Loạt TikToker triệu fan bị 'réo' trong vụ pate của Đồ hộp Hạ Long

Sự vụ pate Cột Đèn Hải Phòng có liên quan đến thịt lợn nhiễm bệnh khiến các video review của nhiều TikToker nổi tiếng được nhắc lại, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã hoàn tất việc xử lý một sai phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm tại một doanh nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định khoảng 120 tấn thịt lợn không đạt tiêu chuẩn đã được tập kết tại kho hàng của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco) để phục vụ sản xuất thực phẩm đóng hộp đưa ra thị trường.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy toàn bộ số thịt nói trên dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Thông tin sau đó nhanh chóng lan rộng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Trên mạng xã hội, nhiều cuộc thảo luận được mở ra, trong đó một số tên tuổi từng xuất hiện trong các nội dung giới thiệu sản phẩm liên quan, đặc biệt là pate Cột đèn Hải Phòng, trở thành tâm điểm của sự chú ý.

"Pít ham ăn" gắn liền với sản phẩm pate Cột Đèn

Trong các thảo luận trên mạng xã hội, cái tên được nhắc đến nhiều là TikToker Pit ham ăn. Sản phẩm này từng xuất hiện khá thường xuyên trong các video của cô vào giai đoạn năm 2022, trong đó có thời điểm được gắn vào giỏ hàng giới thiệu.

Sản phẩm thường xuyên xuất hiện trong các video review của Pit ham ăn.

Trong các nội dung đăng tải khi đó, nữ TikToker chia sẻ trải nghiệm cá nhân, cho rằng sản phẩm có độ tươi ngon, nguyên liệu được lựa chọn kỹ, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng trực tiếp với cơm, bánh mì hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như lẩu...

Sau khi thông tin về vụ việc liên quan đến Công ty Đồ hộp Hạ Long lan rộng, tài khoản này vẫn tiếp tục đăng tải video với các nội dung ẩm thực thường ngày.

Tuy nhiên, dưới phần bình luận, một bộ phận người dùng mạng đã để lại câu hỏi, mong muốn TikToker có thêm chia sẻ hoặc làm rõ về các nội dung từng giới thiệu trước đó.

Hiện chưa ghi nhận thông tin cho thấy cá nhân này có phản hồi chính thức liên quan đến vụ việc.

Lê Anh Nuôi

TikToker Lê Anh Nuôi cũng được nhắc đến trong các thảo luận trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc Đồ hộp Hạ Long. Trước đó, trong các nội dung đăng tải, nam TikToker từng sử dụng sản phẩm Pate cột đèn Hải Phòng và nhận xét có hương vị “khá ngon, tan đều trong miệng, vị béo ngậy”.

Sau khi thông tin lan rộng, video review sản phẩm từng xuất hiện trên kênh của anh được cho là không còn hiển thị. Dưới phần bình luận của các video mới, nhiều người dùng mạng đặt câu hỏi và đề nghị anh có thêm chia sẻ liên quan đến những nội dung từng giới thiệu. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận phản hồi chính thức từ phía TikToker này về sự việc.

Lê Anh Nuôi từng có video giới thiệu pate Cột Đèn. Ảnh: Lê Anh Nuôi/Facebook.

Gấu vlogs

Video review pate cột đèn Hải Phòng được TikToker Gấu Vlogs đăng tải từ năm 2024 cũng được nhiều người dùng mạng xã hội nhắc lại trong các thảo luận gần đây. Trong nội dung video, nam TikToker sử dụng pate ăn kèm với bánh mì và đưa ra những nhận xét tích cực về hương vị, mô tả sản phẩm “béo” và “ngon”. Người này dùng lượng pate khá nhiều trong quá trình ăn và liên tục bày tỏ đánh giá cao đối với món ăn.

Gấu vlogs trong video quảng cáo sản phẩm.

Võ Hà Linh

Là một trong những cá nhân có sức ảnh hưởng lớn, Võ Hà Linh cũng bị nhắc đến trong các cuộc tranh luận. Sản phẩm này cũng từng xuất hiện trong một video của TikToker Hà Linh. Trong nội dung đăng tải, “chiến thần review” giới thiệu hai cách dùng phổ biến là ăn kèm với cơm và bánh mì. Hà Linh mô tả sản phẩm có vị béo của gan, sau đó là vị thịt, mùi tiêu khá rõ và đưa ra nhận xét tích cực. Ở phần đánh giá, nữ TikToker chấm sản phẩm 7,5 điểm.

Mỏ Khoét Hải Phòng

Trên trang cá nhân của TikToker Mỏ Khoét Hải Phòng, người thường xuyên đăng tải nội dung về các món ăn và đặc sản địa phương, cũng xuất hiện nhiều bình luận liên quan đến sản phẩm pate Cột Đèn Hải Phòng.

Trước đó, vào năm 2023, nữ TikToker từng đăng video review sản phẩm này với hai phiên bản là loại ít tiêu và loại nhiều tiêu. Trong nội dung chia sẻ, cô so sánh sản phẩm đóng gói với pate tươi mua trực tiếp tại Hải Phòng và nhận xét chất lượng hai loại không có sự chênh lệch đáng kể, ở mức “một chín một mười”.