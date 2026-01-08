Nhóm khách làm việc xuyên đêm, đánh răng, rửa mặt ở quán cà phê TP.HCM

Chiếc laptop luôn mở, ly cà phê thay giấc ngủ, nhiều người trẻ quen với nhịp làm việc xuyên đêm, biến các quán cà phê 24/7 thành "văn phòng" thứ hai.

Khoảng sau 22h, tại nhiều quán cà phê mở cửa 24/7 phường Sài Gòn, Võ Thị Sáu, Bình Thạnh hay Thủ Đức, khách vẫn đông nghịt. Bên trong quán là những sinh viên ôn thi, người làm sáng tạo “chạy deadline”, freelancer làm việc trái múi giờ hoặc những người đơn giản là không muốn ở nhà một mình suốt đêm.

Nhóm khách này chủ yếu ở độ tuổi 18-30, có lịch sinh hoạt linh động và thường mang theo túi cá nhân nhỏ gọn. Ngoài laptop, cục sạc, nhiều người còn chuẩn bị đồ dưỡng da, bàn chải đánh răng, khăn ướt để có thể ở lại quán đến rạng sáng mà vẫn đảm bảo sinh hoạt tối thiểu.

Sau 8 tiếng làm việc tại công ty vào ngày đầu tuần, anh Phước Cường (27 tuổi) trở về nhà, nghỉ ngơi, ăn uống. Đến 21h, anh lại mang laptop đến quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường Phú Nhuận), tiếp tục các dự án freelance. Suốt 2 tháng trở lại đây, tần suất anh đến quán làm việc ban đêm tăng so với trước, do nhận nhiều dự án bên ngoài.

“Có hôm 0h mình về, nhưng cũng có hôm làm đến tận 7h sáng, tuỳ vào deadline và mức độ năng suất hôm đó như thế nào”, anh chia sẻ.

Những ngày thức xuyên đêm, hôm sau, anh Cường vẫn phải đến công ty làm việc 8 tiếng như thường. Theo anh, điều này khiến anh thiếu ngủ, song vẫn chưa có dấu hiệu ảnh hưởng đến sức khoẻ thể chất, tinh thần.

“Mình thích thử thách và cảm thấy cường độ này vẫn đang phù hợp với bản thân”, anh khẳng định.

Nhiều quán cà phê 24h ở phường Bình Thạnh, Phú Nhuận, Sài Gòn trở thành điểm đến quen thuộc của sinh viên, freelancer. Ảnh: Khương Nguyễn.

Thiếu không gian

Là motion designer (nhà thiết kế chuyển động), anh Phước Cường thường xuyên nhận các dự án thời vụ nhằm cải thiện thu nhập và trau dồi tay nghề. Tuy nhiên, do không gian sinh hoạt tại nhà còn hạn chế, chưa thể tách biệt rõ ràng giữa nơi làm việc và nghỉ ngơi, anh buộc phải tìm đến các quán cà phê để xử lý công việc ngoài giờ.

“Hiện tại ở nhà mình chưa có đủ không gian để tách riêng chỗ làm và chỗ nghỉ, nên mình ra quán để có môi trường tập trung hơn”, anh Cường nói.

Theo anh, làm việc tại quán cà phê giúp tạo tâm thế “phải hoàn thành nhanh để về”, từ đó nâng cao hiệu suất. Khi lựa chọn quán để làm việc xuyên đêm, anh đặt ra một số tiêu chí như bàn ghế thoải mái, không quá đông khách, có ổ cắm điện, giá đồ uống vừa phải và điều hòa không quá lạnh.

“Tiếng ồn vừa phải trong quán đôi khi lại giúp mình tập trung tốt hơn. Ngoài ra, khi xung quanh ai cũng học tập, làm việc, mình cũng có thêm động lực chạy deadline”, anh nói.

Làm việc về đêm dần trở thành thói quen của một bộ phận người trẻ TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Dù thường xuyên thức khuya, anh Cường cho biết không lạm dụng cà phê mà ưu tiên các loại đồ uống có vị ngọt nhẹ để nạp năng lượng. “Với nhiều người, cà phê giúp tỉnh táo, nhưng với mình lại gây hồi hộp, tim đập nhanh. Bên cạnh phần nước đã gọi ở quán, mình sẽ mang thêm nước suối để uống trong quá trình làm, tránh bị thiếu nước”, anh chia sẻ.

Trong những đêm dài làm việc tại quán, anh tranh thủ nghỉ ngơi giữa các lần xuất file. Khi cảm thấy giảm tập trung, anh thường nghe nhạc mạnh để lấy lại tinh thần. “Mình hạn chế nghỉ quá lâu, cố gắng đẩy nhanh tiến độ để có thể về nhà sớm”, anh cho biết.

Nói về việc giữ gìn sức khỏe trước cường độ làm việc dày đặc, anh Cường cho rằng bản thân vẫn duy trì thói quen vận động. Tại công ty, anh thường xuyên giãn cơ và đôi khi tập tạ nhẹ vào giờ nghỉ trưa.

Không riêng Phước Cường, Ngọc Linh (24 tuổi, nhân viên truyền thông) cũng chia sẻ có thời gian cô thường xuyên ở quán cà phê đến sáng vì thiếu không gian làm việc tại nhà.

“Nhà nhỏ, nhiều tiếng ồn, ban đêm dễ suy nghĩ tiêu cực. Ra quán có ánh đèn, có người qua lại, dù không nói chuyện cũng thấy bớt trống trải”, Linh nói.

Bên cạnh Ngọc Linh, không ít người trẻ thừa nhận họ chọn cà phê xuyên đêm không chỉ vì công việc hay học tập, mà còn để tránh cảm giác ngột ngạt, cô đơn trong không gian sống chật hẹp ở thành phố lớn đất chật, người đông.

Hành trang xuyên đêm

Mỗi lần gần thi, Bảo Ngọc (21 tuổi) lại đến quán cà phê từ 19h hôm trước đến tận 7h sáng hôm sau để ôn bài cấp tốc. Kết thúc ca học đêm, cô trực tiếp đến trường dự thi rồi mới trở về nhà nghỉ ngơi, ngủ bù.

Những đêm thức trắng, Ngọc thường mang theo đồ ăn nhẹ như bánh, snack để chống đói. Ngoài ra, cô còn chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau đầu để phòng trường hợp cơ thể mệt mỏi, căng thẳng do học tập liên tục trong thời gian dài.

“Thông thường, mình sẽ chuẩn bị vệ sinh cá nhân đầy đủ ở nhà, sau đó ra quán chỉ việc tập trung học một mạch từ tối đến sáng. Khoảng 2-3 tháng mình mới đi một lần như vậy nên mình thấy cũng không ảnh hưởng lắm”, Bảo Ngọc chia sẻ.

Hơn 23h ngày 5/1, Bảo Ngọc vẫn cặm cụi học bài tại một quán cà phê 24/7 ở phường Phú Nhuận. Ảnh: An Khánh.

Vì vừa đi học ở trường, vừa đi làm thêm, Tâm Như (22 tuổi) gần như không còn thời gian rảnh vào ban ngày. Do đó, vào những thời gian cao điểm có nhiều bài tập hay công việc cần giải quyết gấp, cô thường dành 1-2 ngày/tuần để đi cà phê xuyên đêm.

“Buổi tối cũng là thời gian mình tập trung tốt nhất, ít bị phân tâm nên mình chọn làm việc trong khung giờ này. Sau đó, nếu không có công việc, mình sẽ tranh thủ ngủ bù để hồi phục, và những ngày tiếp theo mình cũng cố gắng ngủ nhiều hơn để bù lại”, Như kể.

Để quá trình làm việc ban đêm diễn ra suôn sẻ, Như luôn mang theo đầy đủ các thiết bị cần thiết như laptop, tai nghe, bút sổ, sạc dự phòng… Ngoài ra, cô còn chuẩn bị sẵn 1 túi nhỏ gồm kem đánh răng, sữa rửa mặt, thuốc nhỏ mắt, kem dưỡng cùng một số đồ trang điểm cơ bản.

“Vì mình thường ngồi cà phê từ 22h đêm đến 6-7h sáng, sau đó lại có công việc hoặc lịch học phải đi luôn nên mình mang theo túi đồ này để tiện chuẩn bị, không cần phải vòng ngược về nhà”, Tâm Như bộc bạch.

Chiếc túi với đầy đủ đồ vệ sinh cá nhân, đồ dưỡng da cơ bản của Tâm Như. Ảnh: NVCC.

Thường xuyên “chạy deadline” cả đêm ở quán cà phê khiến tình trạng rối loạn giấc ngủ của Tâm Như trở nên nghiêm trọng. Cô khó vào giấc và nhịp sinh hoạt ngày càng bị đảo lộn. Do đó, thời gian gần đây, Như hạn chế thức trắng ở quán, thay vào đó dành thời gian ở nhà buổi tối nhiều hơn nhằm lấy lại nhịp sống bình thường. Cô cố gắng thức dậy sớm để xử lý công việc vào ban ngày.

Tương tự Tâm Như, Quốc Huy (26 tuổi, freelancer thiết kế đồ họa, phường Bình Thạnh), cũng mang theo đầy đủ các loại đồ dưỡng da, vệ sinh cá nhân trong túi mỗi khi làm việc tại quán cà phê 24h.

“Những hôm làm việc thâu đêm suốt sáng, mình sẽ tranh thủ rửa mặt, chăm sóc da một chút để giúp đầu óc tỉnh táo hơn”, Huy bày tỏ.

Việc chuẩn bị đầy đủ hành trang sinh hoạt cho một đêm ở quán cà phê phản ánh phần nào áp lực nhịp sống của người trẻ thành phố: thiếu không gian riêng, làm việc muộn và nhu cầu được “ở cùng người khác” dù chỉ là trong im lặng. Dù tiện lợi, các thói quen thức đêm kéo dài cũng đặt ra những lo ngại về sức khỏe.

Tuy vậy, với nhiều bạn trẻ, quán cà phê 24/7 vẫn là lựa chọn khả dĩ, nơi họ vừa làm việc, vừa tìm một điểm tựa tinh thần tạm thời giữa một thành phố không ngủ.