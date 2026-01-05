‘Công xưởng’ học bài, làm việc tại TP.HCM bán không gian theo giờ

Là nhân viên làm việc từ xa cho các công ty nước ngoài, Goran Miladinovic (quốc tịch Serbia) thường chọn quán cà phê làm nơi thay thế cho văn phòng. Anh biết đến "công xưởng" này thông qua lời giới thiệu của một người bạn và quyết định đến trải nghiệm. “Không gian ở đây yên tĩnh đến mức khiến tôi dễ rơi vào cơn buồn ngủ. Bù lại, cà phê ở đây có hương vị khá mạnh, giúp tôi giữ được sự tỉnh táo”, Goran chia sẻ với Tri Thức - Znews.