảo vẫn giữ thói quen gặp gỡ, sang nhà nhau chúc Tết đầu năm mới.