Dân mạng thả 'bão phẫn nộ', ném đồ hộp Hạ Long vào thùng rác

Không chỉ kéo vào bình luận tại fanpage mạng xã hội, nhiều dân mạng kêu gọi tẩy chay, tìm cách đánh giá 1 sao Công ty Đồ hộp Hạ Long để thể hiện sự bức xúc.

Một số dân mạng quay video vứt bỏ sản phẩm của Halong Canfoco để thể hiện sự thất vọng. Ảnh cắt từ clip/@grace.ty16.

Thông tin kho nguyên liệu của Công ty Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) bị phát hiện chứa hàng trăm tấn thịt lợn nhiễm bệnh, ôi thiu đang trở thành chủ đề nóng, thu hút dư luận quan tâm khi đây là thương hiệu thực phẩm nổi tiếng, lâu năm và quen mặt với nhiều người.

Từ tối 7/1, ngay khi thông tin về vụ việc lan truyền, nhiều dân mạng đã tràn vào fanpage của Halong Canfoco trên Facebook, thả tương tác "phẫn nộ" tại những bài đăng gần nhất và để lại bình luận bày tỏ sự bức xúc.

Làn sóng chỉ trích khiến fanpage phải nhanh chóng khóa bình luận công khai. Phản hồi các bình luận tiêu cực, fanpage công ty viết: "Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Chúng tôi khẳng định luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, thú y và kiểm dịch; nguyên liệu, quy trình sản xuất và hồ sơ pháp lý đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Đối với các thông tin đang được phản ánh trên truyền thông, công ty sẽ có thông tin giải trình chính thức, minh bạch trong thời gian sớm nhất".

Trên Google, nhiều người cũng đang đánh giá 1 sao cho thương hiệu. Tính đến chiều 8/1, một nhà phân phối sản phẩm của Halong Canfoco có địa chỉ tại Hà Nội đã nhận liên tiếp hơn 10 đánh giá 1 sao. Trong khi đó, địa chỉ chính của công ty tại Hải Phòng đang có mức sao 3,7.

Chưa dừng lại ở đó, trên các nền tảng khác như TikTok, không ít người đang kêu gọi tẩy chay tất cả sản phẩm của Halong Canfoco, từ pate, thịt, cá hộp đến xúc xích ăn liền. Một số video ghi lại cảnh người tiêu dùng ném các lon thịt hộp của thương hiệu này vào thùng rác nhận hàng trăm nghìn lượt xem.

"Pate cột đèn" cùng nhiều sản phẩm thịt, cá hộp của Halong Canfoco quen thuộc với người tiêu dùng. Ảnh: Halong Canfoco.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hải Phòng) phát hiện đường dây thu mua thịt heo bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom, vận chuyển, tiêu thụ được hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi. Trong đó, hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh được tuồn vào kho của CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng).

Số thịt nhiễm bệnh, trong đó có 2 tấn pate thành phẩm, đã được tiêu hủy. Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Ngày 8/1, Halong Canfoco cũng có công văn giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, theo đó khẳng định toàn bộ 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

Khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, công ty đã chủ động báo cáo, phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, đồng thời thực hiện cách ly, tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

“Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ”, công ty cho biết.