‘Công xưởng’ học bài, làm việc tại TP.HCM bán không gian theo giờ

Cửa vào quán nằm trong một con đường nhỏ, chừa một khoảng diện tích vừa phải để giữ xe máy cho khách. Nhìn từ bên ngoài, quán được bao bọc bởi những lớp tôn, gợi liên tưởng đến một xí nghiệp hay công xưởng thu nhỏ.
Khác với những quán cà phê thông thường, ở đây bán không gian làm việc theo giờ với mức giá 40.000 đồng/3 giờ và 55.000 đồng/4 giờ kèm 1 đồ uống tự chọn. Nếu khách có nhu cầu có thể gọi thêm các món nước đồng giá 25.000 đồng và bánh với giá dao động 35.000-60.000 đồng.
Ánh sáng trong quán được tối ưu nhờ nguồn sáng tự nhiên từ các ô cửa sổ và giếng trời. Bàn ghế được sắp xếp với khoảng cách hợp lý, thuận tiện cho việc di chuyển và sử dụng không gian.
Nổi bật trong không gian quán mang tông màu ấm là những mảng xanh từ cây cối, tạo cảm giác thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên. Chủ yếu phục vụ các "công dân laptop" đến làm việc, học tập, do đó, mỗi bàn đều được bố trí đèn chiếu sáng và ổ cắm riêng, đảm bảo đủ ánh sáng và nguồn điện.
Quán bố trí đa dạng các loại ghế, từ ghế xoay văn phòng đến ghế tựa cố định. Khách hàng có thể tuỳ chọn chỗ ngồi phù hợp với sở thích và nhu cầu sử dụng.
Dương Nam và Minh Thảo là du học sinh Australia. Trở về Việt Nam trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, hai bạn tình cờ ghé đến quán. Chia sẻ về trải nghiệm, Nam cho biết không gian ở đây gợi cảm giác như một thư viện nước ngoài, thậm chí còn nhỉnh hơn về thiết kế và ánh sáng, giúp anh dễ dàng tập trung khi ngồi học.
Là nhân viên làm việc từ xa cho các công ty nước ngoài, Goran Miladinovic (quốc tịch Serbia) thường chọn quán cà phê làm nơi thay thế cho văn phòng. Anh biết đến "công xưởng" này thông qua lời giới thiệu của một người bạn và quyết định đến trải nghiệm. “Không gian ở đây yên tĩnh đến mức khiến tôi dễ rơi vào cơn buồn ngủ. Bù lại, cà phê ở đây có hương vị khá mạnh, giúp tôi giữ được sự tỉnh táo”, Goran chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Do áp dụng hình thức tính phí theo giờ, nhân viên cần ghi nhận thời điểm khách vào quán, phát số bàn và theo dõi thủ công. Khi hết thời gian sử dụng, nhân viên sẽ chủ động đến tận bàn để thông báo cho khách. Trường hợp khách có nhu cầu ở lại lâu hơn có thể gia hạn thời gian và thanh toán thêm chi phí.
Trong trường hợp khách quên mang theo tai nghe hoặc cần sử dụng giá đỡ laptop, quán đều có sẵn để hỗ trợ.
Ngoài ra, quán còn phục vụ miễn phí các loại nước detox, trà và nước hoa đậu biếc để khách hàng tự do sử dụng.
Tìm đến quán cà phê này sau khi xem video trên mạng xã hội, Phương Hoa (24 tuổi) đánh giá cao về không gian, song, theo cô, đồ uống không có gì đặc sắc. "Đa số là các loại cà phê và trà được đóng sẵn trong chai thủy tinh, hương vị khá bình thường, không để lại quá nhiều ấn tượng", cô nói. Ngoài ra, mức giá 55.000 đồng/4 giờ với cô là khá cao. "Ngồi ở đây khiến tôi có cảm giác phải cố gắng tập trung hoàn thành công việc thật nhanh vì bị giới hạn thời gian", Phương Hoa nói thêm.
Dọc theo các bức tường là những kệ gỗ dài xếp đầy sách và tạp chí nước ngoài. Hiện quán mở cửa từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau và không nhận đặt bàn trước, ưu tiên phục vụ khách đến trực tiếp.
