Ông nội gây sốt với cách đón Tết khiến 9 cháu hạn chế điện thoại

Tự viết kịch bản, chuẩn bị câu hỏi và trao thưởng cho 9 người cháu vào ngày mùng 3 Tết, ông Thùy bất ngờ được gọi là "ông nội quốc dân".

"Ông nội quốc dân" Xuân Thùy và các cháu.

Tối mùng 3 Tết, ông Vũ Xuân Thùy (quê Nam Định cũ, nay thuộc Ninh Bình) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội và được nhiều người gọi vui là "người ông quốc dân" bởi chương trình Tết ông tổ chức cho các cháu của mình.

Bài viết do cháu gái ông chia sẻ nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước cách người ông tự tay lên kịch bản đón Tết cho đại gia đình.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Phương Thảo (sinh năm 2008) - cháu của ông Thùy - cho biết ông có tổng cộng 8 người con và 9 người cháu, quây quần đông đủ dịp Tết này. Thảo nằm trong số 9 người cháu tham gia chương trình do ông tổ chức.

"Năm nay là lần đầu tiên ông đứng ra làm chương trình cho các cháu nên ai cũng rất hào hứng. Cả con lẫn cháu đều vui chơi, hưởng ứng nhiệt tình", Thảo kể.

Chương trình được ông Thùy đặt tên khá trang trọng: "Hái lì xì vui đón Tết - Vui xuân năm 2026".

Ông tự tay chuẩn bị kịch bản chương trình Tết cho đại gia đình.

Thảo chia sẻ ông viết kế hoạch bài bản như một sự kiện thực thụ: từ phần khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu đến trao bằng khen, giấy khen, "bắn pháo hoa tiền", trao giải thưởng và cả tiết mục văn nghệ karaoke gia đình.

Điểm nhấn của đêm là phần "hái lì xì" trả lời câu hỏi. Ông tự tay soạn bộ câu hỏi, kèm gợi ý đáp án, phân loại theo độ tuổi, nhóm cháu lớn, nhóm nhỡ và nhóm bé nhất để ai cũng có cơ hội tham gia.

Nội dung xoay quanh cuộc đời ông Thùy và lịch sử gia đình. Các cháu phải trả lời: Ông sinh năm nào, đi bộ đội năm nào, nghỉ hưu năm nào, đến nay ông bà có bao nhiêu người con, bao nhiêu cháu.

Bên cạnh đó, ông còn hỏi về ước mơ, nguyện vọng của từng cháu sau này, nhấn mạnh ý nghĩa của việc học và sự cố gắng.

"Tôi tham gia bốc thăm và trả lời câu hỏi nên được tiền lì xì. Vừa vui vừa học được thêm nhiều điều về gia đình mình", Thảo chia sẻ.

Chương trình cực kỳ bài bản khiến cháu nào cũng hào hứng.

Theo Phương Thảo, ông nội cô từng là cán bộ nhà nước. Bình thường ông không hề khó tính, là người quan sát kỹ và tỉ mỉ. Ông thường dạy con cháu từ những điều nhỏ nhất trong sinh hoạt hàng ngày đến những bài học lớn về nhân nghĩa, cách làm người.

Tết này, mong muốn gia đình thêm gắn kết, các con cháu bớt dùng điện thoại, ông Thùy đã tự mình vạch kế hoạch tổ chức chương trình. Với ông, những câu hỏi tưởng chừng đơn giản không chỉ để nhận lì xì, mà còn để các thế hệ hiểu hơn về lịch sử gia đình, trân trọng quá khứ và kết nối với nhau.

"Tất cả con cháu hôm đó không ai ngồi bấm điện thoại. Ai cũng chờ đến lượt bốc thăm. Tôi thấy Tết năm nay vui và ý nghĩa hơn hẳn", Thảo nói.

Phương Thảo (áo dài trắng) cảm thấy hạnh phúc vì Tết năm nay gia đình có hoạt động ý nghĩa.