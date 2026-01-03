Công an xử phạt gia đình nổi lửa, nướng đồ ăn trên đường ray

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 3/1, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị đã vào cuộc xử lý một trường hợp nướng đồ ăn ở khu vực đường sắt trên địa bàn.
Cụ thể, gia đình ông N.V.Y. (sinh năm 1962) và bà Đ.T.T. (sinh năm 1966) cùng trú tại tổ 3, khu Đại Đán, phường Tuần Châu, ngay sát khu vực Km 100+700 thuộc tuyến đường sắt quốc gia Kép - Hạ Long.
Chiều 2/1, khi con gái là chị N.T.T (sinh năm 1988, trú phường Ngọc Hà, Hà Nội) về chơi nhân dịp sinh nhật, ông Y. và bà T. đã nhóm lửa, mang đồ ăn ra nướng ngay tại đoạn đường sắt trước nhà.
Hành động này được người con gái ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội TikTok. Video nhanh chóng lan truyền với nhiều lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt.
|
Công an làm việc với gia đình nhóm lửa, nướng đồ ăn trên đường ray. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Ngay khi nắm được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh vụ việc, đồng thời cử tổ công tác phối hợp Công an phường Tuần Châu làm việc với những người liên quan.
Tại cơ quan công an, sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, cả ba người đã nhận thức rõ hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.
"Chúng tôi đã mời những người vi phạm ngày 4/1 lên đơn vị ký biên bản làm việc, đồng thời nộp phạt theo quy định", đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 nói.
