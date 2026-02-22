Hết Tết, cảnh ông nội nhìn con cháu rời nhà gây xúc động

Sau những ngày Tết Nguyên đán quây quần vui vẻ, khung cảnh con cháu ông Nguyễn Thanh Phong (Cần Thơ) lần lượt rời đi nhận nhiều sự đồng cảm trên mạng xã hội.

Cảnh ông nội nhìn con cháu rời nhà sau ngày nghỉ Tết gây xúc động Ông Nguyễn Thanh Phong (Cần Thơ) không giấu nổi sự buồn rầu khi gần 20 người con cháu nói lời tạm biệt để trở lại thành phố sau những ngày nghỉ Tết.

Sáng mùng 4 Tết Nguyên đán (20/2), hàng chục người con, cháu của ông Nguyễn Thanh Phong (74 tuổi), sống tại xã Lương Tâm, TP Cần Thơ, lần lượt nói lời tạm biệt, lên xe trở lại thành phố tiếp tục guồng quay công việc.

Ngồi trên bậc thềm nhà, ông Phong ngẩn ngơ nhìn từng thành viên rời đi, gương mặt đượm buồn. Căn nhà huyên náo, ồn ào gần một tuần qua trở lại dáng vẻ yên tĩnh như thường ngày.

Là một trong những người cuối cùng rời đi, Ngọc Chân (sinh năm 1999), cháu gái ông Phong, ghi lại hình ảnh nặng lòng rồi chia sẻ lên mạng xã hội, hút hơn 2,7 triệu lượt xem.

Đại gia đình Ngọc Chân tổ chức tiệc mừng thọ cho bà nội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô cho biết ông bà nội cô sinh được 3 người con trai, 2 người con gái. Sau khi các con trưởng thành, có gia đình riêng, Tết Nguyên đán là dịp mọi người tụ tập đông đủ nhất, cùng trở về nhà gốc của cha mẹ để đón năm mới.

"Bình thường, nhà chỉ có ông bà tôi và chú thím ở, nhưng cứ Tết là khoảng 20 con, cháu kéo về, cùng ăn, ở, vui chơi suốt kỳ nghỉ, vui lắm", Chân nói, cho biết thêm đây là khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm không chỉ với ông bà mà còn của tất cả thành viên đại gia đình.

Tết Nguyên đán năm nay, bà nội Chân, bà Nguyễn Thị Thắm, cũng tròn 80 tuổi. Bên cạnh ngày lễ truyền thống, cả gia đình còn tổ chức thêm tiệc mừng thọ cho bà.

Suốt gần một tuần, căn nhà vốn yên ắng chưa bao giờ ngưng tiếng cười nói, đùa nghịch, hát hò của các thành viên. Mỗi ngày, chú thím, anh em, bác cháu lại cùng nấu nướng, nghĩ ra 1-2 món mới. Đàn vịt, ao cá ông bà nuôi cả năm để chờ dịp này cũng nhanh chóng được con cháu tận dụng.

Ngọc Chân và các anh chị em có những ngày vui vẻ bên ông bà nội dịp Tết.

Tối đến, vì nhà không đủ giường, mạnh ai nấy trải đệm, chăn ra ngủ la liệt từ hành lang đến phòng khách. Anh chị em cả năm hiếm khi có cơ hội gặp mặt, nay nằm bên nhau hàn thuyên, hỏi han nhau đủ thứ chuyện.

Ngày trước khi các con cháu rời nhà trở lại thành phố, ông Phong tâm sự: "Mấy đứa về nói chuyện um sùm, cũng ồn, cũng mệt nhưng ông vui, giờ lại sắp đi hết ông buồn lắm".

Khi video Chân ghi lại lan truyền trên mạng xã hội, nhiều dân mạng cũng bày tỏ sự đồng cảm, thấy hình ảnh mình trong đó.

Ngọc Chân cũng không ngờ video cô ghi lại được nhiều người đón nhận đến vậy. Cô hy vọng đây sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp cho cả gia đình, để Tết năm sau sẽ cùng nhìn lại và có động lực trở về.

"Các anh chị em tôi khi xem video cũng nói thương ông bà quá, ước gì giờ mới là 28 Tết để quay lại nhà. Mấy hôm vừa rồi chúng tôi cũng chẳng đi đâu chúc Tết, chủ yếu ở nhà chơi với ông bà cho vui và tiếp khách", Chân chia sẻ.