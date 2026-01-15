Cái khó khi cả trăm khách cùng ngồi gõ laptop trong quán cà phê TP.HCM

Hình ảnh quán cà phê kín khách gõ laptop ở TP.HCM phản ánh nhu cầu không gian làm việc giá rẻ của người trẻ, nhưng cũng phơi bày bài toán lợi nhuận nhiều thách thức.

Không gian quán tại phường Thủ Đức gây sốt cuối năm 2025. Ảnh: Luân Phi.

Hình ảnh hàng trăm khách ngồi gõ laptop hàng giờ trong quán cà phê tại phường Thủ Đức, TP.HCM từng gây choáng trên mạng xã hội cuối tháng 12/2025.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trần Khải Minh Nhật, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Hội viên Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM (FBA), cho biết bức ảnh được lan truyền vào cuối tháng 12/2025 là một hình ảnh gây sốc thị giác trên mạng xã hội, đồng thời phản ánh một nhu cầu có thật đang gia tăng tại TP.HCM: người trẻ cần không gian làm việc linh hoạt, chi phí vừa phải và có cảm giác cộng đồng.

Tuy nhiên, ông Minh Nhật cho rằng đông khách chưa bao giờ đồng nghĩa với hiệu quả tài chính nếu mô hình doanh thu không được tính toán kỹ. "Nếu không thiết kế mô hình doanh thu phù hợp, quán rất dễ rơi vào tình trạng đông khách nhưng lợi nhuận thấp", ông Minh Nhật cho hay.

Bán thời gian hay sự thoải mái?

Kể từ khi bức ảnh không gian trong quán cà phê ở phường Thủ Đức lan truyền, mô hình được thiết kế chủ yếu để học tập, làm việc (study cafe) tương tự cũng được quan tâm trở lại.

Hiện, ở TP.HCM, ngách kinh doanh nói trên nổi bật với hai cách vận hành. Một là quán bán combo theo giờ, coi thời gian ngồi là sản phẩm chính. Hai là cơ sở cho ngồi thoải mái, không giới hạn thời gian, doanh thu đến từ đồ uống.

Nằm trên lầu 2 của một tòa nhà trong con hẻm nhỏ ở phường Thạnh Mỹ Tây, quán Một Nơi cafe không dễ tìm nếu chỉ tình cờ đi ngang. Thế nhưng, mỗi trưa và chiều tối, nơi đây lại trở thành điểm quen thuộc của học sinh, sinh viên cần một không gian yên tĩnh để học bài, chạy deadline.

Đơn vị chọn cho mình mô hình bán combo theo giờ, lấy sự yên tĩnh và tập trung làm giá trị cốt lõi. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Tuấn, chủ quán, cho biết ý tưởng mở quán đến từ chính nhu cầu rất thực tế của sinh viên. Đó là một địa điểm để học bài, làm việc thật sự yên tĩnh, với mức giá rẻ nhất có thể.

Sống Cà Phê ngăn cách bàn bằng tấm kính, giúp thuận tiện cho nhu cầu học tập, làm việc của khách hàng. Ảnh: ĐVCC.

Với diện tích khoảng 80 m2, quán bố trí 40 chỗ ngồi, ưu tiên bàn đơn hoặc bàn nhỏ. Ngoài ra, mỗi bàn đều có ổ cắm điện riêng, đèn học, và khách có thể mượn miễn phí đủ thứ "linh tinh mà cần thiết" như bút, giấy, thước, tẩy, chuột laptop, kê điện thoại, kê laptop, sạc điện thoại, ổ điện nối dài, tai nghe, miếng lót chuột, thậm chí cả áo mưa.

"Đồ thì không quá xịn, nhưng dùng ổn và đủ. Quan trọng là khách không phải mang lỉnh kỉnh theo", anh Tuấn cho hay.

Tại cơ sở trên, khách mua combo 30.000 đồng cho 4 giờ sử dụng không gian, kèm một phần đồ uống tự pha tự chọn miễn phí. Nếu ở thêm giờ, khách trả thêm 10.000 đồng/giờ; đồ uống thêm có giá 10.000 đồng/phần.

Ngược lại, Sống Cà Phê - chuỗi có hai chi nhánh tại phường Thạnh Mỹ Tây và phường Gò Vấp - cũng theo đuổi mô hình study cafe nhưng không tính tiền theo giờ.

Quán thiết kế hai khu riêng biệt. Tầng trệt dành cho trò chuyện, gặp gỡ. Tầng "study" phục vụ những người cần không gian yên tĩnh. Mỗi bàn đều có ổ điện riêng, giỏ đựng đồ cá nhân, móc treo balo; quán mở cửa 24/7, phục vụ nhu cầu học và làm việc linh hoạt.

Ở đây, khách chỉ cần gọi đồ uống là có thể ngồi nhiều giờ liền. Sự "thoải mái" này giúp Sống Cà Phê thu hút nhóm khách trung thành, nhưng cũng kéo theo những bài toán vận hành phức tạp hơn.

Khách ngồi càng lâu, bài toán vận hành càng khó

Theo chủ quán Một Nơi cà phê, khó khăn lớn nhất nằm ở biên lợi nhuận mỏng và sự phụ thuộc vào lượng khách ổn định. Bên cạnh đó, mặt bằng khuất trong hẻm khiến quán khó thu hút khách hàng vãng lai, buộc phụ thuộc nhiều vào kênh trực tuyến.

"Nếu không có đủ lượng khách ổn định thì rất khó để có lời. Quán may mắn là chưa có tháng nào lỗ nặng, nhưng hoà vốn thì khá nhiều. Biên lợi nhuận mỏng nhưng nếu có số lượng khách nhiều và ổn định thì quán cũng có hướng để tồn tại", anh nói.

Với những quán không tính tiền theo giờ như Sống Cà Phê, thách thức không chỉ là doanh thu, mà còn là kiểm soát không gian. Chị Ái Lan, quản lý đơn vị trên, cho biết việc giữ yên tĩnh tuyệt đối ở khu học tập là thách thức thường trực.

"Rất nhiều khách nói chuyện to, khi được nhắc thì lại tỏ ra khó chịu, dù nhân viên đã thông báo trước khi order và có bảng nhắc rõ ràng trước khi khách lên tầng study. Nhưng để đảm bảo tuyệt đối thì thật sự không dễ", chị nói.

Khung cảnh quen thuộc tại Một Nơi cà phê. Ảnh: ĐVCC.

Ngoài ra, do chưa áp dụng tính tiền theo giờ, doanh thu chủ yếu dựa vào đồ uống và các sản phẩm upsell như mì ly, bánh, đồ ăn nhẹ.

Vào mùa thi hoặc những đợt nắng nóng, quán thường kín bàn, khách ngồi rất lâu nhưng lượng đồ uống bán ra không tăng tương ứng.

"Có lúc kín chỗ nhưng không thể nhận thêm khách mới, trong khi lượng đồ uống bán ra không cao vì khách ngồi quá lâu. Đây là bài toán rất khó trong vận hành", chị Ái Lan chia sẻ.

Bên cạnh đó, các quán cà phê theo mô hình study xuất hiện ngày càng nhiều, khiến mức độ cạnh tranh tăng cao. Các thương hiệu liên tục đổi mô hình, tung khuyến mãi để hút khách, trong khi chi phí vận hành vẫn là áp lực lớn.

"Không gian nhỏ thì hạn chế lượng khách, không gian rộng thì chi phí tăng mạnh. Việc mở cửa 24/7 khiến tiền điện nước và nhân sự đội lên, trong khi lượng khách ban đêm không phải lúc nào cũng đủ để bù doanh thu", chị nói thêm.

Ở góc nhìn chuyên gia, ông Minh Nhật từ FBA nhận định rủi ro của mô hình theo giờ là nếu giá combo không được tính đúng, hoặc thiếu dịch vụ gia tăng, thì doanh thu trên mỗi khách có thể thấp hơn mô hình bán theo ly truyền thống.

Trong bối cảnh quán cà phê ngày càng trở thành "văn phòng thứ hai" của giới trẻ, mô hình combo 4 giờ vẫn có đất sống. Tuy nhiên, để đi đường dài, thương hiệu không chỉ bán không gian yên tĩnh, mà còn phải giải được bài toán chi phí - thứ quyết định sự sống còn của mô hình này.