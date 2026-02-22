Quán cà phê TP.HCM bốc cháy dữ dội mùng 6 Tết thiệt hại ra sao

Đại diện quán cho biết sẽ tạm đóng cửa để khắc phục và rà soát lại toàn bộ hệ thống an toàn trước khi mở cửa trở lại.

Lửa thiêu rụi quán cà phê ở TP.HCM sáng mùng 6 Tết Nhà Bên Suối, quán cà phê và nhà hàng với chất liệu gỗ chủ đạo, xảy ra hỏa hoạn sáng mùng 6 Tết ở TP.HCM. Sự cố không gây thiệt hại về người, song làm hư hỏng một phần nội thất.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Nhà Bên Suối (nằm trong hẻm đường Linh Đông, phường Linh Đông, TPHCM), một trong hai cơ sở nằm trong tổ hợp cà phê, đồ nướng bị cháy sáng 22/2 (mùng 6 Tết), cho biết vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng để điều tra nguyên nhân.

Sau khi vụ cháy xảy ra, nhiều vật dụng, nội thất và thiết bị bên trong quán bị ám khói nặng. Một số khu vực kinh doanh bị hư hỏng do nhiệt độ cao.

Sự việc đã được kiểm soát kịp thời và không gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Cơ sở sẽ tạm thời đóng cửa để tiến hành khắc phục hậu quả, sửa chữa lại cơ sở vật chất và kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy trước khi hoạt động trở lại.

"Đây là khoảng thời gian cần thiết để quán chuẩn bị cho sự trở lại với diện mạo mới, chỉn chu hơn", người đại diện cho hay.

Quán cà phê kiêm nhà hàng bất ngờ bốc cháy dữ dội sáng mùng 6 Tết. Ảnh: Minh Bằng.

Trước đó, khoảng 9h sáng 22/2, nhân viên phục vụ và bảo vệ phát hiện lửa bốc ra từ bên trong quán, thời điểm đơn vị đang hoạt động, bên trong có nhiều vật dụng dễ bắt lửa như gỗ. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan nhanh chỉ trong thời gian ngắn, tạo cột khói đen cao hàng chục mét. Nhiều người có mặt hốt hoảng tháo chạy ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) nhanh chóng điều động nhiều xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Sau khoảng thời gian nỗ lực khống chế, đám cháy được dập tắt.

fticCơ sở khai trương vào tháng 10/2023, với định hướng tái hiện một không gian Sa Pa thu nhỏ giữa lòng TP.HCM. Đơn vị sử dụng nhiều chất liệu gỗ, mây tre và mảng xanh thiên nhiên làm chủ đạo. Chính phong cách mộc mạc, gần gũi này tạo nên dấu ấn riêng cho quán, thu hút đông đảo thực khách tìm đến trải nghiệm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận sau vụ cháy, việc sử dụng nhiều vật liệu gỗ và trang trí bằng các chất liệu dễ bắt lửa khiến ngọn lửa lan nhanh khi sự cố xảy ra, làm một phần không gian bị ám khói, hư hỏng.

Bên trong quán đồ nướng trước khi bị cháy. Ảnh: Nhà Bên Suối/Facebook.