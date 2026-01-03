VĐV xin lỗi vì đấu hộ 'hot girl eSports' Thái Lan ở SEA Games

Cheerio, game thủ có tiếng trong làng Liên Quân Mobile Thái Lan, chính thức lên tiếng thừa nhận là người chơi hộ Tokyogurl trong bê bối gian lận rúng động.

Cheerio thừa nhận là người chơi hộ tuyển thủ Tokyogurl trong trận đấu gặp tuyển Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: Bangkok ESC.

Trong bài đăng trên kênh TikTok cá nhân hôm 2/1, Cheerio thừa nhận bản thân chính là người đã "đánh thuê" cho Tokyogurl trong trận đấu với tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam tại SEA Games 33.

"Tôi đã có thời gian suy ngẫm, cảm thấy hối hận về hành động của mình và muốn gửi lời xin lỗi chân thành. Tôi xin nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra và chấp nhận mọi chỉ trích cũng như hậu quả. Tôi xin lỗi những người bị ảnh hưởng bởi hành động ích kỷ của tôi, xin lỗi toàn thể người dân Thái Lan vì đã làm đất nước xấu hổ", anh viết, khẳng định đây là bài học lớn trong đời và cam kết không tái phạm.

Phải đến 19 ngày sau bê bối gian lận, Cheerio mới chính thức lên tiếng. Giải thích về điều này, anh cho biết ban đầu quá hoảng loạn trước phản ứng dữ dội của dư luận nên không biết phải làm gì hay mở lời thế nào.

Nam game thủ cũng cho biết trong thời gian tới, anh sẽ tổ chức một buổi livestream để làm rõ hơn những vấn đề công chúng quan tâm và trực tiếp gửi lời xin lỗi.

Tại Thái Lan, Cheerio được xem là một trong những game thủ tài năng và có tiếng. Anh từng thi đấu cho Bangkok ESC ở vị trí Carry.

Tokyogurl bị chấm dứt sự nghiệp, thậm chí đối diện nguy cơ ngồi tù vì gian lận. Ảnh: Thaiger.

Thời điểm vụ gian lận của tuyển thủ Tokyogurl bị phát hiện, Cheerio đã bị nhiều người "réo tên", nghi là người đứng sau chơi hộ "hot girl eSports". Làn sóng nghi ngờ dâng cao đến mức hôm 16/12/2025, Bangkok ESC phải phát đi thông báo cho biết các tuyển thủ, huấn luyện viên và quản lý từng tham dự giải TEPL 2025 đã chính thức hết hạn hợp đồng với CLB kể từ ngày 15/9/2025.

CLB nhấn mạnh kể từ thời điểm đó, Bangkok ESC không còn bất kỳ mối liên quan nào đến các cá nhân thuộc đội hình nói trên, đồng thời không ủng hộ, không đồng tình và không liên quan đến bất kỳ hành vi sai trái nào bị dư luận đề cập.

Vụ gian lận của Tokyogurl (tên thật: Naphat Warasin) được xem là một trong những bê bối nghiêm trọng nhất lịch sử thể thao điện tử Thái Lan. Cô bị phát hiện sử dụng chương trình không được phép trong trận đấu vòng loại gặp đội tuyển nữ Việt Nam ngày 15/12/2025.

Vụ việc khiến Garena RoV Thailand ra án cấm vĩnh viễn, Talon TH chấm dứt hợp đồng đối với Tokyogurl và Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan quyết định rút đội tuyển RoV nữ khỏi SEA Games.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Kaew - chuyên gia luật nổi tiếng tại Thái Lan - cho rằng Tokyogurl thậm chí có thể đối diện án tù lên tới 3 năm nếu bị xác định cố ý lừa dối để chiếm đoạt lợi ích hoặc tài sản, như tiền thưởng hay huy chương, bởi hành vi đó có thể cấu thành tội lừa đảo.