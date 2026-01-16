Khách đi ăn, la liệt laptop nằm 'giữ chỗ' trong quán cà phê TP.HCM

|
Khoảng 17h ngày đầu tuần, chỗ ngồi ở cả 2 tầng của quán cà phê gần như được lấp kín. Vị trí nằm bên hông ký túc xá khu B ĐHQG-HCM, gần các trường đại học trong khu vực, giúp quán luôn tấp nập sinh viên, đặc biệt trong thời gian cao điểm như mùa thi cử.
Phần lớn khách đến quán để học tập và làm việc nên không gian thường khá yên tĩnh. Quán được bao phủ bởi tông màu vàng ấm từ tường, kệ gỗ và hệ thống đèn. Đồng thời thiết kế kết hợp các ô kính đón ánh sáng tự nhiên. Từ phía trong quán, khách hàng có thể ngắm không gian xanh mát bên ngoài.
Điều đặc biệt tại quán cà phê này là những chiếc laptop nằm la liệt để "giữ chỗ" trong khi khách có thể ra ngoài đi ăn. Nhiều người thoải mái rời khỏi bàn và để lại vật dụng cá nhân tại quán.
Vào mùa thi, Kiều Như thường ngồi tại quán từ 9h đến 20h để ôn bài. Khi đói, cô để lại đồ đạc tại quán rồi ra ngoài ăn hoặc mua đồ ăn mang về. "Mình không lo mất đồ khi tạm vắng mặt vì thấy xung quanh mọi người cũng làm như mình", Kiều Như chia sẻ.
Hải Yến (20 tuổi) chọn đi cà phê vào những ngày gần thi để tập trung học tập. Cô đánh giá khá cao về không gian và cách phục vụ ở đây. "Nhân viên quán sẽ mang nước lên tận bàn chứ không phát thẻ rung để khách tự đi lấy. Với mình, đây là một điểm cộng. Những quán phải tự ra quầy lấy nước khiến việc chọn chỗ ngồi và di chuyển bất tiện hơn. Trong khi đó, khi tới quán mình muốn yên vị để bắt đầu học ngay”, cô bày tỏ.
Đồ uống ở quán có giá từ 32.000-50.000 đồng, gồm các loại cà phê, trà, trà sữa. Bên cạnh đó, quán còn phục vụ nước đá miễn phí. "Mình thấy giá cả ở đây nhỉnh hơn các quán trong khu vực một chút, bù lại thì nước ngon, hợp khẩu vị. Mình thường sẽ ở lại quán khá lâu, có khi ngồi tận 12 tiếng nên sẽ gọi 2 ly nước, chi phí khoảng 70.000-80.000 đồng. Với mình, mức giá này vẫn hợp lý với túi tiền sinh viên", Tuấn Kiệt (20 tuổi) chia sẻ.
Laptop, dây sạc, sách vở phủ kín các dãy bàn tạo nên khung cảnh như một thư viện. Nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc, học tập của khách, hầu hết chỗ ngồi đều được trang bị ổ điện.
Quán mở cửa 24/7, là điểm đến quen thuộc của những bạn trẻ có nhu cầu ngồi làm việc trong thời gian dài, đặc biệt là tệp khách thức xuyên đêm "chạy deadline".
