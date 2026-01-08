Khách chục năm ăn pate cột đèn, đồ hộp Hạ Long phẫn nộ

Nhiều người tiêu dùng bỏ ngang, không dám sử dụng sản phẩm sau khi nghe tin Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long bị phát hiện có hàng trăm tấn thịt lợn ôi thiu, nhiễm bệnh trong kho.

Rất nhiều người ưa chuộng pate, đồ hộp của Halong Canfoco kinh hãi khi công ty này bị phát hiện dùng nguyên liệu bẩn. Ảnh: Minh Thúy/FB.

Trưa 7/1, Vũ Đức Toàn (sinh năm 1993, Quảng Ninh) vừa khui một hộp thịt lợn xay của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) để sử dụng trong bữa cơm nhà. Đây là sản phẩm quen thuộc, được gia đình anh yêu thích nhiều năm qua.

Đến chiều cùng ngày, Đức Toàn "ngớ người" khi đọc thông tin cơ quan chức năng phát hiện một lượng lớn thịt lợn không đảm bảo chất lượng được tập kết tại kho hàng của Halong Canfoco, phục vụ sản xuất thực phẩm đóng hộp đưa ra thị trường.

"Tôi không tin vào tai mình khi thương hiệu tin tưởng bao lâu nay lại dính vào bê bối lớn như vậy. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa, vừa hoang mang vừa lo lắng", anh nói với Tri Thức - Znews.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, tổng khối lượng thịt lợn được lưu trữ trong kho của Halong Canfoco lên tới khoảng 120 tấn, trong đó khoảng 2 tấn đã được công ty đưa vào dây chuyền chế biến thành các sản phẩm đồ hộp.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy toàn bộ số thịt này đều dương tính với virus gây dịch tả lợn châu Phi. Lô thịt cũng đã trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều khối thịt có dấu hiệu ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi, không đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu để làm nguyên liệu chế biến thực phẩm.

Thất vọng

Biết đến các sản phẩm của Halong Canfoco từ năm 9-10 tuổi, Đức Toàn luôn xem đây là một trong những thương hiệu uy tín và tin dùng. Anh đánh giá các sản phẩm này khá hợp khẩu vị, giá cả phải chăng.

"Nếu nói về số lượng sản phẩm tôi và gia đình từng ăn của công ty này thì chắc không đếm nổi. Xung quanh tôi, rất nhiều hàng xóm, bạn bè cũng quen thuộc với nhãn hiệu này nhiều năm qua", anh kể.

Đức Toàn còn hàng trăm sản phẩm của Halong Canfoco ở quán tạp hóa gia đình.

Trong khi vợ chồng Toàn thích các loại thịt, pate đóng hộp, con gái anh lại mê xúc xích của thương hiệu. Anh cũng yên tâm cho con sử dụng vì cho rằng đây là tên tuổi lớn, lâu năm, được bảo chứng chất lượng.

Thậm chí, khi kinh doanh cửa hàng tạp hóa, Đức Toàn cũng nhập không ít sản phẩm của Halong Canfoco và bán khá chạy. Hiện, quán anh vẫn còn khoảng 100 sản phẩm các loại của công ty này.

"Sáng 8/1, tôi liên hệ với nhà phân phối, nhân viên khuyên bình tĩnh, hiện chưa có lệnh thu hồi nên hãy cứ giữ lại bảo quản, chờ thông báo tiếp theo", anh nói, cho biết thêm đã dọn hết sản phẩm và không còn bán cho khách.

Vừa là người phân phối kinh doanh, vừa là khách hàng trực tiếp sử dụng sản phẩm, anh Toàn bày tỏ không chỉ hoang mang, lo lắng cho sức khỏe mà còn thất vọng trước vụ việc liên quan Halong Canfoco. Anh cũng hiểu được phần nào tâm trạng của nhiều người đang kêu gọi "tẩy chay" các sản phẩm của thương hiệu này.

"Có khi sau vụ việc này, gia đình tôi sẽ ngừng ăn đồ hộp, thực phẩm chế biến sẵn một thời gian. Đến tên tuổi lớn còn làm ăn thế này, giờ không biết tin vào đâu nữa", anh chia sẻ.

Mất niềm tin

Vũ Đình Anh (sinh năm 1989, Hải Phòng) cũng sốc và hoang mang, không biết tin dùng thương hiệu nào sau bê bối của Halong Canfoco. Mỗi lần đi siêu thị, anh thường mua một lần 5-10 hộp thịt các loại để dùng dần. Lần gần nhất vào cuối tháng 11 vừa qua, anh mua 5 hộp và đã sử dụng hết.

"Quá kinh khủng, đâu ai nghĩ một thương hiệu lớn như thế lại bị phát hiện liên quan nguồn nguyên liệu bẩn, kém chất lượng", anh nói.

Đình Anh cho biết điều anh cảm thấy may mắn nhất là hai con nhỏ của anh không thích và ít khi ăn các loại thịt, pate hộp, đây chủ yếu là món khoái khẩu của anh.

"Nếu tôi tự tay mua cho con ăn những sản phẩm kém chất lượng, chắc chắn tôi sẽ rất buồn, cảm thấy tội lỗi", anh bày tỏ.

Halong Canfoco nổi tiếng với các sản phẩm thịt, pate đóng hộp. Ảnh: Halong Canfoco.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Tiên (sinh năm 1990, Hà Nội) chưa dám kể cho gia đình về vụ việc đang ầm ĩ. Mới cách đây 1 tháng, cô mua 5 hộp pate của Halong Canfoco về thưởng thức cùng gia đình và hiện cảm thấy hối hận.

Vốn không hay mua đồ hộp, song từ một số đợt bão lũ vừa qua, Tiên thường tích trữ trong nhà một chút để phòng khi không thể nấu nướng. Thi thoảng, cô cũng xem đây là bữa ăn tiện lợi khi bận rộn.

Trong công văn giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới đây, Halong Canfoco khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, công ty cho biết đã chủ động báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra. Đồng thời, thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

“Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ”, đơn vị này cho biết.