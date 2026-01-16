Khách đi ăn, la liệt laptop nằm 'giữ chỗ' trong quán cà phê TP.HCM

Hải Yến (20 tuổi) chọn đi cà phê vào những ngày gần thi để tập trung học tập. Cô đánh giá khá cao về không gian và cách phục vụ ở đây. "Nhân viên quán sẽ mang nước lên tận bàn chứ không phát thẻ rung để khách tự đi lấy. Với mình, đây là một điểm cộng. Những quán phải tự ra quầy lấy nước khiến việc chọn chỗ ngồi và di chuyển bất tiện hơn. Trong khi đó, khi tới quán mình muốn yên vị để bắt đầu học ngay”, cô bày tỏ.